Philips Hue pregătește o cameră care pune Ambilight pe orice televizor, fără cutia HDMI scumpă

Soluția ar putea funcționa cu aproape orice televizor. Nu ar depinde de marca aparatului sau de aplicațiile disponibile pe acesta. Ar putea analiza inclusiv filmele și serialele redate direct prin aplicațiile smart TV.

Camera elimină una dintre marile limitări Hue Sync

Utilizatorii Philips Hue au în prezent două metode principale pentru sincronizarea luminilor cu televizorul. Prima este Philips Hue Play HDMI Sync Box. Dispozitivul analizează semnalul transmis prin HDMI și controlează luminile din cameră.

Cutia funcționează bine cu console, playere media și alte surse externe. Are însă o limitare importantă. Nu poate analiza conținutul redat direct de televizor. Aplicațiile integrate precum Netflix, Disney+ sau YouTube nu trimit imaginile prin cutia HDMI.

O altă problemă este prețul. Versiunea Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K costă câteva sute de euro. Aceasta acceptă semnal video 8K la 60 Hz și 4K la 120 Hz. Produsul este orientat în special către utilizatorii cu console moderne și sisteme home cinema performante.

Philips Hue oferă și o aplicație pentru televizoare. Hue Sync TV analizează direct imaginile afișate pe ecran. Aplicația este disponibilă însă doar pe anumite modele Samsung și LG. Licența este legată de televizor. Aceasta nu poate fi mutată automat atunci când utilizatorul își cumpără un aparat nou.

Noua cameră Screen Sync ar elimina aceste restricții. Poate filma orice imagine afișată pe ecran. Nu contează dacă aceasta provine de la o consolă, un cablu HDMI sau o aplicație instalată pe televizor. Astfel, experiența apropiată de Philips Ambilight pe orice televizor ar putea deveni mai simplă.

Cum va sincroniza camera luminile cu televizorul

Camera va fi instalată în centrul marginii superioare a televizorului sau monitorului. Lentila va surprinde întreaga suprafață a ecranului. Este posibil ca Philips Hue să folosească o lentilă de tip fisheye. Aceasta poate acoperi un câmp vizual foarte larg.