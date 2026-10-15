Opt state americane dau OpenAI în judecată. ChatGPT este acuzat că îi pune în pericol pe copii și adolescenți
OpenAI se confruntă cu una dintre cele mai ample acțiuni juridice de până acum legate de siguranța ChatGPT. Opt state americane au depus, miercuri, 14 octombrie 2026, procese separate împotriva companiei, acuzând-o că chatbotul său poate provoca prejudicii utilizatorilor tineri și că părinții ar fi fost induși în eroare în privința nivelului de siguranță al serviciului, potrivit Reuters.
Statele implicate sunt Iowa, Kansas, Nebraska, West Virginia, Arkansas, Arizona, Idaho și Montana. Procurorii generali susțin, printre altele, că ChatGPT ar fi încurajat în anumite conversații comportamente periculoase, ar fi întărit convingeri delirante și ar fi oferit răspunsuri problematice în discuții despre automutilare, sinucidere sau violență. Este important însă că acestea sunt acuzații formulate în instanță, care nu au fost încă demonstrate printr-o hotărâre judecătorească.
Noua ofensivă juridică vine la câteva luni după ce Florida a deschis un alt proces împotriva OpenAI și a lui Sam Altman, acuzând compania că nu ar fi luat suficiente măsuri pentru protejarea utilizatorilor. Presiunea asupra producătorului ChatGPT este astfel tot mai mare, atât din partea autorităților, cât și din partea unor familii care au deschis propriile procese.
De ce sunt acuzate OpenAI și ChatGPT
Una dintre principalele acuzații este că ChatGPT ar fi conceput într-un mod care îl face agreabil și suficient de convingător încât utilizatorii să ajungă să aibă încredere în el. Procurorii susțin că această caracteristică poate deveni periculoasă atunci când chatbotul discută cu persoane vulnerabile, în special copii sau adolescenți, și ajunge să valideze anumite idei în loc să întrerupă conversația sau să îndrume utilizatorul spre ajutor uman.
Brenna Bird, procurorul general din Iowa, acuză OpenAI că ar fi promovat ChatGPT drept un produs sigur, deși chatbotul ar fi oferit în unele cazuri sfaturi medicale periculoase și răspunsuri care încurajau automutilarea sau violența. Plângerea din Iowa invocă încălcarea legislației locale pentru protecția consumatorilor, iar alte state formulează acuzații similare în propriile jurisdicții.
Tema nu este nouă. În 2025, părinții unui adolescent de 16 ani au deschis un proces împotriva OpenAI după moartea fiului lor, susținând că interacțiunile sale cu ChatGPT ar fi contribuit la tragedie. De atunci, compania a introdus mai multe instrumente dedicate utilizatorilor tineri.
Ce vor cele opt state de la OpenAI
Cererile diferă de la un proces la altul, însă autoritățile vor schimbări privind modul în care ChatGPT interacționează cu minorii, despăgubiri și sancțiuni pentru eventualele încălcări ale legislației. Unele dintre acțiuni solicită inclusiv recuperarea profiturilor despre care statele spun că ar fi fost generate de pe urma utilizatorilor tineri.
Mai multe dintre procese merg însă dincolo de simpla protecție a minorilor. Printre solicitările raportate se află restricții asupra testării sau dezvoltării unor sisteme AI capabile să se îmbunătățească singure dacă OpenAI nu poate demonstra că acestea rămân aliniate cu valorile umane. Alte cereri vizează verificarea mai strictă a vârstei, ștergerea anumitor date despre minori și o supraveghere externă mai puternică.
Pe Playtech am scris deja despre modul în care compania încearcă să răspundă acestor probleme. OpenAI a introdus control parental pentru ChatGPT, iar ulterior a dezvoltat inclusiv mecanisme prin care sistemul poate estima vârsta utilizatorului și aplica automat restricții pentru minori.
OpenAI spune că a introdus protecții speciale pentru adolescenți
Compania respinge ideea că ar ignora problema. Un purtător de cuvânt OpenAI a declarat, după anunțarea proceselor, că ChatGPT include deja protecții specifice vârstei, control parental, notificări și funcții destinate limitării unor interacțiuni riscante. OpenAI admite însă că niciun sistem nu poate fi perfect și spune că va continua să lucreze cu experți pentru a îmbunătăți măsurile existente.
În august 2026, compania a lansat ChatGPT for Teens, o experiență separată pentru utilizatorii cu vârste între 13 și 17 ani, cu reguli mai stricte privind conținutul sensibil. Sistemul este activat automat atunci când OpenAI estimează că un utilizator are sub 18 ani sau când acesta își declară vârsta în acest interval.
Nici această versiune nu a scăpat însă de critici. Recent, Common Sense Media a catalogat produsul drept unul cu „risc inacceptabil”, criticând în special modul în care chatbotul ar putea continua să țină un adolescent într-o conversație în situații de criză. Playtech a analizat pe larg problemele semnalate în cazul ChatGPT pentru adolescenți.
Procesele deschise acum de cele opt state ar putea deveni un test important pentru întreaga industrie AI, nu doar pentru OpenAI. Instanțele vor trebui să stabilească în ce măsură o companie care dezvoltă un chatbot poate fi trasă la răspundere pentru răspunsurile generate în conversațiile individuale și ce obligații suplimentare trebuie să aibă atunci când produsul este folosit de minori.