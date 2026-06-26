Peppa Pig intră în scandalul AI: vocile copiilor, cerute pe termen nelimitat în contracte

Hasbro nu a confirmat public detaliile unor contracte specifice. Compania a transmis însă că este la curent cu scrisoarea deschisă apărută în urma controversei și a susținut că protejarea performerilor copii reprezintă o prioritate. Problema rămâne însă una uriașă: cât de corect este ca un copil să își cedeze vocea pentru un viitor pe care nu îl poate înțelege pe deplin?

De ce vocile copiilor au devenit o miză pentru AI

În trecut, un actor de voce era plătit pentru o sesiune de înregistrări, un episod sau un sezon. Chiar dacă personajul devenea celebru, vocea rămânea legată de interpretarea umană din acel moment. Inteligența artificială schimbă radical această regulă. Odată ce există suficiente mostre audio, un model poate reproduce vocea, poate genera replici noi și poate adapta tonul, ritmul sau emoția fără ca actorul să mai intre în studio.

Pentru un studio, tentația este evidentă. Un personaj poate fi păstrat identic timp de ani, chiar atunci când actorul copil crește, își schimbă vocea sau nu mai este disponibil. Compania poate crea clipuri promoționale, jocuri, materiale pentru rețele sociale, experiențe interactive sau episoade noi, fără să fie nevoită să negocieze fiecare utilizare în parte.

Pentru copilul care a înregistrat vocea inițială, consecințele pot fi mult mai greu de anticipat. Vocea lui poate deveni o resursă comercială permanentă, folosită ani sau chiar decenii după ce a încetat să mai fie implicat în producție. Este o diferență uriașă între a accepta să joci un rol într-un serial și a accepta ca o copie digitală a identității tale vocale să lucreze în locul tău pe termen nelimitat.

Într-o industrie în care clonarea vocală devine tot mai convingătoare, discuția nu se mai rezumă la tehnologie. Este despre dreptul unei persoane de a controla modul în care propria voce este folosită, modificată și monetizată.

Scrisoarea care cere protecție totală pentru performerii minori

Reacția a venit din partea Agents of Young Performers Association, organizație care reprezintă interesele copiilor și tinerilor din industria de divertisment. O scrisoare deschisă semnată de aproape 1.000 de persoane susține că orice acord care implică vocea unui copil ar trebui să excludă complet utilizarea în AI.

Textul insistă asupra unei idei simple, dar esențiale: un copil nu poate oferi un consimțământ juridic și personal complet informat pentru o tehnologie care îi poate transforma vocea într-un produs reutilizabil la nesfârșit. Chiar dacă părintele sau tutorele semnează contractul, criticii spun că această aprobare nu ar trebui să funcționeze ca o licență generală pentru clonare, antrenare de modele sau reutilizare comercială nelimitată.