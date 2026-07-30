O singură liniuță lipsă l-a trimis 18 luni la închisoare: eroarea de username care a distrus viața unui om nevinovat

Poliția a cerut datele contului greșit

Cazul a început în Wisconsin, în 2018. Mama unei fete de 12 ani a descoperit pe telefonul copilului mesaje cu caracter sexual schimbate prin aplicația Kik cu un adult care se prezenta drept „Jay”. Analiza telefonului a identificat 125 de mesaje și numele de utilizator „fus__ro_dah”, cu două liniuțe de subliniere după „fus”.

Atunci când au cerut platformei Kik informații despre persoana respectivă, anchetatorii americani au introdus însă username-ul „fus_ro_dah”, cu o singură liniuță. Era un cont complet diferit, asociat unei adrese de e-mail care îi aparținea lui Brandon Klayme.

Datele Google au indicat că adresa respectivă fusese accesată de la un IP din Canada. Polițiștii din Wisconsin au transmis informația autorităților din Halifax, iar furnizorul de internet a asociat IP-ul cu locuința familiei Klayme.

Oamenii legii au percheziționat casa în februarie 2020 și au confiscat mai multe telefoane și laptopuri. Nu au găsit conversațiile incriminatoare, imaginile cercetate sau vreo legătură directă cu fata din Wisconsin. Nu au putut demonstra nici măcar că bărbatul își folosise contul Kik în perioada în care fuseseră trimise mesajele.

Situația amintește de cazul în care poliția a trimis din greșeală documente secrete unui bărbat. În ambele situații, o eroare produsă de autorități a declanșat consecințe serioase pentru o persoană care nu provocase problema inițială.

Lipsa probelor nu a împiedicat condamnarea

Klayme a fost acuzat de ademenirea unui minor prin mijloace de telecomunicație, furnizarea de material explicit unui copil și posesia unor materiale ilegale. Procesul s-a desfășurat în 2023, iar pe 5 ianuarie 2024 a fost găsit vinovat și condamnat la 18 luni de închisoare.

Identificarea sa s-a bazat în principal pe legătura dintre adresa de e-mail și username-ul greșit furnizat de Kik. Instanța care l-a condamnat a apreciat că ansamblul probelor directe și circumstanțiale demonstra că el era persoana numită „Jay”, deși dispozitivele sale nu conțineau mesajele sau fișierele din dosar.