Pedală de frână care coboară lent la semafor: pompa principală, aer sau scurgeri interne, ce înseamnă

Cel mai important este să nu tratezi simptomul ca pe o ciudățenie fără urmări. O pedală care se afundă lent poate fi primul semn că frânele nu vor reacționa constant în toate situațiile. La o frânare ușoară în oraș poate părea suportabil, dar la o frânare de urgență diferența dintre o pedală fermă și una care pierde presiune poate deveni critică.

Când aerul sau lichidul de frână pot schimba senzația pedalei

Aerul în instalația de frânare poate face pedala moale, elastică sau spongioasă. Spre deosebire de lichid, aerul se comprimă, iar asta schimbă felul în care se transmite presiunea. Dacă pedala are cursă lungă, dacă trebuie apăsată de mai multe ori pentru a deveni mai fermă sau dacă frânarea pare imprecisă, aerul din sistem este unul dintre suspecți.

Aerul poate intra în instalație după o intervenție la frâne, după schimbarea lichidului, după înlocuirea unui furtun, etrier sau cilindru, ori în urma unei scurgeri. Dacă problema a apărut imediat după o reparație, aerisirea incorectă devine foarte probabilă. În acest caz, sistemul trebuie aerisit corect, ideal cu echipament potrivit și lichid conform specificațiilor mașinii.

Lichidul de frână vechi poate contribui la probleme, mai ales dacă a absorbit multă apă în timp. Lichidul de frână este higroscopic, adică atrage umezeală. În timp, acest lucru îi reduce punctul de fierbere și poate afecta funcționarea sistemului, mai ales la frânări repetate sau solicitante. Totuși, lichidul vechi produce mai des pedale moi în condiții de încălzire, nu neapărat coborâre lentă la semafor.

O diferență importantă este comportamentul la apăsare constantă. Dacă pedala este moale, dar rămâne la aceeași înălțime după ce o apeși, aerul poate fi cauza. Dacă pedala continuă să coboare încet sub presiune constantă, suspecte devin scurgerile sau pompa principală. Această diferență ajută mult la diagnostic, chiar înainte de verificarea pe rampă.

Nu încerca să compensezi problema prin apăsări repetate fără să verifici sistemul. Dacă pedala își revine temporar după pompare, asta nu înseamnă că frânele sunt în regulă. Înseamnă doar că sistemul reușește pentru moment să creeze presiune, dar nu garantează că o va păstra când ai nevoie cel mai mult.

Pompa principală și scurgerile interne sunt semnale de alarmă

Pompa principală de frână este una dintre piesele esențiale ale sistemului. În interior are garnituri care trebuie să mențină presiunea în circuitele hidraulice. Dacă aceste garnituri se uzează, lichidul poate trece intern pe lângă ele, fără să vezi neapărat o scurgere pe exterior. Rezultatul poate fi exact o pedală care coboară lent atunci când o ții apăsată.