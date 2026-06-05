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de Iulia Kelt
ȘTIINȚĂ

O schimbare misterioasă are loc în interiorul Soarelui. Cercetătorii spun că steaua noastră ar putea intra într-o nouă fază

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O schimbare misterioasă are loc în interiorul Soarelui. Cercetătorii spun că steaua noastră ar putea intra într-o nouă fază
Soarele, într-o nouă etapă / Foto: Profimedia

Soarele pare familiar și previzibil la prima vedere, însă în adâncul său se petrec transformări pe care oamenii de știință abia acum încep să le înțeleagă. După aproape patru decenii de observații continue, cercetătorii au descoperit indicii că steaua din centrul Sistemului Solar își modifică modul de funcționare într-un mod neașteptat.

Noua analiză prezentată în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society sugerează că activitatea magnetică a Soarelui nu mai evoluează exact ca în trecut. Mai mult, specialiștii cred că acesta ar putea intra într-un nou tip de comportament, diferit de cel observat în ultimele decenii. Descoperirea a fost posibilă datorită unui proiect de monitorizare desfășurat timp de aproape 40 de ani, una dintre cele mai lungi serii de observații dedicate Soarelui.

Cercetătorii au ascultat „bătăile inimii” Soarelui

Activitatea solară urmează în mod normal un ciclu de aproximativ 11 ani. În anumite perioade, Soarele este relativ calm, iar în altele devine mult mai activ, producând erupții și ejecții de masă coronală care pot afecta sateliții, comunicațiile, sistemele GPS și chiar rețelele electrice de pe Pământ.

Pentru a înțelege ce se întâmplă sub suprafața vizibilă a Soarelui, astronomii au folosit o metodă numită heliosismologie. Aceasta permite studierea vibrațiilor care traversează interiorul stelei, asemănătoare undelor sonore. Practic, Soarele „sună” permanent, iar aceste oscilații oferă informații despre structura sa internă.

Echipa de cercetare a analizat date colectate între 1987 și prezent de rețeaua internațională BiSON, un sistem format din mai multe observatoare amplasate în diferite zone ale globului. Aceste instrumente urmăresc în permanență vibrațiile solare și permit cercetătorilor să observe modificări subtile care nu pot fi detectate prin metodele tradiționale.

Comparând informațiile din interiorul Soarelui cu indicatorii clasici de activitate solară, precum petele solare și emisiile radio, oamenii de știință au observat un fenomen neașteptat.

Interiorul Soarelui nu mai urmează tiparele cunoscute

În mod surprinzător, activitatea observată la suprafața Soarelui pare să fie mai redusă decât în ciclurile mai vechi, însă semnalele provenite din interior spun o poveste diferită.

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Datele arată că anumite oscilații de înaltă frecvență continuă să fie puternice, chiar dacă activitatea vizibilă la suprafață pare mai slabă. Acest lucru sugerează că procesele magnetice din interiorul stelei se reorganizează și se concentrează tot mai aproape de suprafață.

Potrivit cercetătorilor, schimbările par să fie localizate într-o regiune aflată la aproximativ 1.000 de kilometri sub suprafața solară. Cu alte cuvinte, mecanismele care controlează ciclurile magnetice nu dispar, ci își modifică modul de distribuție.

Descoperirea este importantă deoarece câmpurile magnetice sunt responsabile pentru multe dintre fenomenele care influențează vremea spațială. O înțelegere mai bună a acestor procese ar putea ajuta la anticiparea furtunilor geomagnetice și la protejarea infrastructurii tehnologice de pe Pământ.

Cercetătorii subliniază că fenomenul nu poate fi explicat simplu printr-o diminuare a intensității câmpurilor magnetice. În schimb, datele indică o reorganizare structurală a modului în care energia magnetică este stocată și distribuită în interiorul Soarelui.

Momentan nu este clar dacă această tendință va continua și în următorii ani sau dacă steaua va reveni la comportamentul observat în trecut. Răspunsurile ar putea veni odată cu încheierea actualului ciclu solar și începutul celui următor, estimat în jurul anului 2030.

Până atunci, descoperirea reprezintă unul dintre cele mai puternice indicii că interiorul Soarelui trece printr-o transformare importantă, una care ar putea schimba modul în care înțelegem evoluția și activitatea celei mai importante stele pentru existența vieții pe Pământ.

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