Pare absurd, dar o companie americană vinde biciclete electrice fără baterii. Explicația este surprinzător de practică

Cum funcționează oferta Monarc și cât costă bicicletele fără baterii

Monarc a construit o parte importantă a strategiei sale comerciale în jurul bateriilor detașabile și compatibile între diferite modele. Ideea este asemănătoare ecosistemelor de unelte electrice, unde același acumulator poate alimenta o bormașină, un fierăstrău sau un alt dispozitiv compatibil.

În cazul bicicletelor, proprietarul unui model Monarc poate utiliza acumulatorii existenți pe un al doilea vehicul, fără să fie obligat să cumpere încă un set de baterii și încărcătoare.

Modelul Marker are în Statele Unite un preț echivalent cu aproximativ 1.787 de euro atunci când este comercializat cu două baterii. Versiunea cu o singură baterie costă aproximativ 1.564 de euro, iar configurația fără baterie coboară la circa 1.340 de euro.

Pentru Monarc Tracer, prețurile echivalente sunt de aproximativ 1.698 de euro cu două baterii, 1.474 de euro cu una singură și 1.251 de euro fără acumulator.

Sumele reprezintă conversii orientative ale prețurilor americane, nu prețuri oficiale pentru România. Ele nu includ eventualele diferențe de fiscalitate, transport sau distribuție.

Pachetul cu două baterii este denumit The Monarc Way și se adresează celor care urmăresc autonomia maximă. Varianta cu una singură, Monarc Base, este destinată cumpărătorilor care nu au nevoie de un acumulator de rezervă.

Configurația fără baterie, numită The Second Monarc, este gândită în principal pentru clienții care dețin deja un produs al mărcii și dispun de baterii compatibile.