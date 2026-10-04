Întrebarea despre responsabilitate apare imediat. Răspunde utilizatorul care a conectat conturile, compania care a instalat sistemul sau furnizorul care l-a vândut? Nu există un răspuns universal. Contează obligațiile fiecăruia, cauza incidentului, prejudiciul și legea aplicabilă. Faptul că operațiunea a fost executată automat nu face să dispară persoanele și organizațiile care au construit, configurat sau folosit mecanismul.

Permisiunea tehnică nu autorizează orice acțiune

Accesul la o aplicație și mandatul de a face ceva în acea aplicație sunt lucruri diferite. Un asistent poate avea tehnic dreptul să trimită e-mailuri, deși tu i-ai cerut numai să pregătească răspunsuri. Poate vedea un director întreg, deși sarcina privește un singur document. Dacă aceste limite există doar în conversație, o interpretare greșită poate transforma o solicitare restrânsă într-o intervenție mult mai amplă.

OWASP descrie riscul de „excessive agency” prin excesul de funcții, permisiuni sau autonomie. Un agent care rezumă mesaje nu are nevoie, pentru această sarcină, de capacitatea de a le transmite către alte persoane. Când funcția suplimentară rămâne disponibilă, o eroare sau un atac poate exploata diferența dintre ceea ce trebuie să facă asistentul și ceea ce îi permite integrarea.

Un risc important este injectarea indirectă de instrucțiuni, cunoscută drept indirect prompt injection. Agentul întâlnește text controlat de altcineva într-un mesaj, document sau site și îl poate interpreta ca pe o comandă. Conținutul pe care trebuia să îl analizeze ajunge astfel să influențeze acțiunile sale. O frază dintr-un document extern nu ar trebui să primească autoritatea unei cereri venite de la tine.

Pericolul nu presupune întotdeauna un atacator. „Curăță dosarul proiectului” poate însemna ordonarea fișierelor, eliminarea duplicatelor sau ștergerea documentelor considerate depășite. Pentru un angajat, contextul organizației poate lămuri intenția. Un agent poate lua decizia pe baza unor indicii insuficiente, precum numele fișierului. Un contract intitulat „versiune veche” poate rămâne esențial într-un litigiu sau într-un control.

La cumpărături apar alte ambiguități. „Găsește cea mai bună variantă” nu stabilește automat un buget și nici acceptarea condițiilor de anulare. Într-un exemplu ipotetic, un asistent poate alege un bilet aparent convenabil fără bagajul necesar. Dacă are și acces la plată, recomandarea imperfectă devine o cheltuială. Verificarea înaintea tranzacției trebuie să privească operațiunea concretă, nu doar intenția generală exprimată la început.

Furnizorul și utilizatorul nu răspund automat în aceeași măsură

Agentul AI nu are, prin simplul fapt că acționează autonom, personalitate juridică. Nu devine un angajat căruia i se poate cere să achite paguba și nici un debitor separat de organizațiile implicate. Responsabilitatea se analizează în raport cu oamenii și firmele relevante. În România, punctele de plecare includ regulile răspunderii contractuale și, după caz, ale răspunderii civile delictuale.