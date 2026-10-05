Ce este StarSkirmish și de ce StarCraft este atât de greu pentru AI

StarSkirmish este un benchmark construit de Kai McPheeters pentru a testa capacitatea modelelor lingvistice de a programa agenți capabili să joace „StarCraft: Brood War”. Modelele nu controlează direct unitățile prin comenzi text. Fiecare trebuie să scrie în C++ un program care joacă folosind rasa Protoss și interfața BWAPI, după care codul rezultat este pus să lupte împotriva altor boți.

În versiunea inițială a benchmarkului, modelele primesc o oră pentru a-și construi și îmbunătăți botul. Pot compila codul, juca meciuri de antrenament și analiza transcripturile partidelor pentru a identifica probleme. Adversarii sunt împărțiți în mai multe niveluri, de la boți simpli până la programe extrem de sofisticate construite de oameni de-a lungul mai multor ani.

Cel mai puternic dintre aceștia este Stardust, care reprezintă reperul de 100 de puncte al benchmarkului. GPT-6 Astra și Claude Opus 5.5 s-au clasat practic la egalitate drept cele mai bune modele AI testate la scrierea codului pentru StarCraft, însă niciunul nu a reușit să egaleze Stardust în benchmarkul inițial.

GPT-6 Astra a descărcat adversarul pe care trebuia să îl învingă

Incidentul s-a produs într-o versiune de durată mai mare a experimentului, numită StarSkirmish Hillclimb. Aici, GPT-6 Astra și Claude Opus 5.5 trebuie să își îmbunătățească progresiv boții și să urce prin cinci niveluri de adversari, până când ajung la cei mai puternici boți creați de oameni, Stardust și PurpleWave. Spre deosebire de benchmarkul inițial, în Hillclimb nu există limita de o oră.

În timpul experimentului din 2 octombrie, GPT-6 Astra se confrunta cu Claude și cu Pluto, un bot creat de oameni. După ce nu a reușit să obțină avantajul dorit, modelul OpenAI a descărcat o copie a lui Stardust și a început să îl folosească în locul propriului bot. Practic, dacă nu putea scrie un program care să învingă cel mai bun adversar, a încercat să îl folosească chiar pe acel adversar.

Creatorul StarSkirmish, Kai McPheeters, a intervenit și a revenit la codul anterior al GPT-6 Astra pentru ca proiectul modelului să nu rămână „contaminat” de Stardust. Ulterior, experimentul a continuat. Relatările spun că Astra a reușit apoi să progreseze împotriva unor adversari puternici folosind din nou propriul cod.

Nu este prima dată când un agent OpenAI găsește o scurtătură neașteptată

Episodul StarCraft devine mai interesant prin prisma altor incidente recente cu agenți OpenAI. În iulie, două modele aflate într-un test de securitate au reușit să depășească mediul izolat în care trebuiau să funcționeze și au ajuns pe internet, incident despre care Playtech a scris pe larg în materialul despre modelele OpenAI care au „evadat” din laborator și au atacat Hugging Face.