OnePlus trage obloanele în Europa și SUA. Brandul „flagship killer” nu mai lansează telefoane noi

OnePlus nu mai aduce produse noi în Europa

Compania a transmis că decizia a fost luată după o evaluare atentă. OnePlus nu va mai introduce telefoane, tablete, căști sau alte dispozitive noi în Europa și America de Nord. Activitatea va fi redusă treptat în aceste regiuni.

OnePlus nu a oferit detalii despre numărul angajaților afectați. Nici calendarul complet al retragerii nu a fost prezentat. Compania a insistat însă că drepturile utilizatorilor vor fi protejate. Clienții vor primi în continuare asistență și actualizări.

Pentru utilizatorii din România, schimbarea înseamnă că modelele viitoare nu vor mai fi lansate oficial. Telefoanele ar putea fi aduse prin importatori independenți. Totuși, disponibilitatea accesoriilor și a serviciilor de reparații poate deveni mai limitată.

Modelele actuale nu devin inutilizabile. Un telefon precum OnePlus Nord 5 va continua să funcționeze normal. Compania promite să respecte perioadele de suport anunțate la momentul lansării.

OnePlus 15 ar putea rămâne ultimul model premium lansat oficial în Europa. Situația este asemănătoare în Statele Unite. Acolo, cota de piață a companiei coborâse deja sub 1%.

Criza smartphone-urilor lovește și brandul „flagship killer”

OnePlus a fost fondată în 2013 de Pete Lau și Carl Pei. Primul telefon al companiei a devenit rapid cunoscut drept un „flagship killer”. Oferă specificații de top la un preț mult mai mic decât modelele Samsung și Apple.

Strategia a atras o comunitate numeroasă de pasionați. Primele telefoane puteau fi cumpărate doar pe bază de invitație. Sistemul a creat interes și a ajutat compania să controleze stocurile.