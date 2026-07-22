Philips Hue pregătește o cameră care pune Ambilight pe orice televizor, fără cutia HDMI scumpă
Philips Hue ar putea lansa o alternativă mai accesibilă la costisitoarea cutie HDMI folosită pentru sincronizarea luminilor cu televizorul. Dispozitivul se numește, cel mai probabil, Screen Sync. Acesta folosește o cameră montată deasupra ecranului. Primele imagini au fost publicate de HueBlog, după ce produsul a apărut pentru scurt timp într-o prezentare online.
Camera analizează imaginile afișate pe televizor. Identifică nuanțele și luminozitatea de la marginile ecranului. Apoi transmite informațiile către sistemul Philips Hue. Becurile, lămpile și benzile LED își schimbă culorile în timp real.
Soluția ar putea funcționa cu aproape orice televizor. Nu ar depinde de marca aparatului sau de aplicațiile disponibile pe acesta. Ar putea analiza inclusiv filmele și serialele redate direct prin aplicațiile smart TV.
Camera elimină una dintre marile limitări Hue Sync
Utilizatorii Philips Hue au în prezent două metode principale pentru sincronizarea luminilor cu televizorul. Prima este Philips Hue Play HDMI Sync Box. Dispozitivul analizează semnalul transmis prin HDMI și controlează luminile din cameră.
Cutia funcționează bine cu console, playere media și alte surse externe. Are însă o limitare importantă. Nu poate analiza conținutul redat direct de televizor. Aplicațiile integrate precum Netflix, Disney+ sau YouTube nu trimit imaginile prin cutia HDMI.
O altă problemă este prețul. Versiunea Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K costă câteva sute de euro. Aceasta acceptă semnal video 8K la 60 Hz și 4K la 120 Hz. Produsul este orientat în special către utilizatorii cu console moderne și sisteme home cinema performante.
Philips Hue oferă și o aplicație pentru televizoare. Hue Sync TV analizează direct imaginile afișate pe ecran. Aplicația este disponibilă însă doar pe anumite modele Samsung și LG. Licența este legată de televizor. Aceasta nu poate fi mutată automat atunci când utilizatorul își cumpără un aparat nou.
Noua cameră Screen Sync ar elimina aceste restricții. Poate filma orice imagine afișată pe ecran. Nu contează dacă aceasta provine de la o consolă, un cablu HDMI sau o aplicație instalată pe televizor. Astfel, experiența apropiată de Philips Ambilight pe orice televizor ar putea deveni mai simplă.
Cum va sincroniza camera luminile cu televizorul
Camera va fi instalată în centrul marginii superioare a televizorului sau monitorului. Lentila va surprinde întreaga suprafață a ecranului. Este posibil ca Philips Hue să folosească o lentilă de tip fisheye. Aceasta poate acoperi un câmp vizual foarte larg.
Imaginile captate vor fi analizate permanent. Sistemul va identifica nuanțele dominante de la marginile ecranului. Datele vor fi trimise către Philips Hue Bridge. Acesta va controla luminile configurate în zona de divertisment din aplicația pentru telefon.
De exemplu, o explozie portocalie din partea dreaptă a unui film va putea colora lămpile aflate în aceeași zonă a camerei. O scenă nocturnă va reduce intensitatea. Un peisaj cu vegetație va proiecta nuanțe de verde pe peretele din spatele televizorului.
Sistemul va putea funcționa cu becuri, corpuri de iluminat și benzi LED compatibile. Philips Hue Bridge va rămâne probabil componenta centrală. Acesta gestionează dispozitivele și efectele dinamice din întregul ecosistem Philips Hue.
Tehnologia nu este complet nouă. Govee și Nanoleaf vând deja sisteme similare. Acestea folosesc camere îndreptate către televizor. Camera Screen Sync ar aduce însă această metodă în ecosistemul Philips Hue, cunoscut pentru numărul mare de lămpi și accesorii compatibile. (Hueblog.com)
Soluția mai ieftină vine cu un compromis vizibil
Principalul avantaj al camerei este compatibilitatea. Utilizatorul nu mai trebuie să conecteze fiecare sursă printr-o cutie HDMI. Nici nu trebuie să dețină un anumit model de televizor. Camera vede exact ceea ce vede și spectatorul.
Există însă și un dezavantaj. Dispozitivul trebuie să rămână vizibil deasupra ecranului. Designul poate fi deranjant pentru cei care preferă un televizor cu aspect curat. Camera poate semăna cu un webcam montat permanent.
Mai există și problema preciziei. Reflexiile, lumina naturală și obiectele strălucitoare din cameră pot influența culorile detectate. Rezultatul ar putea fi mai puțin exact decât cel oferit de o cutie care analizează direct semnalul HDMI.
Philips Hue nu a confirmat oficial produsul. Nu există încă informații despre preț sau data lansării. Potrivit informațiilor apărute online, dispozitivul ar putea fi prezentat în apropierea târgului IFA de la Berlin, programat la începutul lunii septembrie.
Camera ar completa direcția aleasă de companie pentru divertismentul conectat. Philips Hue a lansat deja funcții care sincronizează luminile cu muzica, jocurile și chiar cu momentele importante din meciurile de fotbal.
Screen Sync nu va ascunde camera și nu va oferi precizia perfectă a semnalului HDMI. Ar putea fi însă soluția practică pentru cei care vor lumini sincronizate cu orice conținut, pe orice televizor, fără să plătească pentru o cutie HDMI premium.