Palatul Bragadiru, scos la vânzare. Ce preț are clădirea cu 110 camere și 43 de băi

Pentru cei interesați de întregul complex, care include și terenul de 16.491 de metri pătrați, prețul ajunge la 25 de milioane de euro. Proprietatea este listată prin intermediul unei case de licitații și revine astfel pe piață după mai multe încercări similare din ultimii ani.

Potrivit informațiilor prezentate în anunțul de vânzare publicat pe Imobiliare.ro, clădirea continuă să impresioneze atât prin dimensiuni, cât și prin elementele arhitecturale care au contribuit la statutul său de monument emblematic al Bucureștiului.

„Este o construcție impresionantă, atât prin mărime, cât și prin arhitectură și decorațiuni, cu o atenție deosebită acordată detaliilor: scări în spirală în stil Normand, stucaturi, statui inserate în fațadă, oglinzi venețiene și balcoane în stil Victorian. Palatul Bragadiru rămâne până în prezent, una dintre cele mai impunătoare construcții ale Bucureștiului interbelic”, explică agentul imobiliar care are proprietatea în portofoliu.

O clădire construită pentru angajații fabricii Bragadiru

Istoria palatului începe la sfârșitul secolului al XIX-lea. Construcția a fost ridicată la inițiativa industriașului Dumitru Marinescu Bragadiru, fondatorul uneia dintre cele mai mari fabrici de bere din România.

Spre deosebire de alte clădiri impunătoare ale vremii, palatul nu a fost conceput ca reședință privată. Destinația sa inițială a fost aceea de spațiu de recreere dedicat angajaților fabricii.

Proiectul a fost realizat în anul 1894 de arhitectul austriac Anton Shuckerl, iar lucrările au fost finalizate în jurul anului 1905.

De-a lungul timpului, clădirea a devenit unul dintre cele mai importante puncte de întâlnire și socializare din București, fiind asociată cu activități culturale și evenimente dedicate comunității formate în jurul fabricii Bragadiru.

Peste 110 camere și elemente arhitecturale spectaculoase

Palatul Bragadiru continuă să atragă atenția prin dimensiunile sale impresionante. Clădirea dispune de peste 110 camere și 43 de băi, fiind una dintre cele mai mari proprietăți istorice aflate pe piața imobiliară din Capitală.