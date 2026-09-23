„PISA pentru adulți”, în premieră în România. Ce competențe ale românilor vor fi testate

Ce este PIAAC și de ce este comparat cu PISA

Denumirea completă a programului este Programme for the International Assessment of Adult Competencies – PIAAC. Studiul este realizat de OCDE și măsoară trei categorii importante de competențe: înțelegerea și utilizarea informațiilor scrise, competențele numerice și capacitatea de rezolvare a problemelor.

Comparația cu PISA vine din faptul că ambele evaluări sunt coordonate de OCDE și nu urmăresc în primul rând cât de multe informații au fost memorate, ci modul în care oamenii pot utiliza ceea ce știu în contexte concrete. Diferența importantă este vârsta participanților: PISA evaluează elevii de 15 ani, în timp ce PIAAC se adresează adulților cu vârste între 16 și 65 de ani.

România participă la PISA din anul 2000, însă intrarea în PIAAC va permite pentru prima dată obținerea unor date internaționale comparabile despre competențele populației adulte. Ministerul Educației a inițiat participarea României la cel de-al doilea ciclu PIAAC, pentru perioada 2025-2029.

Ce exerciții ar putea primi adulții

Participanții nu vor avea de memorat formule sau definiții. Exercițiile sunt construite în jurul unor situații apropiate de cele întâlnite în viața cotidiană și vor fi rezolvate pe dispozitive digitale.

De exemplu, o persoană poate primi informații despre dimensiunile unei camere și poate fi pusă să stabilească de cât material are nevoie. Într-o altă situație, participantul poate avea la dispoziție o hartă și mai multe sarcini pe care trebuie să le rezolve într-un anumit interval. Dacă apare o schimbare neprevăzută, acesta trebuie să-și adapteze planul și să găsească o altă soluție.

Alte exerciții pot presupune înțelegerea informațiilor dintr-un text, e-mail sau tabel, compararea unor prețuri, interpretarea unui grafic sau efectuarea unor calcule necesare într-o situație obișnuită.

Prin urmare, evaluarea nu urmărește doar dacă participantul știe să citească sau să efectueze un calcul, ci dacă poate folosi aceste competențe pentru a lua o decizie sau pentru a rezolva o problemă.