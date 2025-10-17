ANRE, control la Distrigaz Sud Rețele, după explozia din Rahova. Sigiliul fusese rupt cu câteva ore înainte de tragedie

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat vineri că a început un control amplu la Distrigaz Sud Rețele, în urma exploziei devastatoare dintr-un bloc din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și 13 răniți, printre care o fată de 17 ani aflată în stare gravă.

„ANRE transmite condoleanțe familiilor și apropiaților celor care au suferit pierderi de vieți omenești în explozia din Cartierul Rahova. Președintele ANRE, George Niculescu, a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, dar și asupra firmelor care au efectuat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din acel imobil. Echipele de control se află pe teren”, a transmis instituția într-un comunicat.

Sigiliul fusese rupt cu puțin timp înainte de explozie

Potrivit informațiilor prezentate de ANRE, operatorul de distribuție ar fi sistat alimentarea cu gaze naturale în data de 16 octombrie, în urma unei sesizări privind mirosul puternic de gaz. Serviciul a fost întrerupt de la distanță, prin acționarea electrovalvei, iar echipa ajunsă ulterior la fața locului a sigilat sistemul.

A doua zi, 17 octombrie, un nou echipaj Distrigaz Sud Rețele a constatat că sigiliul fusese rupt, în jurul orei 09:30. La scurt timp după această descoperire, s-a produs deflagrația puternică care a distrus două etaje ale blocului de pe Calea Rahovei.

Surse judiciare citate de G4Media au precizat că polițiștii verifică dacă persoane neautorizate au umblat la instalația de gaze a imobilului.

Arafat: „Blocul este cu risc de colaps. Să nu riște nimeni să intre”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a transmis un avertisment ferm locatarilor. Potrivit acestuia, blocul afectat de explozie este „cu risc de colaps”, iar zona a fost complet evacuată.

„A fost o explozie serioasă care a afectat semnificativ o parte din clădire. Blocul este în formă de U, iar una dintre fațade a fost distrusă parțial. Rugămintea noastră către populație este să nu riște să intre în bloc sau în zona periculoasă. Operațiunea de căutare este încă în desfășurare și există pericol de prăbușire”, a declarat Raed Arafat la fața locului.

Zona rămâne închisă până la finalizarea anchetei și evaluarea structurii de rezistență de către Inspectoratul de Stat în Construcții.