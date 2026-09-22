Ora de iarnă 2026. Când dăm ceasurile înapoi și de ce România nu a renunțat la schimbarea orei
România va trece la ora de iarnă în ultimul weekend din octombrie 2026, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Schimbarea are loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie, iar vestea bună pentru cei care vor să doarmă mai mult este că noaptea va avea, practic, 25 de ore.
Când dăm ceasurile înapoi în 2026
Trecerea la ora de iarnă are loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026. La ora 04:00, ceasurile se dau înapoi cu 60 de minute, astfel că va fi din nou ora 03:00. România revine astfel de la ora de vară la ora standard a Europei de Est. Diferența față de timpul universal coordonat se modifică de la UTC+3 la UTC+2.
Pentru cei mai mulți români, schimbarea nu presupune însă nicio intervenție. Telefoanele mobile, laptopurile, tabletele, televizoarele inteligente și alte dispozitive conectate la internet își modifică de regulă automat ora, cu condiția ca setarea automată a datei și orei să fie activată.
Ceasurile de perete, cele de la cuptor, unele ceasuri de bord ale mașinilor și alte aparate fără sincronizare automată vor trebui reglate manual.
Ce se schimbă după trecerea la ora de iarnă
Efectul va fi observat imediat. Dimineața se va lumina mai devreme după ce ceasurile sunt date înapoi, însă și întunericul va veni mai devreme după-amiaza.
De exemplu, dacă înainte de schimbare o persoană se trezea la ora 07:00, după revenirea la ora standard organismul său poate percepe pentru o perioadă acel moment ca fiind mai apropiat de vechea oră 08:00.
Trecerea din octombrie este considerată de multe persoane mai ușor de gestionat decât schimbarea din primăvară, tocmai pentru că ceasurile sunt date înapoi și apare posibilitatea unei ore suplimentare de somn în noaptea respectivă.
De ce România încă schimbă ora
Ideea schimbării sezoniere a orei a fost legată istoric de folosirea mai eficientă a luminii naturale. În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932, sistemul fiind ulterior întrerupt și reintrodus în diferite perioade.
În prezent, România aplică în continuare sistemul coordonat la nivelul Uniunii Europene. Directiva europeană în vigoare prevede trecerea la ora de vară în ultima duminică din martie și revenirea la ora standard în ultima duminică din octombrie.
În 2018, Comisia Europeană a propus eliminarea schimbării sezoniere a orei, iar Parlamentul European a susținut în 2019 renunțarea la acest sistem. Propunerea nu a parcurs însă toate etapele necesare pentru a deveni aplicabilă, fiind necesară și o poziție a Consiliului. Prin urmare, schimbarea sezonieră continuă.
Așadar, nu există în 2026 o regulă nouă prin care România să fi renunțat la schimbarea orei.
Noaptea de 25 octombrie va avea 25 de ore
Pentru a înțelege simplu schimbarea, trebuie reținut un singur lucru: în octombrie ceasul se dă înapoi.
Cine se culcă sâmbătă seara și nu are nicio obligație duminică dimineața poate beneficia, teoretic, de o oră suplimentară de somn. Pentru persoanele care lucrează în schimbul de noapte, situația este diferită, deoarece intervalul dintre orele 03:00 și 04:00 se repetă.
Schimbarea poate influența și orarele unor trenuri sau ale altor servicii care funcționează în timpul nopții, motiv pentru care călătorii ar trebui să verifice programul operatorului dacă au o plecare exact în intervalul în care se modifică ora.
Când trecem din nou la ora de vară
Următoarea schimbare va avea loc în primăvara anului 2027. În ultima duminică din martie, adică pe 28 martie, România va reveni la ora de vară.
În noaptea de sâmbătă, 27 martie, spre duminică, 28 martie 2027, ora 03:00 va deveni ora 04:00. Atunci situația se inversează: vom pierde o oră din acea noapte, dar, odată cu trecerea la ora de vară și cu apropierea sezonului cald, lumina naturală va fi disponibilă mai târziu după-amiaza și seara.