Plăcile video Nvidia s-ar putea scumpi cu până la 30%. Criza memoriei lovește întreaga gamă RTX 50

Memoria tot mai scumpă pune presiune pe Nvidia

Plăcile video moderne depind de cipuri de memorie rapidă, iar modelele din seria GeForce RTX 50 folosesc GDDR7. Memoria este esențială pentru jocuri, randare 3D, editare video și rularea locală a modelelor de inteligență artificială.

Samsung se numără printre furnizorii importanți ai industriei. O majorare de preț aplicată la nivelul componentelor poate afecta direct costul final al plăcii video. Impactul devine mai mare în cazul modelelor care folosesc cantități generoase de memorie.

Problema nu este limitată la GPU-uri. Cererea uriașă venită din partea centrelor de date și a companiilor care dezvoltă AI a schimbat prioritățile producătorilor de cipuri. Capacitatea disponibilă pentru produsele destinate utilizatorilor obișnuiți a devenit mai scumpă și mai greu de obținut.

Această situație alimentează deja criza memoriei care amenință producătorii de plăci video. Chiar dacă cererea pentru gaming nu crește spectaculos, costurile de producție pot continua să urce din cauza competiției cu infrastructura AI.

RTX 5070 ar putea deveni mult mai greu de cumpărat

Scumpirile precedente au afectat în special modelele de top. De această dată, informațiile indică o posibilă creștere pentru întreaga familie Blackwell. Asta înseamnă că inclusiv modelele considerate accesibile ar putea deveni considerabil mai costisitoare.

GeForce RTX 5070 a fost lansată cu un preț recomandat de 549 de dolari. În multe magazine, placa a ajuns deja să fie vândută la aproximativ 650 de dolari sau chiar mai mult. O creștere teoretică de 30% ar putea împinge unele versiuni spre 850 de dolari.

Nu înseamnă că toate modelele vor primi automat aceeași majorare. Prețul depinde de stocuri, regiune, producător și configurația sistemului de răcire. Modelele cu overclocking din fabrică și design premium vor rămâne probabil cele mai afectate.