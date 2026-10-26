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AUTO

Pare absurd, dar o companie americană vinde biciclete electrice fără baterii. Explicația este surprinzător de practică

Pare absurd, dar o companie americană vinde biciclete electrice fără baterii. Explicația este surprinzător de practică
Bicicletele electrice Monarc Marker și Tracer, disponibile în configurații cu două baterii, una sau fără acumulator
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
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Cumpărarea unei biciclete electrice fără baterie pare, la prima vedere, o idee lipsită de logică. Acumulatorul este componenta care diferențiază fundamental un asemenea vehicul de o bicicletă convențională, iar fără el motorul nu poate oferi asistență la pedalare. Totuși, un producător american a identificat o categorie de clienți pentru care renunțarea la baterie nu reprezintă un dezavantaj, ci o economie semnificativă.

Monarc, companie din Minnesota specializată în biciclete electrice, a introdus o nouă structură de prețuri pentru modelele Marker și Tracer. Cumpărătorii pot alege pachete cu două baterii, o singură baterie sau fără niciun acumulator. În ultima situație, economisirea poate ajunge la aproximativ 447 de euro, calculată prin conversia reducerii americane de 500 de dolari.

Cum funcționează oferta Monarc și cât costă bicicletele fără baterii

Monarc a construit o parte importantă a strategiei sale comerciale în jurul bateriilor detașabile și compatibile între diferite modele. Ideea este asemănătoare ecosistemelor de unelte electrice, unde același acumulator poate alimenta o bormașină, un fierăstrău sau un alt dispozitiv compatibil.

În cazul bicicletelor, proprietarul unui model Monarc poate utiliza acumulatorii existenți pe un al doilea vehicul, fără să fie obligat să cumpere încă un set de baterii și încărcătoare.

Modelul Marker are în Statele Unite un preț echivalent cu aproximativ 1.787 de euro atunci când este comercializat cu două baterii. Versiunea cu o singură baterie costă aproximativ 1.564 de euro, iar configurația fără baterie coboară la circa 1.340 de euro.

Pentru Monarc Tracer, prețurile echivalente sunt de aproximativ 1.698 de euro cu două baterii, 1.474 de euro cu una singură și 1.251 de euro fără acumulator.

Sumele reprezintă conversii orientative ale prețurilor americane, nu prețuri oficiale pentru România. Ele nu includ eventualele diferențe de fiscalitate, transport sau distribuție.

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Pachetul cu două baterii este denumit The Monarc Way și se adresează celor care urmăresc autonomia maximă. Varianta cu una singură, Monarc Base, este destinată cumpărătorilor care nu au nevoie de un acumulator de rezervă.

Configurația fără baterie, numită The Second Monarc, este gândită în principal pentru clienții care dețin deja un produs al mărcii și dispun de baterii compatibile.

De ce bateriile comune ar putea schimba piața bicicletelor electrice

Acumulatorul reprezintă una dintre cele mai scumpe componente ale unei biciclete electrice. Capacitatea, calitatea celulelor, electronica de protecție și certificările contribuie semnificativ la prețul final.

Pentru un utilizator care parcurge zilnic distanțe mici, achiziționarea a două baterii poate fi inutilă. Dacă bicicleta este încărcată în fiecare seară, un singur acumulator poate acoperi confortabil majoritatea deplasărilor obișnuite.

În schimb, persoanele care folosesc bicicleta pentru excursii lungi sau trasee cu diferențe mari de nivel pot aprecia autonomia suplimentară oferită de al doilea acumulator. Prin noua structură comercială, Monarc permite cumpărătorului să plătească pentru configurația pe care o folosește efectiv.

Strategia are și un potențial avantaj ecologic. Fabricarea bateriilor presupune extracția și procesarea materiilor prime, consum de energie și operațiuni industriale complexe. Reducerea numărului de acumulatori cumpărați inutil ar putea diminua cererea pentru componente redundante.

Există însă și o condiție importantă: compatibilitatea trebuie verificată cu atenție. Nu orice baterie de bicicletă electrică poate alimenta orice motor, chiar dacă dimensiunile sau conectorii par asemănători. Sistemele de management electronic, tensiunea și comunicațiile dintre componente trebuie să fie compatibile.

În România, unde numeroase biciclete electrice sunt comercializate cu baterii proprietare, un asemenea model de vânzare ar putea fi interesant pentru familiile care folosesc mai multe biciclete ale aceleiași mărci. Un set comun de acumulatori ar permite reducerea costului de achiziție al vehiculelor suplimentare.

Pe de altă parte, o bicicletă fără baterie nu este o afacere bună pentru cineva care nu deține deja un acumulator compatibil. Cumpărarea ulterioară a bateriei și încărcătorului poate anula economia inițială.

Monarc utilizează pe modelele sale componente precum transmisii Shimano CUES, sisteme de frânare cu patru pistoane și motoare Bafang, poziționând produsele într-o categorie cu dotări peste nivelul de intrare.

Mișcarea companiei arată că industria bicicletelor electrice începe să experimenteze nu doar cu tehnologiile de propulsie, ci și cu modul în care produsele sunt comercializate. Pentru cumpărătorii care investesc într-un ecosistem de dispozitive compatibile, flexibilitatea ar putea deveni un avantaj la fel de important ca autonomia.

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