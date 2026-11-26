NASA folosește trei avioane și un satelit pentru a urmări explozia

Pe 24 noiembrie 2026, NASA a anunțat că va participa la monitorizarea detonării planificate de armata americană la Iowa Army Ammunition Plant, o instalație militară din Middletown, statul Iowa. Agenția a trimis trei aeronave specializate pentru cercetare atmosferică: un P-3 Orion, un Gulfstream III de la Centrul de Cercetare Langley și un B200 de la NASA Ames.

Aceste avioane sunt echipate pentru colectarea datelor despre atmosferă și mediul înconjurător. Misiunea lor este să urmărească efectele operațiunii militare și să furnizeze informații care pot ajuta autoritățile federale să evalueze eventualele consecințe asupra mediului.

NASA folosește și instrumentul TEMPO (Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution), instalat pe un satelit comercial aflat pe orbită în jurul Pământului. Acesta permite monitorizarea poluării atmosferice deasupra Americii de Nord și poate contribui la identificarea modificărilor produse în timpul detonării.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că agenția a fost implicată tocmai pentru a pune la dispoziția autorităților cele mai avansate instrumente de cercetare disponibile.

Potrivit acestuia, senzorii utilizați în aer și în spațiu, alături de expertiza cercetătorilor NASA, pot furniza date importante într-o situație dificilă. Agenția a precizat că lucrează împreună cu alte instituții federale pentru a colecta informații despre mediul înconjurător și compoziția atmosferei.

De ce trebuie distruse cinci tone de explozibili vechi

Armata americană intenționează să distrugă aproximativ cinci tone de explozibili învechiți, depozitați la instalația din Iowa. Materialele includ azidă de plumb și alte componente toxice, iar degradarea lor a devenit o problemă pentru autoritățile militare.

Operațiunea a fost amânată inițial cu o săptămână, după ce au apărut îngrijorări privind posibila contaminare a zonei. Printre riscurile luate în calcul se numără împrăștierea prafului de plumb și a altor substanțe periculoase în urma exploziei.