Orange schimbă regulile jocului în România, totul se face de pe telefon. Nu te mai portezi ca înainte de la Digi și Vodafone

Cum funcționează portarea direct din MyOrange

Prin noul flux digital, utilizatorul poate începe procesul de portare din aplicația MyOrange, poate alege pachetul dorit și își poate activa serviciul mobil direct de pe telefon. Un element important este suportul pentru eSIM, ceea ce înseamnă că, pe telefoanele compatibile, activarea nu mai depinde de o cartelă fizică livrată sau ridicată dintr-un magazin.

Pentru clienții care preferă soluții rapide și flexibile, această schimbare poate elimina una dintre cele mai mari bariere în schimbarea operatorului: timpul pierdut. În loc să mergi într-un punct fizic de vânzare, să aștepți procesarea cererii și să revii eventual cu alte informații, poți face pașii esențiali din aplicație, într-un mediu controlat de tine.

Orange prezintă această lansare ca pe un pas spre autonomie digitală totală. MyOrange nu mai este doar o aplicație în care verifici consumul sau plătești factura, ci devine un punct de intrare pentru servicii noi. De aici poți deveni client Orange, îți poți aduce numărul din altă rețea, poți trece de la cartelă la abonament sau poți activa un număr nou.

Miza este clară: operatorul încearcă să simplifice o decizie pe care mulți utilizatori o amână tocmai din cauza procesului. Portarea a fost mult timp asociată cu formulare, timp de așteptare și teama că ceva nu va funcționa în perioada de tranziție. Orange promite acum un proces mai rapid, cu activare instantanee și cu mai mult control pentru client.

Oferta online pornește de la 5 euro pe lună

Pe lângă portarea digitală, Orange lansează și o ofertă disponibilă exclusiv online, fără angajament pe termen lung. Prețurile pornesc de la 5 euro pe lună, iar pachetele includ acces la 5G și 5G+, minute și SMS-uri naționale și în roaming SEE nelimitate, internet național și în SEE de la 10 GB, plus minute internaționale.

Diferența importantă față de abonamentele clasice este lipsa obligației pe 24 de luni. Utilizatorul poate testa serviciul lună de lună și poate decide dacă pachetul i se potrivește. Pentru mulți clienți, aceasta este probabil partea cea mai atractivă: poți încerca rețeaua fără să rămâi blocat într-un contract lung, într-un moment în care nevoile de consum se pot schimba rapid.

„Ne-am dorit ca MyOrange App să fie locul în care un client poate face totul singur, în proprii lui termeni. Acum oricine poate testa rețeaua Orange o singură lună și poate decide apoi ce se potrivește cu nevoile sale. Activarea este instantanee, decizia este 100% a clientului și oferă flexibilitate digitală, răspunzând celor două ezitări cele mai des întâlnite la schimbarea operatorului: timpul pierdut cu procesul și teama de a rămâne blocat 24 de luni într-un plan care nu mai e potrivit”, a declarat Andreea Pătrașcu, Head of Digital la Orange Romania.