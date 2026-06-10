Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază continuă până la finalul lui 2026. Lista produselor incluse

Măsura urma să expire la finalul lunii iunie, însă va continua să fie aplicată până la sfârșitul anului 2026. Autoritățile susțin că decizia este necesară pentru a limita efectele pe care inflația și evoluțiile din sectorul agroalimentar le au asupra consumatorilor.

În expunerea de motive a proiectului se arată că prelungirea plafonării urmărește menținerea stabilității pieței și sprijinirea sectoarelor implicate în producția și procesarea alimentelor.

„Beneficiile estimate prin intrarea în vigoare şi aplicarea măsurilor cuprinse în prezentul proiect de act normativ au în vedere reducerea sau eliminarea consecințelor negative probabile şi posibile generate de actuala situație, precum menținerea unui echilibru al pieței produselor agricole din România şi a viabilității fermelor cu activitate în sectoarele vegetal şi zootehnic, dar şi a procesatorilor români”, se arată în document.

Autoritățile invocă protejarea consumatorilor și combaterea practicilor neloiale

Potrivit argumentelor prezentate de inițiatorii proiectului, măsura este menită să reducă efectele generate de scăderea puterii de cumpărare și să ofere protecție consumatorilor în fața unor eventuale evoluții nefavorabile ale pieței.

Expunerea de motive subliniază și necesitatea combaterii practicilor comerciale considerate neloiale.

„Proiectul de act normativ creează cadrul juridic necesar aplicării măsurilor care au în vedere reducerea sau eliminarea consecințelor generate de actuala situație asupra populației şi sectoarelor de producție, procesare, distribuție, comercializare produse agricole şi alimentare, precum: scăderea puterii de cumpărare a populației pentru produsele alimentare de bază, distorsionarea pieței produselor agroalimentare şi existența unor practici comerciale neloiale, cu impact asupra populației, menținerea vulnerabilității şi expunerii consumatorilor față de evoluțiile nefavorabile ale piețelor agricole”, se mai arată în document.

De asemenea, ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a susținut public continuarea plafonării.

„Am cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârşitul anului. UDMR a susţinut constant în ultimii ani că, atât timp cât inflaţia ridicată continuă să pună presiune asupra bugetelor familiilor, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază trebuie menţinută”, a transmis acesta într-o postare pe Facebook.

Lista produselor care rămân cu adaos comercial plafonat

Prelungirea măsurii se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare considerate de bază:

pâine albă simplă (300-500 grame);

lapte de consum de un litru, cu 1,5% grăsime, fără UHT;

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu de vacă cu 3,5% grăsime, de maximum 200 de grame;

smântână;

făină albă de grâu tip „000”;

mălai;

ouă de găină calibrul M;

carne proaspătă de pui;

carne proaspătă de porc;

ulei de floarea-soarelui;

cartofi proaspeți albi;

legume proaspete vrac;

fructe proaspete vrac;

zahăr alb tos;

unt;

magiun.

Plafonarea adaosului comercial pentru aceste produse a fost introdusă inițial în anul 2023, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor și al inflației ridicate.