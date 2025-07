OnePlus Nord 5 – un telefon perfect pentru majoritatea utilizatorilor la un preț corect. Fascinant prin simplitate, vine cu AI și performanță de top

E foarte ușor să faci telefoane scumpe de mii de euro și să se vândă din inerție, pentru că scrie iPhone sau Galaxy Z Fold pe carcasă, mai ales când aproape de fiecare dată se vând în rate sau subvenționate de operator. Gadgeturi precum noul OnePlus Nord 5 sunt mult mai remarcabile și demne de laudă, în opinia mea, pentru că fac o treabă grozavă în a-și justifica prețul până la ultimul leu. Creatorii acestor smartphone-uri nu fac rabat la calitate, dar exersează semnificativ mai mult discernământ când vine vorba de design, materiale folosite, senzori și procesoare pentru ca un client care face achiziția cu ”banii jos” să simtă în mod autentic că a făcut o afacere.

Noua serie Nord 5, disponibilă în varianta standard și Nord CE5 (Core Edition), bifează cu foarte multă abilitate punctele care fac dintr-un smartphone partenerul ideal pentru cel puțin câțiva ani. Cu un nivel bun de anduranță, un procesor capabil inclusiv pentru gaming și opțiuni utile pe zona de inteligență artificială, aceste dispozitive fac și poze grozave într-un număr generos de scenarii de utilizare. Mai ales când vorbim de OnePlus Nord 5, terminalul îți oferă o experiență premium la jumătate din prețul unui Galaxy S sau iPhone de generație nouă, cu mențiunea foarte importantă că în anumite teste ar putea chiar să depășească rivalii. De exemplu, în benchmark-ul sintetic AnTuTu, scorul de 1.423.287 este peste foarte recentul Galaxy Z Flip 7 la preț dublu. Cel mai recent telefon cu clapetă de la Samsung s-a rezumat la 1.375.720 puncte.

REVIEW OnePlus Nord 5 – specificații tehnice și performanță brută

Carcasa de 8,1 mm, greutatea de 211 g și muchiile ușor rotunjite îi conferă lui OnePlus Nord 5 o ergonomie apropiată de flagship-uri. Spatele din sticlă mată vine în Marble Sands, Dry Ice și Phantom Grey, iar rama din aluminiu satinat păstrează tradiționalul Alert Slider și oferă etanșare IP65 împotriva stropilor. În față găsești un panou plat protejat cu Gorilla Glass 7i, încadrat de un chenar de numai 1,65 mm, detaliu care păstrează linia minimalistă fără compromisuri în robusteză.

Ecranul Swift AMOLED de 6,83 inci afișează 2 800 × 1 272 px la 450 ppi și poate comuta între 60, 90, 120 și 144 Hz. Luminozitatea ajunge la 1 800 niți, iar în modul HBM rămâne la 1 400 niți pentru lizibilitate direct sub soare. Panoul redă 1,07 miliarde de culori pe 10 biți, acoperă integral DCI-P3 și folosește PWM la 3 840 Hz pentru confort ocular. Răspunsul tactil instantaneu de până la 3 000 Hz îți oferă un avantaj real în shootere competitive, în timp ce raportul ecran-carcasă de 93,6 % maximizează conținutul video fără a sacrifica durabilitatea.

La interior regăsești platforma Snapdragon 8s Gen 3 pe 4 nm, cu nucleu Cortex-X4 la 3,0 GHz și GPU Adreno 735, asistată de 8 sau 12 GB LPDDR5X și stocare UFS 3.1 până la 512 GB. Răcirea este asigurată de o cameră de vapori de 7 300 mm² şi de o suprafață totală de disipare de 32 207 mm², menținând frecvențele maxime și în sesiunile lungi de gaming. Bateria de 5 200 mAh se încarcă la 80 W SuperVOOC de la 1 % la 100 % în circa 45 de minute, iar funcția Bypass Charging deviază curentul direct spre sistem în timpul jocurilor, limitând căldura și uzura pe termen lung.

