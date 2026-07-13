God of War Laufey ar putea apărea în 2027. Un mesaj al studioului Santa Monica alimentează speculațiile

God of War Laufey va avea și ediție pe disc

În mesajul distribuit de Santa Monica Studio apare o frază scurtă, dar suficient de sugestivă: „Putem confirma că God of War Laufey va fi disponibil pe disc.”

Deși dezvoltatorii nu menționează explicit anul lansării, această precizare este importantă în contextul deciziei Sony de a opri producția și distribuția jocurilor pe suport fizic începând cu ianuarie 2028. Dacă noul God of War va beneficia de o ediție pe disc, este foarte probabil ca lansarea să aibă loc înainte de intrarea în vigoare a noii politici.

Până în acest moment, Sony nu a comunicat o dată oficială de lansare, însă ipoteza unei apariții în 2027 capătă tot mai multă credibilitate în rândul comunității.

Noi detalii vor fi prezentate la San Diego Comic-Con

Luna aceasta, God of War Laufey va avea parte de un panel dedicat în cadrul San Diego Comic-Con, unde vor participa regizorul jocului, Ariel Lawrence, directorul de creație Cory Barlog și mai mulți membri ai distribuției.

Evenimentul este așteptat cu interes de fani, existând speranțe că vor fi prezentate informații suplimentare despre poveste, personaje sau chiar o estimare mai clară privind lansarea.

Anunțul jocului a fost unul dintre cele mai importante momente ale sezonului Summer Game Fest, fiind prezentat în cadrul unui State of Play care a atras un număr record de spectatori. Discuțiile generate după dezvăluire s-au concentrat în special asupra noului personaj principal, Faye, cunoscută anterior mai ales din povestea lui Kratos.

https://www.youtube.com/watch?v=uKMCqyeBWmU