Alocaţie de 1.300 de lei pentru copiii românilor care lucrează în Germania. Minorul poate locui în România

Românii care muncesc legal în Germania beneficiază de un sprijin substanțial pentru creșterea copiilor, chiar dacă aceștia locuiesc în România. Alocația Kindergeld, echivalentă cu aproape patru ori suma oferită de statul român, sprijină lunar mii de familii și se completează cu deduceri fiscale suplimentare pentru copii. Sistemul german încurajează astfel munca legală și protecția financiară a minorilor.

Cum funcționează alocația Kindergeld pentru românii din străinătate

Alocația Kindergeld se acordă oricărui părinte român care lucrează legal în Germania și plătește contribuții sociale și impozite. Beneficiul este lunar și se poate acorda pentru fiecare copil până la 18 ani, prelungindu-se până la 25 de ani dacă tânărul urmează studii superioare.

Suma pentru 2025 a fost stabilită la 255 de euro pe copil, ceea ce reprezintă aproximativ 1.275 de lei, aproape de patru ori mai mult decât alocația standard din România, care este de 323 de lei pe copil.

Aceasta se aplică chiar dacă minorul nu locuiește în Germania, fiind suficient ca părintele să fie angajat legal, cu contract stabil, și să plătească taxe regulat.

Cine poate beneficia și cum ajung banii în România

În prezent, peste 20.000 de familii românești primesc lunar acest beneficiu. Statul german transferă alocația către părinți prin intermediul sistemului bancar, indiferent de locul de rezidență al copilului.

Țara noastră se află astfel pe locul doi în Europa, după Polonia, la sumele primite de părinți din alte țări. Beneficiul substanțial oferă familiilor posibilitatea de a asigura nevoile de bază și educația copiilor, fără ca aceștia să fie nevoiți să se mute în Germania.

Ce alte avantaje fiscale oferă Germania părinților români

Pe lângă Kindergeld, părinții pot opta pentru deducerea fiscală Kinderfreibetrag, care în 2025 ajunge la 9.540 de euro pe copil. Aceasta se împarte între nevoile de bază (4.512 euro) și educație/întreținere (5.028 euro) și poate fi scăzută din venitul impozabil al părintelui.

Sistemul permite alegerea între Kindergeld și Kinderfreibetrag, în funcție de ce variantă aduce un avantaj mai mare, oferind flexibilitate și sprijin financiar consistent.

Această măsură stimulează declararea veniturilor în Germania și asigură securitate financiară pentru copiii românilor, indiferent dacă aceștia locuiesc în Berlin sau în localități din România precum Botoșani.

Alocația Kindergeld și deducerile fiscale pentru copii fac parte dintr-un sistem german bine structurat, care oferă sprijin substanțial familiilor românești.

Chiar dacă minorul rămâne în România, părinții pot beneficia de aproape patru ori mai mult decât alocația națională, susținând atât nevoile de bază, cât și educația copilului. Sistemul încurajează astfel munca legală și protecția financiară a copiilor românilor din străinătate.

