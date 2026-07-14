Oglinda uriașă care vrea să aducă lumina Soarelui după apus a primit undă verde. Astronomii avertizează asupra consecințelor

Cum ar funcționa oglinda trimisă în spațiu

Satelitul Eärendil-1 ar urma să fie plasat pe orbita joasă a Pământului. Odată ajuns acolo, va desfășura un reflector subțire, cu latura de aproximativ 18 metri. Suprafața va putea fi orientată pentru a trimite razele Soarelui către o zonă precisă de la sol.

Compania susține că spotul luminos ar putea acoperi o regiune cu un diametru de până la cinci kilometri. Intensitatea estimată se situează între 0,8 și 2,3 lucși. Pentru comparație, lumina Lunii pline ajunge, în condiții bune, la aproximativ 0,05-0,3 lucși.

Efectul nu ar semăna cu lumina puternică a zilei. Ar fi însă suficient de intens pentru a face o zonă întunecată mult mai vizibilă. Satelitul ar rămâne deasupra unui punct doar pentru o perioadă scurtă, deoarece se deplasează rapid în jurul planetei.

De ce vrea compania să vândă lumină după apus

Reflect Orbital prezintă mai multe posibile utilizări. Oglinzile ar putea lumina zone afectate de cutremure, furtuni sau întreruperi majore de electricitate. Echipele de intervenție ar primi astfel câteva minute suplimentare de vizibilitate în timpul operațiunilor de salvare.

Tehnologia ar putea fi folosită și pe șantiere, în exploatări industriale sau în regiuni izolate. Compania vorbește inclusiv despre agricultură, operațiuni militare și extinderea perioadei în care parcurile fotovoltaice pot produce electricitate.

Planul pe termen lung este însă mult mai ambițios. Reflect Orbital ia în calcul o rețea de până la 50.000 de sateliți. Aceștia ar putea redirecționa succesiv lumina către același loc. Proiectul ar amplifica însă aglomerarea orbitei, unde numărul de dispozitive a crescut semnificativ în ultimii ani.

Astronomii se tem că noaptea nu va mai fi întunecată

Eärendil-1 este doar un prototip, iar un singur satelit nu ar distruge observațiile astronomice. Problema apare dacă proiectul ajunge la dimensiunea promisă. Zeci de mii de reflectoare luminoase ar putea traversa permanent imaginile realizate de telescoape.