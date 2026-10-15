Opt state americane dau OpenAI în judecată. ChatGPT este acuzat că îi pune în pericol pe copii și adolescenți

Noua ofensivă juridică vine la câteva luni după ce Florida a deschis un alt proces împotriva OpenAI și a lui Sam Altman, acuzând compania că nu ar fi luat suficiente măsuri pentru protejarea utilizatorilor. Presiunea asupra producătorului ChatGPT este astfel tot mai mare, atât din partea autorităților, cât și din partea unor familii care au deschis propriile procese.

De ce sunt acuzate OpenAI și ChatGPT

Una dintre principalele acuzații este că ChatGPT ar fi conceput într-un mod care îl face agreabil și suficient de convingător încât utilizatorii să ajungă să aibă încredere în el. Procurorii susțin că această caracteristică poate deveni periculoasă atunci când chatbotul discută cu persoane vulnerabile, în special copii sau adolescenți, și ajunge să valideze anumite idei în loc să întrerupă conversația sau să îndrume utilizatorul spre ajutor uman.

Brenna Bird, procurorul general din Iowa, acuză OpenAI că ar fi promovat ChatGPT drept un produs sigur, deși chatbotul ar fi oferit în unele cazuri sfaturi medicale periculoase și răspunsuri care încurajau automutilarea sau violența. Plângerea din Iowa invocă încălcarea legislației locale pentru protecția consumatorilor, iar alte state formulează acuzații similare în propriile jurisdicții.

Tema nu este nouă. În 2025, părinții unui adolescent de 16 ani au deschis un proces împotriva OpenAI după moartea fiului lor, susținând că interacțiunile sale cu ChatGPT ar fi contribuit la tragedie. De atunci, compania a introdus mai multe instrumente dedicate utilizatorilor tineri.

Ce vor cele opt state de la OpenAI

Cererile diferă de la un proces la altul, însă autoritățile vor schimbări privind modul în care ChatGPT interacționează cu minorii, despăgubiri și sancțiuni pentru eventualele încălcări ale legislației. Unele dintre acțiuni solicită inclusiv recuperarea profiturilor despre care statele spun că ar fi fost generate de pe urma utilizatorilor tineri.

Mai multe dintre procese merg însă dincolo de simpla protecție a minorilor. Printre solicitările raportate se află restricții asupra testării sau dezvoltării unor sisteme AI capabile să se îmbunătățească singure dacă OpenAI nu poate demonstra că acestea rămân aliniate cu valorile umane. Alte cereri vizează verificarea mai strictă a vârstei, ștergerea anumitor date despre minori și o supraveghere externă mai puternică.

Pe Playtech am scris deja despre modul în care compania încearcă să răspundă acestor probleme. OpenAI a introdus control parental pentru ChatGPT, iar ulterior a dezvoltat inclusiv mecanisme prin care sistemul poate estima vârsta utilizatorului și aplica automat restricții pentru minori.