Oglinda uriașă care vrea să aducă lumina Soarelui după apus a primit undă verde. Astronomii avertizează asupra consecințelor
Un startup din California a primit permisiunea de a testa o idee desprinsă din filmele SF. Reflect Orbital vrea să trimită pe orbită o oglindă uriașă, capabilă să redirecționeze lumina Soarelui spre anumite zone de pe Pământ după lăsarea întunericului. Autorizația pentru satelitul demonstrativ Eärendil-1 a fost acordată de Comisia Federală pentru Comunicații din SUA.
Aprobarea nu înseamnă că autoritățile americane au acceptat deja întreaga constelație visată de companie. Documentul se referă la un singur satelit experimental și, în principal, la comunicațiile radio necesare operării sale. Reflect Orbital speră însă că testul va demonstra că „lumina la comandă” poate deveni un serviciu comercial.
Cum ar funcționa oglinda trimisă în spațiu
Satelitul Eärendil-1 ar urma să fie plasat pe orbita joasă a Pământului. Odată ajuns acolo, va desfășura un reflector subțire, cu latura de aproximativ 18 metri. Suprafața va putea fi orientată pentru a trimite razele Soarelui către o zonă precisă de la sol.
Compania susține că spotul luminos ar putea acoperi o regiune cu un diametru de până la cinci kilometri. Intensitatea estimată se situează între 0,8 și 2,3 lucși. Pentru comparație, lumina Lunii pline ajunge, în condiții bune, la aproximativ 0,05-0,3 lucși.
Efectul nu ar semăna cu lumina puternică a zilei. Ar fi însă suficient de intens pentru a face o zonă întunecată mult mai vizibilă. Satelitul ar rămâne deasupra unui punct doar pentru o perioadă scurtă, deoarece se deplasează rapid în jurul planetei.
De ce vrea compania să vândă lumină după apus
Reflect Orbital prezintă mai multe posibile utilizări. Oglinzile ar putea lumina zone afectate de cutremure, furtuni sau întreruperi majore de electricitate. Echipele de intervenție ar primi astfel câteva minute suplimentare de vizibilitate în timpul operațiunilor de salvare.
Tehnologia ar putea fi folosită și pe șantiere, în exploatări industriale sau în regiuni izolate. Compania vorbește inclusiv despre agricultură, operațiuni militare și extinderea perioadei în care parcurile fotovoltaice pot produce electricitate.
Planul pe termen lung este însă mult mai ambițios. Reflect Orbital ia în calcul o rețea de până la 50.000 de sateliți. Aceștia ar putea redirecționa succesiv lumina către același loc. Proiectul ar amplifica însă aglomerarea orbitei, unde numărul de dispozitive a crescut semnificativ în ultimii ani.
Astronomii se tem că noaptea nu va mai fi întunecată
Eärendil-1 este doar un prototip, iar un singur satelit nu ar distruge observațiile astronomice. Problema apare dacă proiectul ajunge la dimensiunea promisă. Zeci de mii de reflectoare luminoase ar putea traversa permanent imaginile realizate de telescoape.
Observatorul European Austral estimează că o constelație completă de 50.000 de oglinzi ar putea face cerul de trei până la patru ori mai luminos în apropierea observatoarelor sale. Camerele extrem de sensibile ar înregistra dâre și reflexii. Obiectele cosmice slabe ar deveni mai greu de detectat.
Constelațiile existente creează deja probleme. Sateliții Starlink pot lăsa urme luminoase în imaginile cerului, iar unele unități emit unde radio care interferează cu activitatea observatoarelor astronomice. O oglindă construită special pentru a reflecta lumina ar putea produce un efect și mai puternic.
Compania promite că lumina va putea fi oprită
Reflect Orbital susține că sateliții vor rămâne în mod normal în poziția „oprit”. Oglinzile ar fi orientate spre Pământ numai la cererea unui client și după obținerea aprobărilor locale. Compania spune că va putea reduce intensitatea, muta spotul sau opri imediat reflexia.
Startupul promite și evitarea zonelor apropiate de marile observatoare. Totuși, astronomii arată că sateliții pot rămâne vizibili chiar și atunci când fasciculul principal nu este îndreptat spre un telescop. Suprafața mare poate reflecta accidental lumina în timp ce se deplasează pe orbită.
Există și întrebări legate de natură. Poluarea luminoasă afectează orientarea păsărilor, activitatea insectelor și ritmul biologic al animalelor nocturne. Lumina artificială poate influența inclusiv somnul oamenilor.
FCC a stabilit că aceste îngrijorări nu justifică respingerea autorizației radio. Instituția consideră că problemele astronomice și ecologice depășesc competențele sale directe. Reflect Orbital poate continua, așadar, pregătirile pentru test. Adevărata confruntare va începe dacă o singură oglindă se va transforma într-o constelație de zeci de mii.