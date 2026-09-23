Părinții singuri ar putea primi cel puțin trei zile de concediu în plus. Proiectul a trecut de Senat

Cel puțin trei zile de concediu suplimentar pentru părinții singuri

În prezent, Codul muncii prevede un concediu anual de odihnă de minimum 20 de zile lucrătoare. Dacă modificarea va intra în vigoare, un părinte singur care beneficiază de minimul legal ar putea ajunge astfel la cel puțin 23 de zile de concediu de odihnă pe an.

Cele trei zile nu ar urma să fie scăzute din concediul obișnuit, ci s-ar adăuga acestuia. Formularea proiectului vorbește despre „cel puțin trei zile lucrătoare”, ceea ce înseamnă că este stabilit un prag minim pentru concediul suplimentar.

În prezent, articolul 147 din Codul muncii acordă cel puțin trei zile suplimentare de concediu unor categorii precum angajații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, persoanele cu handicap și tinerii cu vârsta de până la 18 ani. Proiectul extinde lista și la salariații care fac parte din familii monoparentale.

Cine ar putea fi considerat părinte singur

În sensul legislației privind asistența socială, familia monoparentală este formată dintr-o persoană singură și copilul sau copiii aflați în întreținerea acesteia, care locuiesc împreună. În această categorie pot intra, în condițiile prevăzute de lege, părinți divorțați, văduvi sau necăsătoriți care își cresc singuri copiii.

Inițiatorii proiectului argumentează că un părinte singur trebuie să gestioneze fără sprijinul unui al doilea adult atât responsabilitățile profesionale, cât și cele legate de creșterea copilului. În expunerea de motive, aceștia prezintă acordarea zilelor suplimentare drept o modalitate de compensare a acestei sarcini.

Un studiu prezentat în Parlament în vara acestui an, realizat în rândul a peste 600 de părinți din familii monoparentale, arăta că unul din cinci respondenți nu are pe cine să se bazeze în cazul unei urgențe, iar peste 86% spuneau că ar folosi o zi liberă suplimentară pentru activități împreună cu copilul.

Proiectul nu este încă lege

Senatul a adoptat inițiativa cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Următorul pas este dezbaterea și votul în Camera Deputaților, care este for decizional.