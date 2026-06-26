Cel mai nou ChatGPT nu mai ajunge în Europa, Trump îl ține pentru „apropiați” la verificări

Pentru utilizatorii din Europa, inclusiv România, vestea ridică o întrebare evidentă: dacă SUA începe să aprobe accesul „client cu client”, cât mai durează până când cele mai noi versiuni ChatGPT ajung la publicul larg de aici?

GPT-5.6, acces limitat și verificări aprobate de guvern

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Casa Albă ar fi cerut OpenAI să limiteze lansarea GPT-5.6 la un grup restrâns de parteneri aprobați de guvern. Motivul ține de capabilitățile avansate ale modelului, considerate comparabile cu cele ale unor sisteme AI care au trezit deja îngrijorări în Washington și pe Wall Street.

Într-un memo intern atribuit lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI ar fi transmis că guvernul aprobă accesul „client cu client”. Formularea este importantă, pentru că sugerează o schimbare semnificativă față de modul în care au fost lansate anterior modele precum ChatGPT, unde accesul public se făcea gradual, dar pe criterii mai ușor de înțeles: țară, abonament, tip de cont sau infrastructură disponibilă.

OpenAI nu ar considera această variantă drept un model ideal pe termen lung. Compania ar fi transmis guvernului american că preferă o abordare mai sustenabilă pentru viitoarele lansări, una care să nu depindă de decizii opace, luate de la caz la caz. Totuși, într-un moment în care nu există încă un cadru federal clar pentru modelele AI foarte avansate, limitarea lansării pare să fi fost acceptată ca o soluție temporară.

Contextul este complicat și de cazul Anthropic. Modelele sale avansate, Mythos și Fable, au ajuns în atenția autorităților americane din cauza temerilor privind capacitățile de securitate cibernetică. Fable 5 ar fi fost retras la doar câteva zile după lansarea publică, pe fondul îngrijorărilor că mecanismele de protecție nu erau atât de solide pe cât sugerase compania.

În paralel, administrația Trump a semnat un ordin executiv care cere companiilor AI să transmită voluntar modelele avansate pentru evaluare cu 30 de zile înainte de lansare. Scopul este ca agențiile federale să poată analiza riscurile pentru sisteme financiare, infrastructuri critice, securitate națională și alte zone sensibile. Problema este că regulile concrete nu sunt încă stabilite.

Ce înseamnă blocajul pentru Europa și pentru utilizatorii din România

Pentru Europa, situația este dublu sensibilă. Pe de o parte, Uniunea Europeană are deja o abordare mai strictă asupra inteligenței artificiale, prin legislație și reglementări dedicate. Pe de altă parte, dacă cele mai avansate modele sunt blocate sau limitate în SUA înainte să ajungă la lansare globală, utilizatorii europeni nici măcar nu mai ajung în faza în care Bruxelles-ul decide dacă produsul poate fi oferit local.