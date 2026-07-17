OnePlus trage obloanele în Europa și SUA. Brandul „flagship killer” nu mai lansează telefoane noi
OnePlus se retrage de pe două dintre cele mai importante piețe internaționale. Producătorul chinez nu va mai lansa produse noi în Europa și America de Nord. Decizia marchează sfârșitul unei etape începute în urmă cu mai bine de un deceniu. Informația a fost confirmată de companie pentru publicația internațională TechCrunch.
Retragerea vizează și România. Compania nu a anunțat însă oprirea imediată a serviciilor pentru clienții existenți. Garanțiile, suportul tehnic și actualizările software vor continua. Telefoanele aflate deja în magazine ar putea rămâne disponibile până la epuizarea stocurilor.
OnePlus nu mai aduce produse noi în Europa
Compania a transmis că decizia a fost luată după o evaluare atentă. OnePlus nu va mai introduce telefoane, tablete, căști sau alte dispozitive noi în Europa și America de Nord. Activitatea va fi redusă treptat în aceste regiuni.
OnePlus nu a oferit detalii despre numărul angajaților afectați. Nici calendarul complet al retragerii nu a fost prezentat. Compania a insistat însă că drepturile utilizatorilor vor fi protejate. Clienții vor primi în continuare asistență și actualizări.
Pentru utilizatorii din România, schimbarea înseamnă că modelele viitoare nu vor mai fi lansate oficial. Telefoanele ar putea fi aduse prin importatori independenți. Totuși, disponibilitatea accesoriilor și a serviciilor de reparații poate deveni mai limitată.
Modelele actuale nu devin inutilizabile. Un telefon precum OnePlus Nord 5 va continua să funcționeze normal. Compania promite să respecte perioadele de suport anunțate la momentul lansării.
OnePlus 15 ar putea rămâne ultimul model premium lansat oficial în Europa. Situația este asemănătoare în Statele Unite. Acolo, cota de piață a companiei coborâse deja sub 1%.
Criza smartphone-urilor lovește și brandul „flagship killer”
OnePlus a fost fondată în 2013 de Pete Lau și Carl Pei. Primul telefon al companiei a devenit rapid cunoscut drept un „flagship killer”. Oferă specificații de top la un preț mult mai mic decât modelele Samsung și Apple.
Strategia a atras o comunitate numeroasă de pasionați. Primele telefoane puteau fi cumpărate doar pe bază de invitație. Sistemul a creat interes și a ajutat compania să controleze stocurile.
În timp, prețurile au crescut. OnePlus a intrat direct în segmentul premium. Diferența față de rivalii consacrați s-a redus. Compania a încercat să păstreze publicul interesat de modele accesibile prin seria Nord.
Retragerea are loc într-un moment dificil pentru întreaga industrie. Livrările globale de smartphone-uri sunt estimate să scadă cu peste 13% în 2026. Prețurile componentelor au crescut. Cererea pentru telefoane noi a încetinit.
Una dintre principalele probleme este criza globală de memorie. Producătorii se confruntă cu disponibilitate redusă pentru cipurile RAM. Costurile mai mari ajung apoi în prețurile produselor.
Oppo, compania care controlează OnePlus, a înregistrat o scădere anuală de două cifre a livrărilor în al doilea trimestru din 2026. Analiștii vorbesc despre o cerere slabă pe majoritatea piețelor importante.
Ce se întâmplă cu telefoanele și actualizările existente
OnePlus susține că utilizatorii actuali nu vor fi abandonați. Serviciile postvânzare vor continua. Garanțiile rămân valabile. Actualizările de sistem și patch-urile de securitate vor fi livrate conform promisiunilor existente.
Compania nu a explicat cât timp va menține infrastructura locală. Nu este clar nici cum vor fi gestionate reparațiile după închiderea birourilor regionale. Oppo ar putea prelua o parte dintre aceste responsabilități.
OnePlus și Oppo folosesc deja numeroase tehnologii comune. Telefoanele celor două mărci au componente, designuri și soluții software asemănătoare. Legătura a devenit mai vizibilă în ultimii ani.
OnePlus s-a diferențiat mult timp prin OxygenOS. Interfața era rapidă și apropiată de versiunea standard de Android. Ulterior, aceasta a început să semene tot mai mult cu sistemul ColorOS folosit de Oppo.
Utilizatorii trebuie să urmărească și lista telefoanelor care primesc actualizarea la Android 17. Modelele recente, precum OnePlus 15, OnePlus 13, OnePlus 12 și Nord 4, sunt incluse în planurile de actualizare.
Brandul va continua să activeze în China. Potrivit informațiilor publicate până acum, Oppo își reorganizează întregul portofoliu. Realme ar putea primi un rol mai important pe piețele internaționale.
Retragerea OnePlus marchează finalul unei perioade importante pentru telefoanele Android. Compania a demonstrat că specificațiile premium pot fi oferite la prețuri mai mici. Acum, fostul „flagship killer” se întoarce spre piața de origine.