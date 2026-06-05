O schimbare misterioasă are loc în interiorul Soarelui. Cercetătorii spun că steaua noastră ar putea intra într-o nouă fază

Cercetătorii au ascultat „bătăile inimii” Soarelui

Activitatea solară urmează în mod normal un ciclu de aproximativ 11 ani. În anumite perioade, Soarele este relativ calm, iar în altele devine mult mai activ, producând erupții și ejecții de masă coronală care pot afecta sateliții, comunicațiile, sistemele GPS și chiar rețelele electrice de pe Pământ.

Pentru a înțelege ce se întâmplă sub suprafața vizibilă a Soarelui, astronomii au folosit o metodă numită heliosismologie. Aceasta permite studierea vibrațiilor care traversează interiorul stelei, asemănătoare undelor sonore. Practic, Soarele „sună” permanent, iar aceste oscilații oferă informații despre structura sa internă.

Echipa de cercetare a analizat date colectate între 1987 și prezent de rețeaua internațională BiSON, un sistem format din mai multe observatoare amplasate în diferite zone ale globului. Aceste instrumente urmăresc în permanență vibrațiile solare și permit cercetătorilor să observe modificări subtile care nu pot fi detectate prin metodele tradiționale.

Comparând informațiile din interiorul Soarelui cu indicatorii clasici de activitate solară, precum petele solare și emisiile radio, oamenii de știință au observat un fenomen neașteptat.

Interiorul Soarelui nu mai urmează tiparele cunoscute

În mod surprinzător, activitatea observată la suprafața Soarelui pare să fie mai redusă decât în ciclurile mai vechi, însă semnalele provenite din interior spun o poveste diferită.

Datele arată că anumite oscilații de înaltă frecvență continuă să fie puternice, chiar dacă activitatea vizibilă la suprafață pare mai slabă. Acest lucru sugerează că procesele magnetice din interiorul stelei se reorganizează și se concentrează tot mai aproape de suprafață.

Potrivit cercetătorilor, schimbările par să fie localizate într-o regiune aflată la aproximativ 1.000 de kilometri sub suprafața solară. Cu alte cuvinte, mecanismele care controlează ciclurile magnetice nu dispar, ci își modifică modul de distribuție.