Pentru imagine, Nord 5 adoptă senzorul Sony LYT-700 de 50 MP cu OIS pe trei axe și algoritmi HDR moșteniți de la seria 13, secondat de un ultra-wide de 8 MP cu câmp vizual de 116° și distanță macro de 3,5 cm. Partea frontală impresionează cu un Samsung JN5 de 50 MP, autofocus mecanic și filmare 4K 60 fps, un pachet rar pe acest segment; rezultatul este o consistență remarcabilă a tonurilor și detaliilor, fie că fotografiezi noaptea sau realizezi vlog-uri la lumină mixtă.

În utilizarea de zi cu zi telefonul se simte rapid, dar își arată adevăratul potențial în jocuri. Am descărcat texturile de înaltă rezoluție în Call of Duty Mobile, am activat detaliile grafice la maxim și nu am întâlnit nici cea mai mică sacadare, chiar pe hărți aglomerate. OnePlus declară că Nord 5 poate susține 144 FPS timp de cinci ore în titluri populare, iar sistemul de răcire menține temperatura cu peste patru grade sub concurență. În testul PCMark Work 3.0, terminalul a însumat 19 728 de puncte și 37 576 în sub-testul Storage, reușind o autonomie de 20 ore și 22 minute într-un scenariu intens, ceea ce se traduce în două zile de utilizare moderată departe de priză.

Detaliind performanța brută, PCMark a raportat 23 000 la Web Browsing, 7 755 la Video Editing, 25 126 la Writing, 39 683 la Photo Editing și 16 803 la Data Manipulation. În 3DMark, scorurile au fost 11 237 în Wild Life, 5 000 în Solar Bay și 1 028 în Steel Nomad Light, cu o stabilitate de aproximativ 93 % pe parcursul testelor de stres de 20 minute. AI Benchmark a plasat dispozitivul la 3 540 de puncte, iar în Geekbench AI am obținut 1 116 (Single Precision), 883 (Half Precision) și 1 513 (Quantitized). Geekbench 6 a indicat 1 768 în Single-Core, 4 542 în Multi-Core și 9 430 pe GPU. În AnTuTu 10.5, scorul total de 1 423 287 se împarte în 374 225 la CPU, 505 023 la GPU, 264 412 la MEM și 279 627 la UX. Tradus în practică, aceste cifre se concretizează într-o fluiditate constantă în aplicații, timpi minimi de încărcare și sesiuni de gaming care nu compromit nici grafica, nici temperatura.

REVIEW OnePlus Nord 5 – inteligența artificială, un mix pertinent între OnePlus AI, Mind Space și Google Gemini sau Circle to Search

OnePlus abordează inteligența artificială ca pe un întreg ecosistem software, pornind de la noul Plus Key din stânga ramei, care îți deschide direct Plus Mind. Cu o simplă apăsare sau prin glisarea în sus cu trei degete, tot ce vezi pe ecran este salvat instant în Mind Space, un depozit central unde poți reveni oricând prin AI Search și poți găsi documente sau capturi introducând întrebări în limbaj natural, fără să-ți amintești în ce aplicație le-ai stocat. În Translate, aceeași suită unifică cinci moduri de traducere și 29 de limbi, așa că te poți descurca în călătorii ori conversații bilingve fără să instalezi soluții suplimentare.

Mind Space funcționează și ca organizator proactiv: când recunoaște un eveniment în conținutul salvat, extrage datele cheie și îți propune să-l adaugi în calendar, transformând telefonul într-un asistent contextual care anticipează acțiunile următoare. Practic, nu mai pierzi timp căutând prin foldere sau conversații, iar integrarea profundă cu AI Search face ca orice notiță, poză sau captură de ecran să fie la un tap distanță, chiar dacă îți amintești doar fragmente din subiect.

Pe zona creativă, manifestată prin editarea de fotografii, OnePlus AI îți pune la dispoziție instrumente precum Detail Boost pentru claritate suplimentară, Unblur pentru refacerea cadrelor mișcate și Reflection Eraser pentru a scăpa de reflexii nedorite. Cel mai util este AI Reframe, care analizează compoziția și îți propune tăieturi ori filtre potrivite, astfel încât chiar și pozele ocazionale să arate profesional după un singur gest. Toate aceste procese rulează într-un Private Computing Cloud izolat, unde datele sunt procesate fără a părăsi mediul securizat al dispozitivului, deci nimeni altcineva nu poate accesa imaginile sau fișierele tale, iar nimic nu rămâne stocat pe servere externe.

