Orașul românesc care renaște la granița cu războiul. Cum a devenit un punct-cheie pentru Europa

În acest context, Galațiul și-a consolidat poziția datorită accesului direct la Dunăre și legăturilor cu Portul Constanța. Mărfurile provenite din Ucraina pot fi transportate pe cale fluvială, feroviară sau rutieră, iar acest lucru a crescut semnificativ interesul pentru investiții în zonă.

În ultimii ani au fost anunțate proiecte de modernizare a infrastructurii portuare și de creștere a capacității logistice, astfel încât orașul să poată gestiona volume tot mai mari de marfă.

Reconstrucția Ucrainei poate aduce oportunități uriașe

Specialiștii estimează că, după încheierea conflictului, reconstrucția Ucrainei va reprezenta unul dintre cele mai mari proiecte economice din Europa. Datorită poziției sale geografice, Galațiul este văzut ca una dintre principalele porți prin care materiale de construcții, utilaje și echipamente ar putea ajunge în țara vecină.

Acest avantaj ar putea genera investiții suplimentare în transport, depozitare și servicii logistice, dar și noi locuri de muncă pentru locuitorii orașului.

Șantierul naval rămâne un pilon important

Un alt atu al Galațiului este reprezentat de șantierul naval, unul dintre cele mai importante din Europa de Est. De-a lungul timpului, aici au fost construite și modernizate nave comerciale, maritime și fluviale pentru clienți din întreaga lume. Cererea crescută pentru transportul naval și dezvoltarea coridoarelor logistice europene contribuie la menținerea importanței economice a acestui sector.

În jurul activității șantierului s-a dezvoltat o întreagă rețea de firme care oferă servicii și produse conexe, susținând economia locală.

Investiții în drumuri și căi ferate

Pentru ca Galațiul să își poată valorifica pe deplin poziția strategică, autoritățile și companiile implicate în transport investesc în modernizarea infrastructurii.