Orange schimbă regulile jocului în România, totul se face de pe telefon. Nu te mai portezi ca înainte de la Digi și Vodafone
Orange Romania introduce o schimbare importantă pentru utilizatorii care vor să își mute numărul de telefon dintr-o altă rețea sau să activeze un serviciu mobil nou fără să mai treacă prin pașii clasici din magazine. Operatorul a lansat portarea direct din aplicația MyOrange, într-un flux complet digital, cu activare instantanee și cu posibilitatea de a folosi eSIM.
Noua funcție este disponibilă prin aplicația MyOrange, pe iOS și Android, și vizează atât clienții care vor să își aducă numărul din altă rețea, cât și pe cei care vor să treacă de pe cartelă pe abonament sau să aleagă un număr nou. Practic, Orange încearcă să transforme schimbarea operatorului într-un proces făcut direct de pe telefon, fără vizite în magazin, fără documente plimbate între ghișee și fără așteptări inutile.
Cum funcționează portarea direct din MyOrange
Prin noul flux digital, utilizatorul poate începe procesul de portare din aplicația MyOrange, poate alege pachetul dorit și își poate activa serviciul mobil direct de pe telefon. Un element important este suportul pentru eSIM, ceea ce înseamnă că, pe telefoanele compatibile, activarea nu mai depinde de o cartelă fizică livrată sau ridicată dintr-un magazin.
Pentru clienții care preferă soluții rapide și flexibile, această schimbare poate elimina una dintre cele mai mari bariere în schimbarea operatorului: timpul pierdut. În loc să mergi într-un punct fizic de vânzare, să aștepți procesarea cererii și să revii eventual cu alte informații, poți face pașii esențiali din aplicație, într-un mediu controlat de tine.
Orange prezintă această lansare ca pe un pas spre autonomie digitală totală. MyOrange nu mai este doar o aplicație în care verifici consumul sau plătești factura, ci devine un punct de intrare pentru servicii noi. De aici poți deveni client Orange, îți poți aduce numărul din altă rețea, poți trece de la cartelă la abonament sau poți activa un număr nou.
Miza este clară: operatorul încearcă să simplifice o decizie pe care mulți utilizatori o amână tocmai din cauza procesului. Portarea a fost mult timp asociată cu formulare, timp de așteptare și teama că ceva nu va funcționa în perioada de tranziție. Orange promite acum un proces mai rapid, cu activare instantanee și cu mai mult control pentru client.
Oferta online pornește de la 5 euro pe lună
Pe lângă portarea digitală, Orange lansează și o ofertă disponibilă exclusiv online, fără angajament pe termen lung. Prețurile pornesc de la 5 euro pe lună, iar pachetele includ acces la 5G și 5G+, minute și SMS-uri naționale și în roaming SEE nelimitate, internet național și în SEE de la 10 GB, plus minute internaționale.
Diferența importantă față de abonamentele clasice este lipsa obligației pe 24 de luni. Utilizatorul poate testa serviciul lună de lună și poate decide dacă pachetul i se potrivește. Pentru mulți clienți, aceasta este probabil partea cea mai atractivă: poți încerca rețeaua fără să rămâi blocat într-un contract lung, într-un moment în care nevoile de consum se pot schimba rapid.
„Ne-am dorit ca MyOrange App să fie locul în care un client poate face totul singur, în proprii lui termeni. Acum oricine poate testa rețeaua Orange o singură lună și poate decide apoi ce se potrivește cu nevoile sale. Activarea este instantanee, decizia este 100% a clientului și oferă flexibilitate digitală, răspunzând celor două ezitări cele mai des întâlnite la schimbarea operatorului: timpul pierdut cu procesul și teama de a rămâne blocat 24 de luni într-un plan care nu mai e potrivit”, a declarat Andreea Pătrașcu, Head of Digital la Orange Romania.
După activarea serviciului, aplicația MyOrange rămâne centrul de comandă pentru administrarea contului. Clienții pot gestiona opțiuni și servicii, pot accesa oferte dedicate pentru telefoane, pot folosi asistența virtuală și pot beneficia de programe de loializare sau reduceri la servicii digitale și pachete complementare.
De ce contează schimbarea pentru utilizatori
Lansarea vine într-un moment în care tot mai multe servicii migrează spre interacțiuni complet digitale, iar telecomul nu face excepție. Pentru utilizatorii obișnuiți să rezolve totul din telefon, de la banking la cumpărături și streaming, portarea clasică putea părea un proces învechit. Orange încearcă acum să reducă această distanță dintre așteptările moderne ale clienților și birocrația asociată schimbării operatorului.
Portarea direct din aplicație poate conta mai ales pentru cei care sunt nemulțumiți de actualul operator, dar au amânat schimbarea din cauza timpului necesar sau a obligațiilor contractuale. Printr-o ofertă fără angajament și cu preț de pornire accesibil, Orange mizează pe ideea de testare rapidă: încerci serviciul, vezi dacă ți se potrivește și continui doar dacă ești mulțumit.
Această direcție ar putea pune presiune și pe ceilalți operatori telecom, pentru că utilizatorii se obișnuiesc tot mai mult cu ideea că serviciile trebuie să fie simple, rapide și ușor de activat. În loc ca fidelizarea să vină din contracte lungi, operatorii sunt împinși să câștige clienții prin experiență, acoperire, preț și beneficii reale.
Orange Romania spune că noul sistem nu este doar o funcție izolată, ci parte dintr-o arhitectură digitală mai amplă. Cu peste 11 milioane de clienți la nivel local și investiții de miliarde de euro în România, operatorul încearcă să transforme aplicația MyOrange într-un spațiu complet de administrare, activare și decizie pentru utilizatori.