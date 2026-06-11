Frâne care trag într-o parte: etrier, furtun sau diferență de aderență, pași simpli de verificare

Diagnosticarea trebuie făcută calm și metodic. Nu schimba direct discuri și plăcuțe doar pentru că mașina trage într-o parte. Acestea pot fi vinovate, dar nu sunt singurele cauze. Un mecanic bun va verifica temperatura roților, uzura plăcuțelor, starea etrierelor, furtunurile, lichidul de frână, anvelopele și suspensia înainte să dea verdictul.

Etrierul și plăcuțele sunt primii suspecți când frânarea nu este egală

Etrierul are rolul de a apăsa plăcuțele pe disc. Dacă pistonul se mișcă greu, dacă glisierele sunt blocate sau dacă plăcuțele nu culisează corect în suport, roata respectivă poate frâna mai slab sau poate rămâne ușor frânată. În ambele cazuri, mașina poate trage într-o parte. Direcția în care trage depinde de roata care frânează mai puternic sau de cea care nu mai frânează suficient.

Un etrier blocat parțial poate fi recunoscut uneori după miros de încins, jantă fierbinte sau consum crescut. După un drum scurt, fără frânări agresive, compară temperatura jantelor de pe aceeași punte, cu atenție, fără să atingi direct discul. Dacă una este mult mai fierbinte, ceva rămâne frânat. Această verificare nu înlocuiește service-ul, dar poate oferi un indiciu important.

Uzura neuniformă a plăcuțelor spune și ea multe. Dacă pe o parte plăcuțele sunt mult mai subțiri decât pe cealaltă, etrierul sau glisierele pot avea o problemă. Dacă o plăcuță din același etrier este mult mai uzată decât perechea ei, culisarea nu este corectă. În mod normal, componentele de pe aceeași punte trebuie să se uzeze relativ similar.

Discurile pot contribui la tragerea într-o parte dacă sunt contaminate, deformate, ruginite neuniform sau au fost montate piese diferite pe stânga și dreapta. Totuși, discurile deformate produc adesea și pulsații în pedală sau vibrații în volan la frânare. Dacă singurul simptom este devierea, etrierul, plăcuțele și furtunurile trebuie verificate la fel de atent.

Nu este recomandat să schimbi doar o parte a sistemului pe o singură roată, mai ales pe aceeași punte. Frânele trebuie să fie echilibrate stânga-dreapta. Dacă înlocuiești plăcuțele sau discurile, de regulă se face pe punte, nu individual, tocmai pentru a evita diferențele de eficiență.

Furtunurile, anvelopele și aderența pot păcăli diagnosticul

Furtunul de frână este o cauză mai puțin evidentă, dar importantă. În timp, acesta se poate degrada intern. Chiar dacă arată acceptabil la exterior, poate limita circulația lichidului de frână. Uneori permite presiunii să ajungă la etrier, dar nu o lasă să revină rapid, ceea ce face ca frâna să rămână ușor blocată. Alteori, presiunea ajunge mai greu, iar roata frânează mai slab.