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Câte zile libere primești la nașterea copilului în 2026. Ce spune legea

Câte zile libere primești la nașterea copilului în 2026. Ce spune legea
Concediul paternal se acordă taților care desfășoară activitate în baza unui raport de muncă sau de serviciu.
Ana Ionescu
de Ana Ionescu
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Tatăl unui copil nou-născut are dreptul, potrivit legislației în vigoare, la concediu paternal plătit. În 2026, legea prevede că acesta poate beneficia de 10 zile lucrătoare libere, iar în anumite condiții durata concediului poate ajunge la 15 zile lucrătoare.

Dreptul este reglementat de Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal, modificată în 2022 pentru a transpune normele europene privind echilibrul dintre viața profesională și cea de familie.

Cine poate beneficia de concediul paternal

Concediul paternal se acordă taților care desfășoară activitate în baza unui raport de muncă sau de serviciu. De acest drept beneficiază atât angajații din sectorul privat, cât și cei din sistemul public, inclusiv polițiștii, cadrele militare, funcționarii publici cu statut special și alte categorii prevăzute de lege.

Concediul se acordă la cerere, în primele opt săptămâni de la nașterea copilului, iar solicitarea trebuie însoțită de certificatul de naștere din care rezultă calitatea de tată.

Când poți primi 15 zile libere

Pe lângă cele 10 zile lucrătoare acordate tuturor taților eligibili, legea oferă încă 5 zile lucrătoare celor care au absolvit un curs de puericultură și dețin un atestat care dovedește acest lucru. Astfel, concediul paternal poate ajunge la 15 zile lucrătoare plătite.

Spre deosebire de vechea legislație, majorarea cu cinci zile poate fi acordată pentru fiecare copil nou-născut, pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură, indiferent de momentul în care acesta a fost obținut.

Cum este plătit concediul paternal

Pe perioada concediului paternal, tatăl beneficiază de o indemnizație suportată din fondul de salarii al angajatorului, egală cu salariul corespunzător perioadei în care lipsește de la serviciu. Totodată, perioada concediului constituie vechime în muncă, în serviciu și în specialitate, fiind luată în calcul la stabilirea drepturilor care depind de acestea.

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Legea prevede și că angajatorul nu poate refuza acordarea concediului paternal atunci când sunt îndeplinite condițiile legale și sunt depuse documentele necesare.

Se poate cumula cu alte zile libere

În cazul anumitor categorii profesionale, precum cadrele militare, polițiștii sau personalul din sistemul penitenciar, concediul paternal poate fi cumulat cu învoirea plătită, permisia sau alte zile libere acordate pentru nașterea unui copil, dacă reglementările aplicabile profesiei respective prevăd astfel de drepturi.

Modificările introduse în ultimii ani au avut ca scop încurajarea implicării taților în îngrijirea nou-născuților încă din primele săptămâni de viață și alinierea legislației românești la standardele europene privind protecția familiei și concilierea vieții profesionale cu cea personală.

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