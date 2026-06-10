Dacia Bigster face praf rivalii hibrizi la autonomie. SUV-ul românesc care merge peste 1.300 km cu un plin

Clasamentul în care Dacia Bigster a lăsat în urmă nume grele

Topul realizat de Auto Plus a urmărit SUV-urile hibride cu cea mai mare autonomie în condiții reale de utilizare. Pe locul al cincilea s-a clasat Toyota RAV4 2.5 Hybrid, cu 901 kilometri parcurși. Modelul japonez este unul dintre cele mai cunoscute SUV-uri hibride de pe piață și rămâne o alegere solidă pentru cei care caută fiabilitate și consum decent.

Pe locul al patrulea a venit Renault Austral E-Tech Full Hybrid, tot cu 901 kilometri autonomie. SUV-ul francez folosește un motor turbo pe benzină de 1,2 litri, cu trei cilindri, alături de două motoare electrice, pentru o putere totală de 200 CP. Austral este, practic, unul dintre rivalii direcți ai lui Bigster în zona SUV-urilor de familie eficiente.

Podiumul începe cu BYD Seal U 1.5 DM-i, un SUV plug-in hybrid chinezesc care a reușit 923 de kilometri. Modelul este interesant mai ales pentru că poate merge și în regim pur electric pe distanțe de aproximativ 70-80 de kilometri, ceea ce îl face atractiv pentru cei care circulă zilnic prin oraș, dar vor și autonomie mare la drum lung.

Pe locul al doilea s-a aflat Nissan Qashqai 1.5 e-POWER, cu 1.108 kilometri. Sistemul său hibrid funcționează într-un mod aparte: motorul pe benzină nu antrenează direct roțile, ci acționează ca generator pentru motorul electric. Practic, șoferul are senzații apropiate de cele ale unei mașini electrice, fără grija încărcării la priză.

De ce Bigster a câștigat cursa autonomiei

Dacia Bigster 1.2 Mild Hybrid-G 140 a ocupat prima poziție cu 1.312 kilometri parcurși, o cifră care îl separă clar de restul concurenților din clasament. Secretul stă în sistemul bifuel benzină și GPL, combinat cu tehnologia mild hybrid. SUV-ul folosește un motor de 1,2 litri, cu 140 CP, iar faptul că poate rula pe două tipuri de combustibil îi oferă un avantaj major la capitolul autonomie totală.

Pentru șoferii care fac drumuri lungi, avantajul este evident. În loc să depinzi doar de rezervorul de benzină, ai la dispoziție și alimentarea cu GPL, combustibil care rămâne popular în multe țări europene tocmai datorită costurilor mai mici. În plus, rețeaua de stații GPL este suficient de bine dezvoltată în România și în multe alte state europene, ceea ce face ca această soluție să fie mai practică decât pare la prima vedere.

Bigster nu câștigă neapărat prin rafinament sau prin imagine de lux, ci printr-o abordare foarte pragmatică. Este genul de mașină care nu încearcă să impresioneze cu ecrane uriașe sau accelerații spectaculoase, ci cu lucruri care contează zi de zi: autonomie, spațiu, economie și simplitate. Iar într-o perioadă în care prețurile combustibililor și costurile de întreținere contează tot mai mult, aceste argumente pot cântări mai greu decât sigla.