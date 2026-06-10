Dacia Bigster face praf rivalii hibrizi la autonomie. SUV-ul românesc care merge peste 1.300 km cu un plin
Dacia Bigster reușește să atragă din nou atenția pieței auto europene, de data aceasta într-un clasament în care autonomia contează mai mult decât sigla de pe capotă. SUV-ul de segment C al mărcii românești a fost plasat pe primul loc într-un top al celor mai eficiente SUV-uri hibride, după ce a reușit să parcurgă 1.312 kilometri cu un singur plin, potrivit testelor realizate de jurnaliștii francezi de la Auto Plus.
Rezultatul este cu atât mai spectaculos cu cât Bigster nu este prezentat ca o mașină premium și nici ca un SUV cu pretenții tehnologice extravagante. Dimpotrivă, Dacia mizează pe rețeta care a consacrat-o: preț rezonabil, spațiu generos, soluții simple și costuri de utilizare reduse. În acest caz, combinația dintre benzină, GPL și sistem mild hybrid pare să fi produs exact efectul pe care îl caută mulți șoferi europeni: drumuri lungi, opriri rare la pompă și cheltuieli mai mici.
Clasamentul în care Dacia Bigster a lăsat în urmă nume grele
Topul realizat de Auto Plus a urmărit SUV-urile hibride cu cea mai mare autonomie în condiții reale de utilizare. Pe locul al cincilea s-a clasat Toyota RAV4 2.5 Hybrid, cu 901 kilometri parcurși. Modelul japonez este unul dintre cele mai cunoscute SUV-uri hibride de pe piață și rămâne o alegere solidă pentru cei care caută fiabilitate și consum decent.
Pe locul al patrulea a venit Renault Austral E-Tech Full Hybrid, tot cu 901 kilometri autonomie. SUV-ul francez folosește un motor turbo pe benzină de 1,2 litri, cu trei cilindri, alături de două motoare electrice, pentru o putere totală de 200 CP. Austral este, practic, unul dintre rivalii direcți ai lui Bigster în zona SUV-urilor de familie eficiente.
Podiumul începe cu BYD Seal U 1.5 DM-i, un SUV plug-in hybrid chinezesc care a reușit 923 de kilometri. Modelul este interesant mai ales pentru că poate merge și în regim pur electric pe distanțe de aproximativ 70-80 de kilometri, ceea ce îl face atractiv pentru cei care circulă zilnic prin oraș, dar vor și autonomie mare la drum lung.
Pe locul al doilea s-a aflat Nissan Qashqai 1.5 e-POWER, cu 1.108 kilometri. Sistemul său hibrid funcționează într-un mod aparte: motorul pe benzină nu antrenează direct roțile, ci acționează ca generator pentru motorul electric. Practic, șoferul are senzații apropiate de cele ale unei mașini electrice, fără grija încărcării la priză.
De ce Bigster a câștigat cursa autonomiei
Dacia Bigster 1.2 Mild Hybrid-G 140 a ocupat prima poziție cu 1.312 kilometri parcurși, o cifră care îl separă clar de restul concurenților din clasament. Secretul stă în sistemul bifuel benzină și GPL, combinat cu tehnologia mild hybrid. SUV-ul folosește un motor de 1,2 litri, cu 140 CP, iar faptul că poate rula pe două tipuri de combustibil îi oferă un avantaj major la capitolul autonomie totală.
Pentru șoferii care fac drumuri lungi, avantajul este evident. În loc să depinzi doar de rezervorul de benzină, ai la dispoziție și alimentarea cu GPL, combustibil care rămâne popular în multe țări europene tocmai datorită costurilor mai mici. În plus, rețeaua de stații GPL este suficient de bine dezvoltată în România și în multe alte state europene, ceea ce face ca această soluție să fie mai practică decât pare la prima vedere.
Bigster nu câștigă neapărat prin rafinament sau prin imagine de lux, ci printr-o abordare foarte pragmatică. Este genul de mașină care nu încearcă să impresioneze cu ecrane uriașe sau accelerații spectaculoase, ci cu lucruri care contează zi de zi: autonomie, spațiu, economie și simplitate. Iar într-o perioadă în care prețurile combustibililor și costurile de întreținere contează tot mai mult, aceste argumente pot cântări mai greu decât sigla.
Lovitură de imagine pentru Dacia
Pentru Dacia, un astfel de rezultat este mai mult decât o bifă tehnică. Este o lovitură de imagine într-un segment aglomerat, unde producători japonezi, francezi și chinezi se bat pentru clienți cu tehnologii hibride tot mai sofisticate. Faptul că Bigster ajunge pe primul loc într-un clasament al autonomiei arată că marca românească poate concura cu nume mult mai scumpe, folosind o soluție simplă și eficientă.
Bigster devine astfel una dintre cele mai interesante propuneri pentru cei care vor un SUV de familie capabil să meargă mult fără opriri dese. Nu este neapărat cel mai rapid, cel mai luxos sau cel mai tehnologizat model din top, dar pare să fie cel mai convingător acolo unde mulți șoferi se uită prima dată: cât merge cu un plin și cât de des trebuie să oprești la pompă.
Rezultatul de 1.312 kilometri confirmă că Dacia Bigster nu este doar „Dusterul mai mare”, așa cum a fost descris uneori, ci un model cu argumente proprii. Iar dacă autonomia rămâne una dintre marile preocupări ale cumpărătorilor, SUV-ul românesc are acum un titlu greu de ignorat: campionul hibrizilor la drum lung.