Parteneriatul cu Google adaugă o dimensiune suplimentară: Circle to Search îți permite să desenezi pur și simplu un cerc peste text, obiecte sau cadre video și să primești rezultate instant fără a ieși din aplicația curentă, rezumate AI Overview scurtând și mai mult timpul de documentare. Când ai nevoie de explicații extinse, Google Gemini poate interpreta ceea ce se află pe ecran sau în fața camerei și îți răspunde pe loc, ba chiar execută comenzi multi-pas între aplicații – de exemplu poate rezuma un vlog de călătorie și salva sinteza direct în Notes. Integrarea Live Camera și Screensharing lasă AI-ul să vadă ce vezi tu, astfel încât, fie că urmezi un tutorial DIY sau verifici un PDF, primești îndrumare contextuală în timp real, completată de protecția permanentă a datelor prin aceeași infrastructură securizată.

REVIEW OnePlus Nord 5 – abilități de captură

Ca orice telefon care se respectă în 2025, OnePlus Nord 5 se descurcă foarte bine când vine vorba de fotografii și imortalizarea unor clipuri video de înaltă rezoluție. În acest scop, camera principală se bazează pe senzorul Sony LYT-700 de 50 MP, 1/1,56”, cu pixeli de 1,0 µm, lentilă 6P, diafragmă f/1,8 și distanță focală echivalentă de 24 mm, iar stabilizarea optică și electronică pe trei axe împiedică orice tremur, inclusiv în expuneri nocturne. Alături, ultra-wide-ul de 8 MP (1/4”, 1,12 µm) acoperă 116° și focalizează de la 3,5 cm, așa că poți trece rapid de la peisaje largi la macro detaliat fără accesorii suplimentare. Modul video urcă până la 4K 60 fps cu zoom digital 0,6-20×, filmare cinematică 3840 × 1644 px și slow-motion 1080p/120 fps ori 720p/240 fps, toate susținute de tri-axis OIS/EIS. Funcția LivePhoto captează 1,5 s înainte și după apăsarea declanșatorului, iar cadrul-copertă poate fi extras la rezoluție 4K HDR datorită motorului Ultra HDR, completat de AI Detail Boost, Unblur și Reflection Eraser pentru ajustări instantanee.

În față, OnePlus a montat un senzor Samsung ISOCELL JN5 de 50 MP, 1/2,75”, cu autofocus mecanic și stabilizare electronică tot pe trei axe – un pachet rarisim pe segmentul mid-range. Obții selfie-uri și vlog-uri 4K 60 fps cu gamă dinamică extinsă, iar modul Steady la 1080p 60 fps menține cadrul fix când mergi. Câmpul vizual de 90° și diafragma f/2,0 asigură cadre largi și luminoase, în timp ce Dual-view Video combină simultan scena de pe camerele față şi spate pentru reacții în timp real. Pentru social media, Panorama Selfie și Nightscape Selfie optimizează expunerea și tonurile pielii, iar Screen Flash iluminează uniform la cadrele sub 1 lux. Cu toate aceste resurse hardware și software, Nord 5 livrează consistență de flagship atât pe foto, cât și pe video, fără să depinzi de filtre externe ori editări complicate

În practică, în testul de zoom de la 0,6x la 10x, am fost încântat de constanta expunerii între cadre, deși s-au pierdut niște detalii din cer la 2x (al treilea dintre cele trei de mai sus). Chiar și în modul ultrawide, deformarea pe margini este discretă și nu pare ruptă de realitate. În plus, la zoom 10x, detaliile se păstrează în cea mai mare parte a lor. Nu arată pictate, textura de pe pereți este frumoasă, la fel și crengile din copaci.

Pe partea de portret, rezultatele aproape de fiecare dată au fost în mod autentic impresionante când vine vorba de separația de fundal și încețoșarea naturală, chiar și când culorile dintre subiect și fond sunt destul de apropiate. După cum se vede și mai sus, detaliile sunt foarte bine definite, acuratețea cromatică este lăudabilă și pare genul de poză numai bună de imprimat la dimensiuni generoase.

