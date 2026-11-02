Bacalaureat 2027. Modele de subiecte pentru proba orală la Limba română, publicate de Ministerul Educației. Evaluarea are loc între 12 și 14 aprilie

Sunt disponibile modelul pentru competențele lingvistice de comunicare orală în limba română și modele pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Edupedu prezintă separat documentele pentru filiera teoretică și pentru cea tehnologică.

Calendarul simulării Bacalaureatului 2027

Simularea națională a probelor scrise se desfășoară în perioada 22–25 martie. Prima testare este cea la Limba și literatura română, urmată de proba obligatorie a profilului și de cea la alegere.

Rezultatele vor fi comunicate pe 9 aprilie 2027. Calendarul simulării este următorul, în funcție de probele pe care le susține fiecare elev.

22 martie 2027 – Limba și literatura română, proba E.a), probă scrisă;

23 martie 2027 – Proba obligatorie a profilului, proba E.c), probă scrisă;

24 martie 2027 – Proba la alegere a profilului și specializării, proba E.d), probă scrisă;

25 martie 2027 – Limba și literatura maternă, proba E.b), probă scrisă;

9 aprilie 2027 – Comunicarea rezultatelor simulării.

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Când au loc înscrierile și probele de competențe

Înscrierea pentru prima sesiune de Bacalaureat se face în două etape. Candidații se înscriu în aprilie pentru evaluarea competențelor, iar la sfârșitul lui mai și începutul lui iunie pentru probele scrise.

Evaluările de competențe încep cu Limba română și continuă cu Limba maternă, limba de circulație internațională și competențele digitale. Calendarul prevede și un interval distinct pentru elevii menționați la art. 18 alin. (3) din ordinul de organizare.

5–9 aprilie 2027 – Înscrierea candidaților pentru susținerea probelor A, B, C și D;

12–14 aprilie 2027 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A;

14–16 aprilie 2027 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B;

19–21 aprilie 2027 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C;

21–23 aprilie 2027 – Evaluarea competențelor digitale, proba D;

31 mai–4 iunie 2027 – Susținerea probelor A, B, C și D pentru elevii prevăzuți la art. 18 alin. (3) din ordin;

31 mai–4 iunie 2027 – Înscrierea candidaților la probele scrise ale primei sesiuni;

4 iunie 2027 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

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