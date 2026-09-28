Oasele ar putea ajuta creierul să se refacă după traumatisme. Experimentul surprinzător în care cercetătorii au comprimat tibia

Cercetătorii au comprimat tibia de sute de ori

Ideea experimentului a pornit de la o observație medicală cunoscută de mai mult timp. Unele persoane care suferă traumatisme cerebrale grave prezintă o vindecare neobișnuit de rapidă a fracturilor, iar în anumite cazuri poate apărea chiar formarea de os în țesuturi moi. Cercetătorii s-au întrebat dacă relația ar putea funcționa și în sens invers: dacă un creier rănit poate influența osul, ar putea și osul să transmită semnale care să ajute creierul?

Pentru a testa ipoteza, echipa a folosit un dispozitiv care aplica o presiune controlată asupra tibiei șoarecilor. Osul era comprimat de 300 de ori în fiecare sesiune, cu o frecvență de două compresii pe secundă, cinci zile pe săptămână. Animalele care primiseră tratamentul după o leziune cerebrală s-au descurcat mai bine la testele de mișcare și de memorie.

Mai multe dintre ele au supraviețuit leziunilor severe, iar cercetătorii au observat zone cerebrale afectate mai mici, o pierdere redusă de neuroni și mai puțină inflamație cronică. Au apărut și semnale asociate regenerării neuronale, un domeniu în care cercetarea încearcă de ani de zile să găsească metode prin care creierul să-și recapete funcțiile pierdute. Playtech a relatat anterior despre o proteină asociată cu regenerarea neuronilor și îmbătrânirea creierului.

Procedura a avut efecte pozitive și în cazul șoarecilor care suferiseră un accident vascular cerebral. AVC-ul apare atunci când alimentarea cu sânge a unei zone a creierului este întreruptă sau când un vas cerebral se rupe, iar deteriorarea țesutului poate produce deficite neurologice severe. Despre mecanismele și tratamentele acestei afecțiuni am scris anterior și pe Playtech, într-un material despre accidentele vasculare cerebrale și modul în care apar.

Un „senzor” din celulele osoase pare să aibă un rol esențial

Cercetătorii trebuiau însă să stabilească dacă beneficiile veneau cu adevărat din os. Presiunea aplicată asupra piciorului putea influența simultan mușchii, nervii sau circulația sanguină, ceea ce ar fi complicat interpretarea rezultatelor.

Atenția s-a îndreptat către osteocite, celule aflate în interiorul țesutului osos, și către PIEZO1, un canal sensibil la forțe mecanice. Atunci când cercetătorii au dezactivat PIEZO1 în osteocitele șoarecilor, compresia tibiei nu a mai oferit aceeași protecție cerebrală. Rezultatul sugerează că osul trebuia să „simtă” efectiv presiunea pentru a declanșa mecanismul observat.

Un alt experiment a oferit un indiciu și mai puternic. Echipa a recoltat ser din sângele șoarecilor ale căror tibii fuseseră comprimate și l-a administrat unor animale cu leziuni cerebrale care nu primiseră procedura. Acestea au prezentat o pierdere neuronală mai redusă față de grupul de control.