Cel mai dificil test pentru un telefon, pe partea de captură, mi se pare în continuare cel ce ține de întuneric sau semi-întuneric. În cazul meu, este vorba de testul pivniței. Aici am un fir de lumină foarte discret, aproape inexistent, de la un geam de dimensiuni reduse. În orice caz, după o expunere de aproximativ 3 secunde din mână, cadrul arată foarte luminos față de bezna din încăpere. Detaliile de pe podea sunt perfecte, iar pietrele de pe perete nu par sub nicio formă acuarelă. Din nou, vorbim de o absență completă a aberațiilor cromatice pe la colțuri sau margini.

Deși mai există în continuare telefoane scumpe cu camere frontale de slabă calitate, vezi orice iPhone Pro sau Pro Max, cei de la OnePlus au făcut o treabă foarte bună din acest punct de vedere. Rezoluția sporită combinată cu o diafragmă de dimensiuni mari scoate cadre expuse corect, fără zone prea luminoase. Încețoșarea fundalului nu este agresivă sau semnificativă, dar există și face o treabă decentă în a evidenția subiectul pozei. Pe de altă parte, exact lipsa defocusul puternic facilitează păstrarea în cadru a firelor de păr răzlețe. Nu se pierde nimic. Aș insista și pe faptul că algoritmii AI nu ascund imperfecțiunile pieli fără acordul utilizatorului, fața nu pare sub nicio formă trecută prin Photoshop.

REVIEW OnePlus Nord 5 – experiență de utilizare și concluzie

La prima atingere, Nord 5 păstrează filosofia de „techie minimalism” fără artificii futuriste: o carcasă de 8,1 mm, muchii ușor rotunjite și un spate mat plăcut la atingere, totul într-o greutate de 211 g ce-l face comod de manevrat ore în șir, fie că defilezi prin feed-uri sau joci la 144 Hz Protecția Gorilla Glass 7i și etanșarea IP65 arată că sobrietatea nu exclude robustețea, în timp ce rama din aluminiu satinat completează un design discret, dar elegant. Pornind ecranul Swift AMOLED de 6,83 inci, densitatea de 450 ppi și luminozitatea de vârf de 1 800 niți mențin lizibilitatea și culorile fidele chiar sub soarele de iulie, iar răspunsul tactil instantaneu la 3 000 Hz sporește senzația de rapiditate în orice gest

Sub suprafață, platforma Snapdragon 8s Gen 3 pe 4 nm, LPDDR5X și stocarea UFS 3.1 livrează timpi de lansare ai aplicațiilor și cadre în jocuri comparabile cu terminale de două ori mai scumpe. Vapor-chamber-ul de 7 300 mm² și suprafața totală de disipare de 32 207 mm² țin temperaturile sub control, iar certificarea TÜV SÜD Fluency 72-Month A confirmă că fluiditatea nu se pierde în timp În practica de zi cu zi, navigarea prin interfață, editarea foto sau sesiuni prelungite în Call of Duty la texturi 4K și 144 FPS se desfășoară constant, fără throttling, ceea ce transformă telefonul într-o alegere ideală pentru gamerul mobil exigent.

Pe partea de sunet, Nord 5 folosește un sistem dual-stereo cu cameră de rezonanță extinsă și suport aptX HD, LDAC și LHDC 5.0, reușind să umple o cameră medie cu un volum curat, lipsit de distorsiuni chiar la maximum basul se simte puternic, acompaniat de o vibrație discretă generată de motorul haptic pe axă X, iar scena stereo oferă o spațialitate surprinzătoare pentru filme, podcasturi și jocuri. De la playlist-uri mellow la piste EDM, redarea rămâne echilibrată, fără accent artificial pe voci sau frecvențe înalte.

