Dacia Logan cu etrier blocat: cum recunoști roata care se încălzește și consumul care crește
Un etrier care nu eliberează complet plăcuța menține frâna apăsată după ce ridici piciorul de pe pedală. La Dacia Logan, problema apare cel mai frecvent la frânele cu disc de pe puntea față, dar principiul este valabil pentru orice etrier. Frecarea continuă încălzește discul și janta, reduce performanța mașinii și poate crește consumul fără un martor clar în bord.
Blocarea poate fi permanentă sau poate apărea numai după încălzire. La început, mașina pare normală, apoi începe să tragă într-o parte, să ruleze greu ori să miroasă a material încins. Dacă pistonul sau culisele se eliberează după răcire, verificarea făcută prea târziu poate rata simptomul. Observațiile din timpul drumului sunt importante.
Semnele unei roți frânate permanent
După un traseu fără frânări puternice, o jantă mult mai caldă decât celelalte indică frecare. Nu atinge discul și nu turna apă pe el, deoarece temperatura poate provoca arsuri și șoc termic. Poți compara căldura radiată apropiind mâna de jante fără contact sau poți folosi un termometru cu infraroșu în aceleași puncte ale fiecărei roți.
Mașina poate devia spre partea cu frâna blocată în mers sau, în anumite situații, poate trage invers la frânare dacă acea roată și-a pierdut eficiența din cauza supraîncălzirii. Alte indicii sunt mirosul înțepător, praful de frână abundent pe o singură jantă și reducerea vitezei imediat după ce ridici accelerația. Consumul crește deoarece motorul trebuie să învingă permanent rezistența.
Cauzele includ piston corodat, garnitură deteriorată, culise blocate și furtun flexibil degradat în interior. Furtunul poate permite presiunii să ajungă la etrier, dar poate împiedica revenirea lichidului. Plăcuțele pot rămâne blocate și în suport din cauza ruginii sau a montajului. Schimbarea plăcuțelor fără curățarea și măsurarea pieselor nu rezolvă mecanismul.
De ce nu trebuie continuat drumul cu frâna încinsă
Căldura poate vitrifica plăcuțele, deforma discul și fierbe lichidul de frână. Pedala poate deveni moale, iar distanța de oprire crește. Temperatura ajunge la rulment, valvă și anvelopă, ceea ce adaugă alte riscuri. Dacă apare fum, miros puternic sau mașina este evident frânată, oprește într-un loc sigur și solicită transport, fără a folosi frâna de mână lângă ansamblul încins.
Reparația trebuie să includă cauza, nu numai piesa care s-a uzat. Se verifică pistonul, burduful, culisele, suportul, furtunul și lichidul. Pe aceeași punte se compară grosimea plăcuțelor și starea discurilor. Dacă un disc a fost supraîncălzit sever, diferența dintre stânga și dreapta poate impune înlocuirea în pereche, conform limitelor producătorului.
După intervenție, roțile trebuie să se rotească liber, iar temperaturile să rămână apropiate la un traseu de control. Verifică și consumul pe mai multe drumuri, deoarece valoarea de bord variază cu traficul și vremea. Un etrier blocat nu este doar o cauză de consum ridicat: poate reduce simultan accelerația, stabilitatea și capacitatea de frânare.