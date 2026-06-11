Frâne care trag într-o parte: etrier, furtun sau diferență de aderență, pași simpli de verificare
O mașină care trage într-o parte la frânare nu trebuie tratată ca un moft sau ca o mică neplăcere de condus. Frânele sunt sistemul care trebuie să reacționeze previzibil în cele mai tensionate momente, iar o abatere clară de direcție poate deveni periculoasă la viteză mare, pe ploaie sau în cazul unei frânări de urgență. Dacă simți că volanul fuge spre stânga sau spre dreapta când apeși pedala, cauza trebuie identificată rapid.
Problema poate avea mai multe surse. Uneori, un etrier nu mai lucrează corect și frânează mai slab sau rămâne blocat. Alteori, un furtun de frână îmbătrânit se comportă ca o supapă și nu mai lasă presiunea să circule normal. Există și situații în care frânele sunt în regulă, dar diferența de aderență între roți, presiunea incorectă în anvelope sau o geometrie dereglată fac mașina să devieze la frânare.
Diagnosticarea trebuie făcută calm și metodic. Nu schimba direct discuri și plăcuțe doar pentru că mașina trage într-o parte. Acestea pot fi vinovate, dar nu sunt singurele cauze. Un mecanic bun va verifica temperatura roților, uzura plăcuțelor, starea etrierelor, furtunurile, lichidul de frână, anvelopele și suspensia înainte să dea verdictul.
Etrierul și plăcuțele sunt primii suspecți când frânarea nu este egală
Etrierul are rolul de a apăsa plăcuțele pe disc. Dacă pistonul se mișcă greu, dacă glisierele sunt blocate sau dacă plăcuțele nu culisează corect în suport, roata respectivă poate frâna mai slab sau poate rămâne ușor frânată. În ambele cazuri, mașina poate trage într-o parte. Direcția în care trage depinde de roata care frânează mai puternic sau de cea care nu mai frânează suficient.
Un etrier blocat parțial poate fi recunoscut uneori după miros de încins, jantă fierbinte sau consum crescut. După un drum scurt, fără frânări agresive, compară temperatura jantelor de pe aceeași punte, cu atenție, fără să atingi direct discul. Dacă una este mult mai fierbinte, ceva rămâne frânat. Această verificare nu înlocuiește service-ul, dar poate oferi un indiciu important.
Uzura neuniformă a plăcuțelor spune și ea multe. Dacă pe o parte plăcuțele sunt mult mai subțiri decât pe cealaltă, etrierul sau glisierele pot avea o problemă. Dacă o plăcuță din același etrier este mult mai uzată decât perechea ei, culisarea nu este corectă. În mod normal, componentele de pe aceeași punte trebuie să se uzeze relativ similar.
Discurile pot contribui la tragerea într-o parte dacă sunt contaminate, deformate, ruginite neuniform sau au fost montate piese diferite pe stânga și dreapta. Totuși, discurile deformate produc adesea și pulsații în pedală sau vibrații în volan la frânare. Dacă singurul simptom este devierea, etrierul, plăcuțele și furtunurile trebuie verificate la fel de atent.
Nu este recomandat să schimbi doar o parte a sistemului pe o singură roată, mai ales pe aceeași punte. Frânele trebuie să fie echilibrate stânga-dreapta. Dacă înlocuiești plăcuțele sau discurile, de regulă se face pe punte, nu individual, tocmai pentru a evita diferențele de eficiență.
Furtunurile, anvelopele și aderența pot păcăli diagnosticul
Furtunul de frână este o cauză mai puțin evidentă, dar importantă. În timp, acesta se poate degrada intern. Chiar dacă arată acceptabil la exterior, poate limita circulația lichidului de frână. Uneori permite presiunii să ajungă la etrier, dar nu o lasă să revină rapid, ceea ce face ca frâna să rămână ușor blocată. Alteori, presiunea ajunge mai greu, iar roata frânează mai slab.
Un simptom posibil este tragerea într-o parte care se schimbă după câteva frânări sau după ce mașina se încălzește. Alt indiciu este o roată care rămâne încinsă deși etrierul pare curățat și glisierele par bune. Furtunurile vechi, crăpate sau umflate trebuie înlocuite, nu doar inspectate vizual. La sistemul de frânare, o piesă ieftină ignorată poate crea simptome foarte neplăcute.
Anvelopele sunt o altă sursă de confuzie. Dacă presiunea este diferită pe stânga și dreapta, dacă o anvelopă este mult mai uzată sau dacă ai modele diferite pe aceeași punte, mașina poate devia la frânare. Pe asfalt ud, diferențele devin și mai evidente. O roată cu aderență mai slabă poate bloca mai repede sau poate declanșa ABS-ul diferit, iar senzația va fi că frânele trag într-o parte.
Diferența de aderență poate veni și de la drum. Dacă frânezi pe asfalt cu denivelări, pe marcaje rutiere ude, pe nisip, frunze, gheață sau pe o zonă unde o roată este pe suprafață alunecoasă și cealaltă pe asfalt curat, mașina poate trage chiar dacă sistemul de frânare este bun. De aceea, testează simptomul doar într-un loc sigur, pe drum drept, cu aderență uniformă și la viteză moderată.
Suspensia și direcția pot amplifica problema. O bucșă de braț uzată, un pivot cu joc, o geometrie dereglată sau un amortizor slab pot face mașina instabilă la transferul de greutate din timpul frânării. În aceste cazuri, frânele pot fi perfect funcționale, dar roata își schimbă poziția sub sarcină, iar mașina deviază.
Pașii simpli sunt clari: verifică presiunea și starea anvelopelor, observă dacă mașina trage mereu în aceeași parte, compară temperatura roților după un drum scurt, verifică uzura plăcuțelor și mergi la service pentru etrier, furtunuri și test de frânare. Nu amâna problema, mai ales dacă devierea este puternică sau apare la frânări normale. O mașină trebuie să frâneze drept, previzibil și repetabil.