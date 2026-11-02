O tehnică de editare genetică a reparat ADN-ul direct în corpul unei paciente. Cum funcționează metoda testată în premieră

Boala Wilson provoacă acumularea toxică de cupru în organism

Boala Wilson este o afecțiune ereditară provocată de mutații ale genei ATP7B. Aceasta conține instrucțiunile necesare pentru producerea unei proteine care ajută ficatul să elimine excesul de cupru din organism. Atunci când gena nu funcționează corect, metalul se acumulează treptat în țesuturi și poate ajunge la niveluri toxice.

Consecințele pot fi grave. Acumularea cuprului poate provoca leziuni hepatice, probleme neurologice și alte complicații care afectează funcționarea organismului. Tratamentele disponibile în prezent urmăresc să reducă nivelul cuprului, prin medicamente administrate pe termen lung. Acestea nu repară însă mutația genetică responsabilă de boală.

Tocmai de aceea, corectarea directă a genei ATP7B ar putea reprezenta o abordare diferită. În loc să controleze efectele bolii prin administrarea continuă de medicamente, o terapie genetică ar încerca să remedieze cauza care stă la baza afecțiunii.

Precizare importantă pentru acuratețe: deși titlul și formularea din materialul preluat de Digi24 sugerează că tehnica a fost testată cu succes, informațiile disponibile nu confirmă încă repararea mutației sau ameliorarea stării pacientei. Prima participantă a primit tratamentul experimental, iar rezultatele clinice sunt așteptate în 2027. Este o premieră pentru folosirea prime editing direct în corpul uman, nu o vindecare demonstrată.

O premieră în editarea genetică: o tehnică de rescriere a ADN-ului a fost administrată direct în corpul unei paciente

Cum funcționează tehnica „prime editing”

Tratamentul experimental se numește PM577a și a fost dezvoltat de compania americană de biotehnologie Prime Medicine. Acesta folosește tehnica prime editing, o metodă de editare genetică mai precisă decât instrumentele CRISPR-Cas9 utilizate în mod obișnuit pentru dezactivarea anumitor gene.

Diferența importantă este că prime editing poate modifica secvențe specifice de ADN. Tehnica permite inserarea, ștergerea sau înlocuirea unor fragmente, fără să fie necesară tăierea ambelor catene ale ADN-ului, așa cum se întâmplă în cazul unor metode mai vechi de editare genetică.