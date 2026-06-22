Palatul Bragadiru, scos la vânzare. Ce preț are clădirea cu 110 camere și 43 de băi
Una dintre cele mai cunoscute clădiri istorice din București a revenit în atenția pieței imobiliare. Palatul Bragadiru, un monument reprezentativ al Capitalei și una dintre cele mai bine conservate construcții de patrimoniu din oraș, este din nou disponibil pentru vânzare. Proprietatea este promovată în segmentul imobiliar de lux, iar prețul solicitat pentru întregul ansamblu se ridică la zeci de milioane de euro.
Cât costă Palatul Bragadiru și ce include oferta
Actuala ofertă de vânzare stabilește un preț de 12,5 milioane de euro pentru clădirea Palatului Bragadiru, aceasta fiind comercializată separat de grădină.
Pentru cei interesați de întregul complex, care include și terenul de 16.491 de metri pătrați, prețul ajunge la 25 de milioane de euro. Proprietatea este listată prin intermediul unei case de licitații și revine astfel pe piață după mai multe încercări similare din ultimii ani.
Potrivit informațiilor prezentate în anunțul de vânzare publicat pe Imobiliare.ro, clădirea continuă să impresioneze atât prin dimensiuni, cât și prin elementele arhitecturale care au contribuit la statutul său de monument emblematic al Bucureștiului.
„Este o construcție impresionantă, atât prin mărime, cât și prin arhitectură și decorațiuni, cu o atenție deosebită acordată detaliilor: scări în spirală în stil Normand, stucaturi, statui inserate în fațadă, oglinzi venețiene și balcoane în stil Victorian. Palatul Bragadiru rămâne până în prezent, una dintre cele mai impunătoare construcții ale Bucureștiului interbelic”, explică agentul imobiliar care are proprietatea în portofoliu.
O clădire construită pentru angajații fabricii Bragadiru
Istoria palatului începe la sfârșitul secolului al XIX-lea. Construcția a fost ridicată la inițiativa industriașului Dumitru Marinescu Bragadiru, fondatorul uneia dintre cele mai mari fabrici de bere din România.
Spre deosebire de alte clădiri impunătoare ale vremii, palatul nu a fost conceput ca reședință privată. Destinația sa inițială a fost aceea de spațiu de recreere dedicat angajaților fabricii.
Proiectul a fost realizat în anul 1894 de arhitectul austriac Anton Shuckerl, iar lucrările au fost finalizate în jurul anului 1905.
De-a lungul timpului, clădirea a devenit unul dintre cele mai importante puncte de întâlnire și socializare din București, fiind asociată cu activități culturale și evenimente dedicate comunității formate în jurul fabricii Bragadiru.
Peste 110 camere și elemente arhitecturale spectaculoase
Palatul Bragadiru continuă să atragă atenția prin dimensiunile sale impresionante. Clădirea dispune de peste 110 camere și 43 de băi, fiind una dintre cele mai mari proprietăți istorice aflate pe piața imobiliară din Capitală.
Printre elementele care definesc arhitectura construcției se numără scările în spirală în stil normand, stucaturile elaborate, statuile integrate în fațadă, oglinzile venețiene și balcoanele în stil victorian.
Ansamblul include, de asemenea, o sală de bal, o bibliotecă, spații comerciale, zone de recreere și o grădină de vară.
În perioada interbelică, palatul a funcționat ca berărie, sală de spectacole și loc destinat organizării de evenimente pentru muncitorii și locuitorii din zona fabricii.
De la Casa de Cultură „Lenin” la restaurarea după retrocedare
După instaurarea regimului comunist, proprietatea a fost naționalizată în anul 1948. Clădirea a fost transformată în Casa de Cultură „Lenin”, funcțiune pe care a păstrat-o până în anul 1989.
Anii care au urmat au adus o perioadă de degradare pentru monumentul istoric. Situația s-a schimbat după retrocedarea proprietății către moștenitorii familiei Bragadiru, în anul 2003.
Ulterior, aceștia au inițiat lucrări de restaurare, iar clădirea a fost readusă treptat în circuit.
Astăzi, proprietatea este promovată ca un spațiu exclusivist destinat evenimentelor private, recepțiilor și activităților corporate, continuând astfel tradiția de centru social și cultural.
Prețul a fost ajustat față de ofertele anterioare
Palatul Bragadiru nu se află pentru prima dată pe piața imobiliară. Proprietatea a mai fost scoasă la vânzare și în anii precedenți.
În 2022, ansamblul era listat la aproximativ 26 de milioane de euro, cu posibilitatea vânzării separate a palatului și a grădinii.
În 2024, prețul pentru întregul complex a fost ajustat la aproximativ 25 de milioane de euro. Același nivel este menținut și în oferta actuală, prin care unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice ale Bucureștiului își caută din nou un proprietar.