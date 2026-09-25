Ochelarii cu AI pentru nevăzători, transformați în tehnologie pentru roboți autonomi. Startup-ul românesc .lumen a câștigat 5.000 de euro și merge la Barcelona
Premiul, în valoare de 5.000 de euro, este însoțit de oportunitatea participării la StartUp Campus 2026, un program internațional de antreprenoriat care va avea loc la Barcelona, între 6 și 8 octombrie. Pentru compania românească, miza nu este însă doar recompensa financiară, ci și posibilitatea de a adapta tehnologia dezvoltată pentru persoanele cu deficiențe de vedere la un domeniu complet diferit: livrările autonome, scrie Startupcafe.
Fondat în 2020, la Cluj-Napoca, startup-ul .lumen a atras atenția prin dezvoltarea unor ochelari care folosesc camere video, inteligență artificială și semnale tactile pentru a identifica obstacolele și a ghida utilizatorii. Acum, echipa își propune să demonstreze că aceeași tehnologie poate fi utilizată și pentru deplasarea roboților în medii necunoscute.
Cum funcționează ochelarii inteligenți dezvoltați în România
Produsul principal al companiei, .lumen Glasses for the Blind, folosește tehnologia Pedestrian Autonomous Driving (PAD AI), care adaptează principiile conducerii autonome la deplasarea pietonală. Dispozitivul analizează mediul înconjurător prin intermediul camerelor și al algoritmilor de inteligență artificială, identifică obstacolele și transmite utilizatorului informații prin feedback haptic, adică semnale tactile.
Sistemul poate funcționa atât în interiorul clădirilor, cât și în exterior, fără să necesite cartografierea prealabilă a traseului sau o conexiune permanentă la internet. Spre deosebire de soluțiile tradiționale de navigație, ochelarii sunt concepuți să reacționeze în timp real la schimbările din mediul înconjurător.
Potrivit companiei, tehnologia este protejată de 39 de brevete și a fost validată de utilizatori din peste 40 de țări. Produsul este certificat CE, fiind proiectat și fabricat în România. Echipa .lumen numără în prezent aproximativ 60 de ingineri și specialiști în software, hardware, cercetare și dezvoltare.
Însă ambițiile companiei nu se opresc la dispozitivele destinate persoanelor cu deficiențe de vedere. Cornel Amariei, fondatorul și CEO-ul .lumen, consideră că tehnologia poate fi adaptată pentru roboți care trebuie să se deplaseze independent, inclusiv în spații pe care nu le-au explorat anterior.
Potrivit antreprenorului, participarea la programul Glovo din Barcelona reprezintă o oportunitate de a identifica partenerii necesari pentru dezvoltarea unor astfel de aplicații în domeniul livrărilor. Scopul este transferarea tehnologiei de navigație către sisteme robotice care ar putea transporta produse dintr-un punct în altul fără intervenție umană permanentă.
Cinci startup-uri românești au ajuns în finala competiției
.lumen a concurat cu alte patru startup-uri românești, fiecare propunând soluții pentru probleme legate de mobilitate, logistică, automatizare și accesibilitate urbană.
Strit Mobility, companie fondată în București, dezvoltă o soluție pentru livrările de ultim kilometru, care combină mopede electrice cu o rețea de schimb rapid al bateriilor. SQB Robotics, din Brașov, propune unități autonome de retail, capabile să funcționeze permanent și să gestioneze automat produsele.
Renter, cu operațiuni în București și Chișinău, oferă servicii de administrare a flotelor de biciclete și mopede electrice, în timp ce HiO, startup din Iași, dezvoltă o platformă care conectează retailerii, marketplace-urile și companiile de livrare.
Proiectele au fost evaluate de un juriu format din șapte experți, care au analizat utilitatea soluțiilor pentru mediul urban, nivelul de inovație, posibilitățile de integrare și fezabilitatea comercială.
Pentru .lumen, următorul pas este participarea la StartUp Campus 2026, organizat în perioada 6–8 octombrie, la sediul Glovo din Barcelona. Doi reprezentanți ai companiei vor avea acces la sesiuni de mentorat, întâlniri cu investitori și experți din industrie, precum și la echipa de conducere a platformei de livrări.
Participarea la program vine într-un moment în care inteligența artificială deschide noi oportunități pentru antreprenorii români, iar dezvoltarea roboților autonomi pentru aplicații industriale atrage investiții tot mai mari.
Deocamdată, adaptarea tehnologiei .lumen pentru roboții de livrare reprezintă un obiectiv de dezvoltare, nu un produs comercial lansat. Compania speră însă că experiența acumulată în navigația asistată a persoanelor nevăzătoare va putea fi valorificată într-un nou domeniu, în care orientarea autonomă și evitarea obstacolelor sunt esențiale.