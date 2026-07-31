Plăcile video Nvidia s-ar putea scumpi cu până la 30%. Criza memoriei lovește întreaga gamă RTX 50
Prețurile plăcilor video Nvidia ar putea crește din nou, de această dată pe fondul scumpirii cipurilor de memorie. Potrivit informațiilor publicate de IGN, Samsung ar fi majorat cu aproximativ 20% prețurile memoriei DRAM furnizate producătorilor. Nvidia ar putea răspunde prin creșteri de până la 30% pentru anumite modele GeForce.
Deocamdată, informațiile se referă la prețurile din lanțul de aprovizionare. Nu este sigur că magazinele vor aplica integral o scumpire de 30%. Costurile mai mari ar putea fi împărțite între Nvidia, producătorii parteneri, distribuitori și comercianți. Totuși, o parte dintre ele va ajunge aproape inevitabil în prețul plătit de cumpărător.
Memoria tot mai scumpă pune presiune pe Nvidia
Plăcile video moderne depind de cipuri de memorie rapidă, iar modelele din seria GeForce RTX 50 folosesc GDDR7. Memoria este esențială pentru jocuri, randare 3D, editare video și rularea locală a modelelor de inteligență artificială.
Samsung se numără printre furnizorii importanți ai industriei. O majorare de preț aplicată la nivelul componentelor poate afecta direct costul final al plăcii video. Impactul devine mai mare în cazul modelelor care folosesc cantități generoase de memorie.
Problema nu este limitată la GPU-uri. Cererea uriașă venită din partea centrelor de date și a companiilor care dezvoltă AI a schimbat prioritățile producătorilor de cipuri. Capacitatea disponibilă pentru produsele destinate utilizatorilor obișnuiți a devenit mai scumpă și mai greu de obținut.
Această situație alimentează deja criza memoriei care amenință producătorii de plăci video. Chiar dacă cererea pentru gaming nu crește spectaculos, costurile de producție pot continua să urce din cauza competiției cu infrastructura AI.
RTX 5070 ar putea deveni mult mai greu de cumpărat
Scumpirile precedente au afectat în special modelele de top. De această dată, informațiile indică o posibilă creștere pentru întreaga familie Blackwell. Asta înseamnă că inclusiv modelele considerate accesibile ar putea deveni considerabil mai costisitoare.
GeForce RTX 5070 a fost lansată cu un preț recomandat de 549 de dolari. În multe magazine, placa a ajuns deja să fie vândută la aproximativ 650 de dolari sau chiar mai mult. O creștere teoretică de 30% ar putea împinge unele versiuni spre 850 de dolari.
Nu înseamnă că toate modelele vor primi automat aceeași majorare. Prețul depinde de stocuri, regiune, producător și configurația sistemului de răcire. Modelele cu overclocking din fabrică și design premium vor rămâne probabil cele mai afectate.
Seria Nvidia GeForce RTX 5070 este importantă deoarece se adresează unui public mai larg decât RTX 5090. O scumpire puternică în această zonă ar putea determina mai mulți jucători să amâne upgrade-ul sau să aleagă o placă AMD.
RTX 5090 riscă să atingă prețuri absurde
GeForce RTX 5090 este deja una dintre cele mai scumpe plăci video pentru consumatori. Stocurile limitate și cererea ridicată au împins anumite variante mult peste prețul recomandat de Nvidia. Unele modele personalizate se apropie de costul unui calculator complet de gaming.
Un exemplu extrem este ASUS ROG Astral RTX 5090 Edition 20, lansată în Europa la 6.499 de euro. Este o ediție specială, astfel că nu reprezintă prețul obișnuit al unei plăci RTX 5090. Arată însă cât de departe poate ajunge piața premium.
Dacă scumpirea memoriei continuă, producătorii ar putea reduce cantitățile livrate sau ar putea ajusta prețurile recomandate. Comercianții pot adăuga propriile majorări atunci când cererea depășește stocurile disponibile.
Nvidia nu a confirmat oficial o creștere generală de 30%. Cifra trebuie tratată momentan drept o estimare bazată pe informații din lanțul de aprovizionare. Direcția pieței este însă clară: componentele devin mai scumpe, iar gamerii riscă să plătească din nou nota de plată a boomului inteligenței artificiale.