În România, varianta cu 8 GB RAM și 256 GB spațiu intern costă aproximativ 2 200 lei, iar modelul cu 12 GB RAM și 512 GB ajunge la circa 2 900 lei. La aceste prețuri, Nord 5 bifează toate atuurile unui veritabil „flagship killer”: ecran de 144 Hz, chipset de top, răcire amplă, camere cu senzori Sony și Samsung de 50 MP, autonomie de două zile și încărcare 80 W. Adaugă O+ Connect, aplicația care, după o configurare de câteva minute, îți sincronizează în fundal fotografiile, clipurile și documentele între Mac sau PC Windows și telefon, fără cabluri ori conturi intermediare, și obții un ecosistem personal fluid, indiferent de computerul pe care lucrezi. În concluzie, OnePlus Nord 5 combină o experiență de utilizare rapidă și clară cu dotări demne de segmentul premium, dar la un cost care te face să regândești valoarea reală a telefoanelor de top. În versiunea de vârf cu 12GB RAM și memorie internă de 512GB îl găsești pe OppoStore.ro, cu mențiunea că, cel puțin momentan, cu voucherul EXTRA250N5 beneficiezi de o reducere de 250 de lei din cei 2899 de lei.

BONUS OnePlus Nord CE5 – fratele mai accesibil

OnePlus Nord CE5 preia filosofia de „core experience” și o comprimă într-un pachet mai prietenos cu bugetul tău: 1 650 lei pentru varianta cu 8 GB RAM și 128 GB stocare, respectiv 2 000 lei pentru configurația de 256 GB. La exterior găsești un șasiu de 199 g, sub 8,3 mm grosime și finisaje Marble Mist ori Black Infinity, cu protecție IP65 contra prafului și stropilor. Ecranul Super Fluid AMOLED de 6,77 inci, 120 Hz, atinge 1 430 niți și acoperă peste 94 % din față; Aqua Touch îți păstrează gesturile precise chiar dacă ai degetele umede, iar certificările HDR pentru Netflix și Prime Video te ajută să profiți de culori pe 10 biți și contrast ridicat fără să plătești pentru un flagship.

Sub capotă rulează MediaTek Dimensity 8350 Apex pe 4 nm, un octa-core cu Cortex-A715 la 3,35 GHz și GPU Mali-G615 în șase nuclee, asistat de 8 GB LPDDR5X (expandabil virtual) și stocare UFS 3.1. Pentru temperaturi stabile intră în joc CryoVelocity VC Cooling, o cameră de vapori pe bază de grafen de 7 041 mm² care acoperă principalele surse de căldură. Bateria de 5 200 mAh promite până la 1,9 zile de autonomie și se încarcă la 80 W SUPERVOOC; cu Bypass Charging poți juca la 120 FPS în Call of Duty Mobile fără să supraîncălzești celulele.

Sistemul foto integrează un senzor principal Sony LYT-600 de 50 MP cu OIS, sprijinit de un ultra-wide de 8 MP și un selfie Sony IMX480 de 16 MP. Algoritmii moșteniți de la seria OnePlus 13 includ RAW HDR și Real Tone, așa că pozele păstrează detalii și culoare naturală, iar Live Photo cu Ultra HDR surprinde cadre dinamice pe care le editezi ușor cu AI Detail Boost, Unblur ori Reflection Eraser. Modul video urcă până la 4K 60 fps, iar slow-motion-ul ajunge la 720p/960 fps pentru cadre spectaculoase.

OxygenOS 15 bazat pe Android 15 păstrează cei șase ani de actualizări de securitate și patru ani de versiuni majore de Android, iar AI Toolbox 2.0 îți oferă sumarizare, traducere și răspunsuri inteligente direct în bara laterală. Open Canvas aduce multitasking în split-screen inspirat de tabletele OnePlus, în timp ce integrarea cu Google Gemini și Circle to Search scurtează căutările și organizează automat notițele. Cu aceste funcții software și dotările hardware menționate mai sus, Nord CE5 dovedește că poți obține fluiditate, autonomie și camere versatile fără să depășești pragul psihologic de 2 000 lei. La acest preț, îl găsești pe OppoStore.ro și, bonus, primești un încărcător de 80W SuperVOOC și o pereche de căști OnePlus Nord Buds2. În plus, cu codul EXTRA250CE5, beneficiezi de un extra discount de 250 de lei din prețul de listă.