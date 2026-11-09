Honda RN0 surprinde la EICMA 2026: motor de 750 W, cuplu de 100 Nm și suspensii premium

Cadru din carbon, suspensii FOX și o legătură cu istoria Honda din competițiile de downhill

Honda RN0 cântărește aproximativ 24 de kilograme și utilizează un cadru monococă din carbon, cu o structură special concepută pentru a oferi rigiditate și control pe teren accidentat. Elementul care atrage imediat atenția este basculantul posterior cu design gull-arm, inspirat de soluțiile dezvoltate de Honda pentru motocicletele sale.

Construcția urmărește să obțină un echilibru între rigiditatea structurală și flexibilitatea controlată, pentru a menține contactul roților cu suprafața de rulare în condiții dificile. Geometria a fost dezvoltată împreună cu ROTWILD, producător cunoscut pentru bicicletele de munte de performanță, iar modelul va fi disponibil în trei dimensiuni ale cadrului.

Suspensia frontală utilizează o furcă FOX 36 FLOAT Factory Kashima cu o cursă de 160 mm, în timp ce amortizorul posterior este un FOX FLOAT X Factory Kashima. Sunt componente întâlnite pe biciclete orientate către utilizatori experimentați, care au nevoie de control pe coborâri rapide și trasee tehnice.

Honda a ales roți DT Swiss H1900 SPLINE într-o configurație mullet, cu diametrul de 29 de inchi în față și 27,5 inchi în spate. Soluția încearcă să combine capacitatea roții frontale de a depăși obstacole cu manevrabilitatea oferită de roata posterioară mai mică. Sistemul de frânare folosește componente Shimano Deore XT cu patru pistoane, completate de anvelope Schwalbe Albert EVO Trail.

Proiectul are și o semnificație istorică. În anii 2000, Honda a dezvoltat bicicleta RN01 pentru competiții de downhill, iar în 2005 proiectul a câștigat clasamentul general al Cupei Mondiale UCI Downhill. RN0 readuce această experiență într-un produs nou, de această dată asistat electric.

Motor Shimano de 100 Nm și funcții electronice pentru trasee dificile

Sistemul de propulsie utilizează o unitate Shimano de aproximativ 2,3 kilograme, capabilă să ofere un cuplu maxim de 100 Nm și o putere maximă declarată de 750 W. Energia este furnizată de o baterie de 720 Wh, integrată în cadrul bicicletei.

Honda nu a anunțat o autonomie oficială unică, ceea ce este firesc pentru o bicicletă de munte electrică, unde consumul depinde puternic de diferențele de nivel, teren, greutatea utilizatorului și nivelul asistenței. Aceeași baterie poate oferi rezultate foarte diferite pe un drum forestier și pe o urcare abruptă, presărată cu pietre și rădăcini.