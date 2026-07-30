O singură liniuță lipsă l-a trimis 18 luni la închisoare: eroarea de username care a distrus viața unui om nevinovat
O diferență aproape imposibil de observat într-un nume de utilizator a transformat un bărbat nevinovat în principalul suspect al unei anchete penale. Brandon Klayme, din Halifax, Canada, a stat 18 luni în închisoare după ce polițiștii au confundat două conturi Kik al căror username era separat de o singură liniuță de subliniere, potrivit unei investigații publicate de Ars Technica.
Pe 23 iulie 2026, Curtea de Apel din Nova Scotia i-a anulat condamnările și a stabilit că este nevinovat în fapt. Instanța a subliniat că acesta nu ar fi trebuit să fie nici măcar pus sub acuzare. Verdictul a venit însă după ce Klayme executase deja întreaga pedeapsă.
Poliția a cerut datele contului greșit
Cazul a început în Wisconsin, în 2018. Mama unei fete de 12 ani a descoperit pe telefonul copilului mesaje cu caracter sexual schimbate prin aplicația Kik cu un adult care se prezenta drept „Jay”. Analiza telefonului a identificat 125 de mesaje și numele de utilizator „fus__ro_dah”, cu două liniuțe de subliniere după „fus”.
Atunci când au cerut platformei Kik informații despre persoana respectivă, anchetatorii americani au introdus însă username-ul „fus_ro_dah”, cu o singură liniuță. Era un cont complet diferit, asociat unei adrese de e-mail care îi aparținea lui Brandon Klayme.
Datele Google au indicat că adresa respectivă fusese accesată de la un IP din Canada. Polițiștii din Wisconsin au transmis informația autorităților din Halifax, iar furnizorul de internet a asociat IP-ul cu locuința familiei Klayme.
Oamenii legii au percheziționat casa în februarie 2020 și au confiscat mai multe telefoane și laptopuri. Nu au găsit conversațiile incriminatoare, imaginile cercetate sau vreo legătură directă cu fata din Wisconsin. Nu au putut demonstra nici măcar că bărbatul își folosise contul Kik în perioada în care fuseseră trimise mesajele.
Situația amintește de cazul în care poliția a trimis din greșeală documente secrete unui bărbat. În ambele situații, o eroare produsă de autorități a declanșat consecințe serioase pentru o persoană care nu provocase problema inițială.
Lipsa probelor nu a împiedicat condamnarea
Klayme a fost acuzat de ademenirea unui minor prin mijloace de telecomunicație, furnizarea de material explicit unui copil și posesia unor materiale ilegale. Procesul s-a desfășurat în 2023, iar pe 5 ianuarie 2024 a fost găsit vinovat și condamnat la 18 luni de închisoare.
Identificarea sa s-a bazat în principal pe legătura dintre adresa de e-mail și username-ul greșit furnizat de Kik. Instanța care l-a condamnat a apreciat că ansamblul probelor directe și circumstanțiale demonstra că el era persoana numită „Jay”, deși dispozitivele sale nu conțineau mesajele sau fișierele din dosar.
Klayme și-a susținut constant nevinovăția. La proces, el a sugerat că adresa sa de e-mail ar fi putut fi compromisă. Diferența dintre cele două username-uri nu a fost însă observată de anchetatori, procurori, apărare sau judecător.
Cazul arată de ce probele digitale trebuie verificate din mai multe surse. O adresă de e-mail sau un IP poate orienta o investigație, dar nu demonstrează singur că o anumită persoană a trimis un mesaj. Jurnalele de activitate, dispozitivele, orele conexiunilor și conținutul conturilor trebuie corelate înainte de formularea unei concluzii.
Riscul este și mai grav într-o perioadă în care apar suspiciuni privind manipularea dovezilor digitale. Un alt caz recent a vizat un polițist acuzat că ar fi folosit AI pentru a falsifica probe, incident care a readus în discuție necesitatea verificării independente a materialelor folosite în anchete.
Eroarea a fost descoperită abia după executarea pedepsei
După eliberare, Klayme a continuat procedurile pentru a-și curăța numele. În timp ce își pregătea apelul, apărarea a analizat din nou documentele și a observat diferența dintre „fus__ro_dah” și „fus_ro_dah”.
Procurorii au reexaminat dosarul și au acceptat că apelul trebuie admis. Curtea de Apel din Nova Scotia a concluzionat că identificarea inițială fusese greșită și că nu exista nicio dovadă că activitatea contului Kik sau comunicarea cu victima îi aparțineau lui Klayme. Condamnările, perioada de probațiune și ordinele conexe au fost anulate.
Datele obținute pentru username-ul corect ar fi indicat o altă persoană, al cărei prenume este „Jay” și al cărei IP pare să fie localizat în California. Adevăratul autor nu a fost, așadar, identificat prin ancheta care l-a trimis pe Klayme la închisoare.
Nu este clar dacă bărbatul va solicita despăgubiri pentru condamnarea nedreaptă. Achitarea îi curăță cazierul, dar nu poate recupera cele 18 luni petrecute în detenție și nici efectele unei acuzații extrem de grave asupra vieții sale personale și profesionale.
Cazul demonstrează cât de vulnerabilă poate deveni identitatea unei persoane atunci când datele digitale sunt interpretate greșit. Într-o lume în care conturile online pot fi compromise sau confundate, protejarea identității și a datelor personale este importantă, dar nu poate compensa lipsa verificărilor riguroase din partea autorităților.