Dacia Logan cu etrier blocat: cum recunoști roata care se încălzește și consumul care crește

Semnele unei roți frânate permanent

După un traseu fără frânări puternice, o jantă mult mai caldă decât celelalte indică frecare. Nu atinge discul și nu turna apă pe el, deoarece temperatura poate provoca arsuri și șoc termic. Poți compara căldura radiată apropiind mâna de jante fără contact sau poți folosi un termometru cu infraroșu în aceleași puncte ale fiecărei roți.

Mașina poate devia spre partea cu frâna blocată în mers sau, în anumite situații, poate trage invers la frânare dacă acea roată și-a pierdut eficiența din cauza supraîncălzirii. Alte indicii sunt mirosul înțepător, praful de frână abundent pe o singură jantă și reducerea vitezei imediat după ce ridici accelerația. Consumul crește deoarece motorul trebuie să învingă permanent rezistența.

Cauzele includ piston corodat, garnitură deteriorată, culise blocate și furtun flexibil degradat în interior. Furtunul poate permite presiunii să ajungă la etrier, dar poate împiedica revenirea lichidului. Plăcuțele pot rămâne blocate și în suport din cauza ruginii sau a montajului. Schimbarea plăcuțelor fără curățarea și măsurarea pieselor nu rezolvă mecanismul.

De ce nu trebuie continuat drumul cu frâna încinsă

Căldura poate vitrifica plăcuțele, deforma discul și fierbe lichidul de frână. Pedala poate deveni moale, iar distanța de oprire crește. Temperatura ajunge la rulment, valvă și anvelopă, ceea ce adaugă alte riscuri. Dacă apare fum, miros puternic sau mașina este evident frânată, oprește într-un loc sigur și solicită transport, fără a folosi frâna de mână lângă ansamblul încins.

Reparația trebuie să includă cauza, nu numai piesa care s-a uzat. Se verifică pistonul, burduful, culisele, suportul, furtunul și lichidul. Pe aceeași punte se compară grosimea plăcuțelor și starea discurilor. Dacă un disc a fost supraîncălzit sever, diferența dintre stânga și dreapta poate impune înlocuirea în pereche, conform limitelor producătorului.

După intervenție, roțile trebuie să se rotească liber, iar temperaturile să rămână apropiate la un traseu de control. Verifică și consumul pe mai multe drumuri, deoarece valoarea de bord variază cu traficul și vremea. Un etrier blocat nu este doar o cauză de consum ridicat: poate reduce simultan accelerația, stabilitatea și capacitatea de frânare.