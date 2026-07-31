Orașul care a găsit o soluție simplă împotriva caniculei. Străzile au devenit cu până la 10 grade mai răcoroase

La baza proiectului s-a aflat o colaborare dintre organizația non-profit Climate Resolve și compania GAF, cea care a furnizat materialul reflectorizant utilizat în cadrul experimentului. Specialiștii au pornit de la observația că asfaltul închis la culoare reține o parte importantă din radiația solară și o eliberează ulterior sub formă de căldură, contribuind la creșterea temperaturii în zonele urbane.

Pentru a evalua eficiența soluției, experții au urmărit evoluția temperaturilor atât în zonele tratate cu stratul reflectorizant, cât și în cele netratate. În același timp, rezultatele au fost comparate și cu cele dintr-o comunitate apropiată, care avea condiții similare, dar unde această metodă nu fusese aplicată.

Cercetarea arată că temperaturile suprafețelor au scăzut

Rezultatele experimentului au fost analizate într-o cercetare publicată în revista Environmental Research Communications, preluată de publicația Il Messaggero. Studiul arată că suprafețele pe care a fost aplicat stratul reflectorizant au înregistrat temperaturi mai mici decât cele din zonele învecinate care au rămas neacoperite.

Potrivit cercetării, modificarea suprafețelor urbane poate avea un impact asupra temperaturii resimțite într-un oraș. Totuși, efectele au fost diferite în funcție de condițiile meteorologice existente în perioada monitorizării.

În zilele obișnuite, cu soare, influența asupra temperaturii aerului a fost redusă. În schimb, în perioadele caracterizate de căldură extremă, diferențele au devenit mult mai evidente, iar temperaturile la nivelul suprafeței au scăzut cu până la aproximativ 10 grade. Cercetătorii au concluzionat că materialul reflectorizant schimbă modul în care asfaltul absoarbe și eliberează căldura.

Specialiștii spun că soluția are și limite

Deși rezultatele sunt considerate promițătoare, cercetarea evidențiază și o serie de limite ale utilizării unor astfel de materiale. Reducerea temperaturii asfaltului și influența asupra temperaturii aerului nu înseamnă automat că toate efectele expunerii la căldura din exterior dispar.

Studiul explică faptul că suprafețele cu un grad ridicat de reflexie trimit înapoi o cantitate mai mare din radiația solară, în loc să o absoarbă. Acest lucru reduce căldura acumulată în asfalt, însă poate modifica și nivelul căldurii radiante resimțite de persoanele aflate în apropierea acelor suprafețe.