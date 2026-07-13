God of War Laufey ar putea apărea în 2027. Un mesaj al studioului Santa Monica alimentează speculațiile
Fanii seriei God of War încearcă de ceva vreme să afle când va fi lansat noul joc God of War Laufey, iar un mesaj publicat de dezvoltatorii de la Santa Monica Studio pare să ofere cel mai clar indiciu de până acum. Deși studioul nu a anunțat oficial o dată de lansare, o postare pe rețelele sociale sugerează că titlul ar putea ajunge pe piață înainte de sfârșitul anului 2027.
Mesajul a fost publicat la scurt timp după ce Sony a confirmat că va renunța complet la distribuția jocurilor pe suport fizic începând cu ianuarie 2028. În încercarea de a răspunde întrebărilor venite din partea comunității, dezvoltatorii au transmis că God of War Laufey va fi disponibil și pe disc, o afirmație care a fost interpretată imediat drept un indiciu privind perioada lansării, scrie Eurogamer.
God of War Laufey va avea și ediție pe disc
În mesajul distribuit de Santa Monica Studio apare o frază scurtă, dar suficient de sugestivă: „Putem confirma că God of War Laufey va fi disponibil pe disc.”
Deși dezvoltatorii nu menționează explicit anul lansării, această precizare este importantă în contextul deciziei Sony de a opri producția și distribuția jocurilor pe suport fizic începând cu ianuarie 2028. Dacă noul God of War va beneficia de o ediție pe disc, este foarte probabil ca lansarea să aibă loc înainte de intrarea în vigoare a noii politici.
Până în acest moment, Sony nu a comunicat o dată oficială de lansare, însă ipoteza unei apariții în 2027 capătă tot mai multă credibilitate în rândul comunității.
Noi detalii vor fi prezentate la San Diego Comic-Con
Luna aceasta, God of War Laufey va avea parte de un panel dedicat în cadrul San Diego Comic-Con, unde vor participa regizorul jocului, Ariel Lawrence, directorul de creație Cory Barlog și mai mulți membri ai distribuției.
Evenimentul este așteptat cu interes de fani, existând speranțe că vor fi prezentate informații suplimentare despre poveste, personaje sau chiar o estimare mai clară privind lansarea.
Anunțul jocului a fost unul dintre cele mai importante momente ale sezonului Summer Game Fest, fiind prezentat în cadrul unui State of Play care a atras un număr record de spectatori. Discuțiile generate după dezvăluire s-au concentrat în special asupra noului personaj principal, Faye, cunoscută anterior mai ales din povestea lui Kratos.
https://www.youtube.com/watch?v=uKMCqyeBWmU
Ideea unui joc cu Faye exista încă din 2018
Potrivit actriței Deborah Ann Woll, cea care îi dă viață personajului Faye, conceptul unui joc centrat pe aceasta nu este unul nou. Ea a dezvăluit că ideea era luată în calcul încă din perioada dezvoltării reboot-ului God of War lansat în 2018.
Această informație sugerează că proiectul este rezultatul unei planificări pe termen lung și că schimbarea protagonistului nu reprezintă o decizie luată recent, ci o direcție creativă pregătită de mai mulți ani.
Exclusiv pentru PlayStation 5, fără versiune de PC
În prezent, God of War Laufey este confirmat exclusiv pentru PlayStation 5. Deși multe dintre jocurile Sony au ajuns în ultimii ani și pe PC, compania și-a schimbat strategia pentru titlurile single-player, astfel că noua aventură nu este programată să primească o versiune pentru această platformă.
În paralel, Sony pregătește o schimbare majoră pentru ecosistemul PlayStation. Compania a anunțat că toate jocurile lansate din ianuarie 2028 vor fi disponibile exclusiv în format digital, inclusiv cele comercializate în magazine sub forma cutiilor care conțin doar un cod de descărcare.
✋ See you at San Diego Comic-Con!
Join us for our God of War Laufey panel featuring Game Director Ariel Lawrence, moderator and Head of Creative Cory Barlog, and members of the cast for behind-the-scenes stories, details about our new heroes, and more.
📍Ballroom 20
🗓️Friday,… pic.twitter.com/cZVgQgcWg1
— Santa Monica Studio – God of War Laufey (@SonySantaMonica) July 10, 2026