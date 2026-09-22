Ora de iarnă 2026. Când dăm ceasurile înapoi și de ce România nu a renunțat la schimbarea orei

Pentru cei mai mulți români, schimbarea nu presupune însă nicio intervenție. Telefoanele mobile, laptopurile, tabletele, televizoarele inteligente și alte dispozitive conectate la internet își modifică de regulă automat ora, cu condiția ca setarea automată a datei și orei să fie activată.

Ceasurile de perete, cele de la cuptor, unele ceasuri de bord ale mașinilor și alte aparate fără sincronizare automată vor trebui reglate manual.

Ce se schimbă după trecerea la ora de iarnă

Efectul va fi observat imediat. Dimineața se va lumina mai devreme după ce ceasurile sunt date înapoi, însă și întunericul va veni mai devreme după-amiaza.

De exemplu, dacă înainte de schimbare o persoană se trezea la ora 07:00, după revenirea la ora standard organismul său poate percepe pentru o perioadă acel moment ca fiind mai apropiat de vechea oră 08:00.

Trecerea din octombrie este considerată de multe persoane mai ușor de gestionat decât schimbarea din primăvară, tocmai pentru că ceasurile sunt date înapoi și apare posibilitatea unei ore suplimentare de somn în noaptea respectivă.

De ce România încă schimbă ora

Ideea schimbării sezoniere a orei a fost legată istoric de folosirea mai eficientă a luminii naturale. În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932, sistemul fiind ulterior întrerupt și reintrodus în diferite perioade.

În prezent, România aplică în continuare sistemul coordonat la nivelul Uniunii Europene. Directiva europeană în vigoare prevede trecerea la ora de vară în ultima duminică din martie și revenirea la ora standard în ultima duminică din octombrie.