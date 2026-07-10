Părinții care pot pierde alocația copilului. Situațiile prevăzute de lege în 2026
Alocația de stat este unul dintre cele mai cunoscute drepturi acordate familiilor din România, însă puțini părinți știu exact în ce situații plata poate fi suspendată, poate înceta sau poate ajunge la altă persoană. În 2026, regulile de bază sunt stabilite de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii și de normele metodologice aprobate prin HG nr. 577/2008, iar un detaliu esențial este că titularul dreptului este copilul, nu părintele care primește lunar banii.
Alocația este a copilului, nu a părintelui
Potrivit Legii nr. 61/1993, beneficiază de alocație de stat copiii până la vârsta de 18 ani. De asemenea, dreptul continuă și pentru tinerii care au împlinit 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora, în condițiile prevăzute de lege.
Așadar, expresia „părintele pierde alocația” trebuie înțeleasă cu atenție. De regulă, banii sunt plătiți unuia dintre părinți, însă titularul dreptului rămâne copilul. Legea prevede că plata se face unuia dintre părinți pe baza acordului acestora, iar în caz de neînțelegere contează situația juridică a copilului și hotărârile autorităților sau ale instanței. După împlinirea vârstei de 14 ani, plata poate fi făcută direct copilului, cu încuviințarea reprezentantului legal.
Părintele poate pierde dreptul de a încasa banii
Una dintre situațiile practice apare atunci când părinții se despart, iar copilul ajunge să locuiască legal cu celălalt părinte. Faptul că mama sau tatăl a încasat alocația până atunci nu înseamnă că va continua automat să primească banii.
Dacă domiciliul copilului este stabilit la celălalt părinte sau intervine o hotărâre judecătorească relevantă, plata poate fi redirecționată către persoana îndreptățită să o primească. Cu alte cuvinte, părintele pierde calitatea de beneficiar al plății, nu copilul dreptul la alocație. Regula privind persoana căreia îi este plătită alocația rezultă din art. 4 al Legii nr. 61/1993.
Ce se întâmplă dacă minorul ajunge în plasament
O altă situație apare atunci când copilul nu mai este în îngrijirea efectivă a părintelui și este dat în plasament, se află sub tutelă sau intervine o altă măsură legală de protecție.
Legea permite ca alocația să fie plătită tutorelui, curatorului, persoanei căreia copilul i-a fost dat în plasament sau altui reprezentant prevăzut de lege. Astfel, un părinte nu poate pretinde că trebuie să primească în continuare banii doar pentru că el a depus inițial cererea de acordare a alocației.
După 18 ani, alocația nu continuă automat în orice situație
O confuzie frecventă apare în cazul tinerilor majori. Regula generală este că alocația se acordă până la 18 ani, însă legea permite continuarea plății pentru tinerii care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora.
Există însă o condiție importantă prevăzută de Legea nr. 61/1993: tinerii care repetă anul școlar nu beneficiază de alocație, cu excepția situației în care repetarea este determinată de motive de sănătate, dovedite cu certificat medical. Prin urmare, după majorat, simplul fapt că tânărul este încă înscris într-o formă de învățământ nu garantează plata în orice împrejurare.
Schimbările importante trebuie anunțate autorităților
Părinții și reprezentanții legali trebuie să trateze cu atenție schimbările care pot influența plata: modificarea persoanei care are copilul în îngrijire, schimbarea domiciliului, instituirea unei măsuri de protecție sau alte situații care afectează condițiile în baza cărora banii sunt virați.
Normele metodologice aprobate prin HG nr. 577/2008 stabilesc procedurile administrative pentru acordarea și plata alocației, precum și circuitul informațiilor dintre instituțiile implicate. Dacă autoritățile constată că plata a continuat fără temei, pot apărea inclusiv probleme legate de recuperarea sumelor încasate necuvenit.
Cât este alocația copilului în 2026
În 2026, cuantumurile aflate în plată sunt de 719 lei lunar pentru copiii de până la 2 ani și pentru copiii cu handicap, în condițiile categoriilor de vârstă prevăzute de lege, respectiv 292 de lei lunar pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani. Suma de 292 de lei se acordă și tinerilor de peste 18 ani care continuă liceul sau școala profesională și îndeplinesc condițiile legale. Valorile au fost confirmate în mai 2026 de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.
Altfel spus, părintele nu este proprietarul juridic al alocației, ci persoana prin care statul face plata dreptului copilului. Tocmai de aceea, după un divorț, o schimbare a domiciliului minorului, instituirea plasamentului sau pierderea condițiilor legale după vârsta de 18 ani, banii pot fi redirecționați, suspendați sau opriți, în funcție de situația concretă.