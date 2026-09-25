Ochelarii cu AI pentru nevăzători, transformați în tehnologie pentru roboți autonomi. Startup-ul românesc .lumen a câștigat 5.000 de euro și merge la Barcelona

Cum funcționează ochelarii inteligenți dezvoltați în România

Produsul principal al companiei, .lumen Glasses for the Blind, folosește tehnologia Pedestrian Autonomous Driving (PAD AI), care adaptează principiile conducerii autonome la deplasarea pietonală. Dispozitivul analizează mediul înconjurător prin intermediul camerelor și al algoritmilor de inteligență artificială, identifică obstacolele și transmite utilizatorului informații prin feedback haptic, adică semnale tactile.

Sistemul poate funcționa atât în interiorul clădirilor, cât și în exterior, fără să necesite cartografierea prealabilă a traseului sau o conexiune permanentă la internet. Spre deosebire de soluțiile tradiționale de navigație, ochelarii sunt concepuți să reacționeze în timp real la schimbările din mediul înconjurător.

Potrivit companiei, tehnologia este protejată de 39 de brevete și a fost validată de utilizatori din peste 40 de țări. Produsul este certificat CE, fiind proiectat și fabricat în România. Echipa .lumen numără în prezent aproximativ 60 de ingineri și specialiști în software, hardware, cercetare și dezvoltare.

Însă ambițiile companiei nu se opresc la dispozitivele destinate persoanelor cu deficiențe de vedere. Cornel Amariei, fondatorul și CEO-ul .lumen, consideră că tehnologia poate fi adaptată pentru roboți care trebuie să se deplaseze independent, inclusiv în spații pe care nu le-au explorat anterior.

Potrivit antreprenorului, participarea la programul Glovo din Barcelona reprezintă o oportunitate de a identifica partenerii necesari pentru dezvoltarea unor astfel de aplicații în domeniul livrărilor. Scopul este transferarea tehnologiei de navigație către sisteme robotice care ar putea transporta produse dintr-un punct în altul fără intervenție umană permanentă.