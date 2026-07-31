Orașul care a găsit o soluție simplă împotriva caniculei. Străzile au devenit cu până la 10 grade mai răcoroase
Temperaturile extreme îi determină pe specialiști să caute soluții noi pentru reducerea efectului de „insulă de căldură” din marile orașe. În Los Angeles a fost testată o metodă care a dus la scăderea temperaturii la nivelul suprafețelor asfaltate, iar rezultatele cercetării arată că, în anumite condiții, diferențele pot ajunge până la aproximativ 10 grade.
Un experiment din Los Angeles a schimbat temperatura străzilor
În cartierul Pacoima, din San Fernando Valley, o suprafață de peste 65.000 de metri pătrați de asfalt închis la culoare a fost acoperită cu un strat de vopsea reflectorizantă. Inițiativa a avut ca obiectiv reducerea cantității de căldură acumulată de drumuri, parcări, locuri de joacă și alte suprafețe asfaltate expuse permanent razelor soarelui.
La baza proiectului s-a aflat o colaborare dintre organizația non-profit Climate Resolve și compania GAF, cea care a furnizat materialul reflectorizant utilizat în cadrul experimentului. Specialiștii au pornit de la observația că asfaltul închis la culoare reține o parte importantă din radiația solară și o eliberează ulterior sub formă de căldură, contribuind la creșterea temperaturii în zonele urbane.
Pentru a evalua eficiența soluției, experții au urmărit evoluția temperaturilor atât în zonele tratate cu stratul reflectorizant, cât și în cele netratate. În același timp, rezultatele au fost comparate și cu cele dintr-o comunitate apropiată, care avea condiții similare, dar unde această metodă nu fusese aplicată.
Cercetarea arată că temperaturile suprafețelor au scăzut
Rezultatele experimentului au fost analizate într-o cercetare publicată în revista Environmental Research Communications, preluată de publicația Il Messaggero. Studiul arată că suprafețele pe care a fost aplicat stratul reflectorizant au înregistrat temperaturi mai mici decât cele din zonele învecinate care au rămas neacoperite.
Potrivit cercetării, modificarea suprafețelor urbane poate avea un impact asupra temperaturii resimțite într-un oraș. Totuși, efectele au fost diferite în funcție de condițiile meteorologice existente în perioada monitorizării.
În zilele obișnuite, cu soare, influența asupra temperaturii aerului a fost redusă. În schimb, în perioadele caracterizate de căldură extremă, diferențele au devenit mult mai evidente, iar temperaturile la nivelul suprafeței au scăzut cu până la aproximativ 10 grade. Cercetătorii au concluzionat că materialul reflectorizant schimbă modul în care asfaltul absoarbe și eliberează căldura.
Specialiștii spun că soluția are și limite
Deși rezultatele sunt considerate promițătoare, cercetarea evidențiază și o serie de limite ale utilizării unor astfel de materiale. Reducerea temperaturii asfaltului și influența asupra temperaturii aerului nu înseamnă automat că toate efectele expunerii la căldura din exterior dispar.
Studiul explică faptul că suprafețele cu un grad ridicat de reflexie trimit înapoi o cantitate mai mare din radiația solară, în loc să o absoarbă. Acest lucru reduce căldura acumulată în asfalt, însă poate modifica și nivelul căldurii radiante resimțite de persoanele aflate în apropierea acelor suprafețe.
Autorii cercetării atrag atenția că această metodă nu reprezintă o soluție completă pentru combaterea efectelor caniculei, ci doar una dintre măsurile care pot contribui la diminuarea temperaturilor în anumite condiții.
Durabilitatea materialului rămâne un aspect urmărit de cercetători
Pe lângă eficiența imediată, specialiștii analizează și modul în care stratul reflectorizant se comportă în timp. Drumurile și celelalte suprafețe asfaltate sunt expuse permanent traficului, murdăriei și lucrărilor de întreținere, iar toate acestea pot afecta proprietățile materialului.
Cercetarea arată că, odată cu trecerea timpului, straturile de acoperire se pot deteriora și își pot pierde o parte din capacitatea de reflexie. Din acest motiv, performanța soluției pe termen lung rămâne un element important care trebuie evaluat în continuare.
Scopul experimentului desfășurat în Pacoima a fost reducerea căldurii absorbite de drumuri, parcări, locuri de joacă și alte suprafețe pavate prin utilizarea unui strat reflectorizant. Rezultatele publicate până în prezent arată că această metodă poate contribui la scăderea temperaturilor la nivelul suprafețelor, în special în perioadele de caniculă, însă cercetătorii subliniază că este nevoie de o evaluare atentă a limitelor și a rezistenței în timp a materialului utilizat.