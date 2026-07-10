Părinții care pot pierde alocația copilului. Situațiile prevăzute de lege în 2026

Așadar, expresia „părintele pierde alocația” trebuie înțeleasă cu atenție. De regulă, banii sunt plătiți unuia dintre părinți, însă titularul dreptului rămâne copilul. Legea prevede că plata se face unuia dintre părinți pe baza acordului acestora, iar în caz de neînțelegere contează situația juridică a copilului și hotărârile autorităților sau ale instanței. După împlinirea vârstei de 14 ani, plata poate fi făcută direct copilului, cu încuviințarea reprezentantului legal.

Părintele poate pierde dreptul de a încasa banii

Una dintre situațiile practice apare atunci când părinții se despart, iar copilul ajunge să locuiască legal cu celălalt părinte. Faptul că mama sau tatăl a încasat alocația până atunci nu înseamnă că va continua automat să primească banii.

Dacă domiciliul copilului este stabilit la celălalt părinte sau intervine o hotărâre judecătorească relevantă, plata poate fi redirecționată către persoana îndreptățită să o primească. Cu alte cuvinte, părintele pierde calitatea de beneficiar al plății, nu copilul dreptul la alocație. Regula privind persoana căreia îi este plătită alocația rezultă din art. 4 al Legii nr. 61/1993.

Ce se întâmplă dacă minorul ajunge în plasament

O altă situație apare atunci când copilul nu mai este în îngrijirea efectivă a părintelui și este dat în plasament, se află sub tutelă sau intervine o altă măsură legală de protecție.

Legea permite ca alocația să fie plătită tutorelui, curatorului, persoanei căreia copilul i-a fost dat în plasament sau altui reprezentant prevăzut de lege. Astfel, un părinte nu poate pretinde că trebuie să primească în continuare banii doar pentru că el a depus inițial cererea de acordare a alocației.

După 18 ani, alocația nu continuă automat în orice situație

O confuzie frecventă apare în cazul tinerilor majori. Regula generală este că alocația se acordă până la 18 ani, însă legea permite continuarea plății pentru tinerii care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora.

Există însă o condiție importantă prevăzută de Legea nr. 61/1993: tinerii care repetă anul școlar nu beneficiază de alocație, cu excepția situației în care repetarea este determinată de motive de sănătate, dovedite cu certificat medical. Prin urmare, după majorat, simplul fapt că tânărul este încă înscris într-o formă de învățământ nu garantează plata în orice împrejurare.