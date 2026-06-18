Peste 100 de mașini modificate, competiții și o Dacia Bigster unică. Evenimentul auto care atrage pasionații la Mega Mall

Intrarea este gratuită, iar organizatorii se așteaptă ca mii de pasionați să treacă pragul evenimentului pe parcursul celor nouă zile.

Modele celebre și proiecte spectaculoase de tuning

Prima parte a evenimentului este dedicată unei expoziții inspirate de influența școlii germane asupra culturii auto internaționale. Vizitatorii pot vedea o selecție de automobile care evidențiază atât designul clasic, cât și cele mai noi tendințe din lumea modificărilor auto.

Printre atracțiile expuse se află un Audi 80 transformat într-un proiect inspirat de stilul muscle car american, un BMW M2 personalizat până la cele mai mici detalii și mai multe generații ale modelului Volkswagen Golf, considerate de mulți adevărate simboluri ale culturii tuning europene.

Nu lipsește nici un Porsche 911, model care continuă să fie unul dintre cele mai apreciate automobile sport produse în Germania și care, în această expoziție, beneficiază de modificări inspirate din motorsport.

Unul dintre cele mai așteptate momente este prezentarea unei Dacia Bigster modificate de Air Force Suspension. Modelul va fi expus în premieră națională și va atrage atenția printr-un kit de tuning Redust și prin utilizarea unei suspensii pneumatice pe perne de aer, o configurație întâlnită mai degrabă la proiecte premium.

Apariția unui astfel de proiect pe baza unui model Dacia arată cât de mult s-a schimbat piața tuningului în ultimii ani și cât de departe poate merge personalizarea chiar și în cazul automobilelor accesibile.

Concursurile care vor decide cele mai spectaculoase mașini ale evenimentului

Punctul culminant al subTURAT Summer Meet este programat în weekendul 20-21 iunie, când nivelul 2B al Mega Mall va deveni locul de întâlnire al proprietarilor de proiecte auto, al pasionaților și al publicului larg.