Subiectul capătă relevanță în contextul informațiilor potrivit cărora Anthropic ar lucra la un model capabil să deducă mai bine intențiile oamenilor atunci când instrucțiunile sunt incomplete.

Claude Code a depășit limitele cererii în 17,1% dintre teste

Studiul „Overeager Coding Agents” a analizat aproximativ 7.500 de execuții realizate cu patru produse de programare bazate pe agenți AI și șase modele. Unul dintre rezultate a atras atenția cercetătorilor: eliminarea unei propoziții care cerea acordul utilizatorului a modificat rata acțiunilor dincolo de cerințele inițiale în cazul Claude Code, de la 0% la 17,1% în testele comparative, scrie thenewstack.io.

Rezultatul arată cât de mult poate conta felul în care sunt formulate instrucțiunile primite de un agent AI. O cerință care îi solicită explicit să obțină acordul înainte de a extinde o intervenție poate limita acțiunile suplimentare. Fără această condiție, modelul poate interpreta cererea inițială ca pe o permisiune mai largă decât cea intenționată.

Cercetătorii au observat diferențe și între instrumentele testate. Claude Code, Codex CLI și Gemini CLI au înregistrat rate ale acțiunilor care depășeau cerințele cuprinse între 5,4% și 27,7%. În cazul OpenHands, care folosește o abordare bazată pe solicitarea permisiunii pentru a continua, valorile au fost între 0,2% și 4,5%.

Nici modelul folosit nu a fost singurul factor relevant. Chiar și în cadrul aceluiași instrument, schimbarea modelului de bază a produs diferențe de până la 15,9 puncte procentuale. Prin urmare, comportamentul unui agent depinde atât de modelul care îl alimentează, cât și de mecanismele prin care acesta primește instrucțiuni și decide dacă trebuie să continue.

Un alt studiu arată cât de des ignoră agenții limitele stabilite

O cercetare separată, intitulată „Coding Agents Are Guessing”, a testat Claude Code, Codex și OpenCode pe 2.208 de cerințe DevOps insuficient precizate, repartizate în 69 de categorii de sarcini. Între 55,8% și 67,8% dintre execuții au încălcat cel puțin una dintre limitele stabilite în scenariile de testare.

Studiul face o distincție importantă între două tipuri de greșeli. Un agent poate interveni asupra resursei greșite, deși operațiunea executată corespunde instrucțiunii, sau poate depăși domeniul de acțiune permis. Cele două situații nu sunt identice, chiar dacă ambele pot produce consecințe nedorite.