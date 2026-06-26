Cel mai nou ChatGPT nu mai ajunge în Europa, Trump îl ține pentru „apropiați” la verificări
Lansările spectaculoase de modele AI par să fi intrat într-o nouă etapă, una în care viteza companiilor de tehnologie se lovește direct de frica guvernelor de a pierde controlul. Cel mai nou model OpenAI, GPT-5.6, nu ar urma să fie disponibil publicului larg în forma obișnuită, după ce administrația Trump ar fi cerut companiei să limiteze lansarea la un număr restrâns de parteneri aprobați de guvern.
Informația, relatată de presa americană, vine într-un moment în care Washingtonul încearcă să traseze primele reguli reale pentru modelele AI de frontieră, mai ales pentru cele cu capacități avansate de securitate cibernetică. În practică, asta înseamnă că accesul la cele mai puternice sisteme de inteligență artificială ar putea deveni, cel puțin temporar, o chestiune de aprobare politică și instituțională, nu doar de abonament plătit sau lansare globală.
Pentru utilizatorii din Europa, inclusiv România, vestea ridică o întrebare evidentă: dacă SUA începe să aprobe accesul „client cu client”, cât mai durează până când cele mai noi versiuni ChatGPT ajung la publicul larg de aici?
GPT-5.6, acces limitat și verificări aprobate de guvern
Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Casa Albă ar fi cerut OpenAI să limiteze lansarea GPT-5.6 la un grup restrâns de parteneri aprobați de guvern. Motivul ține de capabilitățile avansate ale modelului, considerate comparabile cu cele ale unor sisteme AI care au trezit deja îngrijorări în Washington și pe Wall Street.
Într-un memo intern atribuit lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI ar fi transmis că guvernul aprobă accesul „client cu client”. Formularea este importantă, pentru că sugerează o schimbare semnificativă față de modul în care au fost lansate anterior modele precum ChatGPT, unde accesul public se făcea gradual, dar pe criterii mai ușor de înțeles: țară, abonament, tip de cont sau infrastructură disponibilă.
OpenAI nu ar considera această variantă drept un model ideal pe termen lung. Compania ar fi transmis guvernului american că preferă o abordare mai sustenabilă pentru viitoarele lansări, una care să nu depindă de decizii opace, luate de la caz la caz. Totuși, într-un moment în care nu există încă un cadru federal clar pentru modelele AI foarte avansate, limitarea lansării pare să fi fost acceptată ca o soluție temporară.
Contextul este complicat și de cazul Anthropic. Modelele sale avansate, Mythos și Fable, au ajuns în atenția autorităților americane din cauza temerilor privind capacitățile de securitate cibernetică. Fable 5 ar fi fost retras la doar câteva zile după lansarea publică, pe fondul îngrijorărilor că mecanismele de protecție nu erau atât de solide pe cât sugerase compania.
În paralel, administrația Trump a semnat un ordin executiv care cere companiilor AI să transmită voluntar modelele avansate pentru evaluare cu 30 de zile înainte de lansare. Scopul este ca agențiile federale să poată analiza riscurile pentru sisteme financiare, infrastructuri critice, securitate națională și alte zone sensibile. Problema este că regulile concrete nu sunt încă stabilite.
Ce înseamnă blocajul pentru Europa și pentru utilizatorii din România
Pentru Europa, situația este dublu sensibilă. Pe de o parte, Uniunea Europeană are deja o abordare mai strictă asupra inteligenței artificiale, prin legislație și reglementări dedicate. Pe de altă parte, dacă cele mai avansate modele sunt blocate sau limitate în SUA înainte să ajungă la lansare globală, utilizatorii europeni nici măcar nu mai ajung în faza în care Bruxelles-ul decide dacă produsul poate fi oferit local.
În cazul României, impactul ar fi vizibil mai ales pentru utilizatorii profesioniști. Jurnaliști, programatori, specialiști în securitate, companii de consultanță, agenții de marketing, startup-uri și departamente IT folosesc deja modele AI comerciale pentru automatizare, analiză, redactare, testare sau dezvoltare software. Dacă următoarea generație de modele rămâne disponibilă doar unor companii aprobate de guvernul american, diferența dintre cei care au acces la AI de ultimă oră și restul pieței poate crește rapid.
Există și o dimensiune geopolitică evidentă. Statele Unite încearcă să evite ca modele AI foarte avansate să fie folosite pentru atacuri cibernetice, spionaj industrial sau operațiuni împotriva infrastructurilor critice. În același timp, o procedură netransparentă poate crea tensiuni cu industria, cu partenerii internaționali și cu utilizatorii care depind de aceste instrumente.
Criticii spun că administrația americană riscă să creeze o formă de licențiere informală a inteligenței artificiale, în care regulile se schimbă constant și nu sunt cunoscute nici măcar de toate instituțiile implicate. Situația este cu atât mai confuză cu cât unele intervenții vin de la Casa Albă, iar altele de la Departamentul Comerțului, cum s-a întâmplat în cazul Anthropic.
Pentru OpenAI, momentul este delicat. Compania trebuie să arate că poate colabora cu autoritățile americane pe teme de siguranță, fără să pară că acceptă un sistem arbitrar care blochează inovația. Pentru utilizatori, însă, concluzia este mai simplă: cel mai nou ChatGPT ar putea să nu mai apară peste noapte în aplicație, chiar dacă tehnologia este gata.
Dacă GPT-5.6 rămâne limitat la parteneri aprobați de guvern, lansarea globală ar putea fi amânată, fragmentată sau condiționată de verificări suplimentare. Iar pentru Europa, inclusiv România, asta înseamnă că accesul la cel mai avansat AI al momentului ar putea depinde nu doar de OpenAI sau de regulile UE, ci și de deciziile politice luate la Washington.