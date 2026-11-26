NASA trimite trei avioane de cercetare pentru a monitoriza o explozie controlată în SUA. Armata vrea să distrugă cinci tone de explozibili toxici
NASA a mobilizat trei aeronave de cercetare și folosește un instrument de monitorizare instalat pe un satelit pentru a urmări o operațiune militară neobișnuită din statul american Iowa. Armata SUA pregătește detonarea controlată a aproximativ cinci tone de explozibili vechi, depozitați la o instalație militară, iar autoritățile vor să urmărească atent eventualele efecte asupra mediului și atmosferei.
Operațiunea a stârnit îngrijorări în rândul populației locale, deoarece materialele care urmează să fie distruse conțin azidă de plumb și alte substanțe toxice. Inițial, detonarea a fost amânată cu o săptămână, pe fondul temerilor că explozia ar putea împrăștia particule periculoase în împrejurimi. Administratorul NASA, Jared Isaacman, a respins însă comparațiile cu dezastrul de la Cernobîl și a explicat de ce consideră că acestea sunt exagerate, potrivit Space.com.
NASA folosește trei avioane și un satelit pentru a urmări explozia
Pe 24 noiembrie 2026, NASA a anunțat că va participa la monitorizarea detonării planificate de armata americană la Iowa Army Ammunition Plant, o instalație militară din Middletown, statul Iowa. Agenția a trimis trei aeronave specializate pentru cercetare atmosferică: un P-3 Orion, un Gulfstream III de la Centrul de Cercetare Langley și un B200 de la NASA Ames.
Aceste avioane sunt echipate pentru colectarea datelor despre atmosferă și mediul înconjurător. Misiunea lor este să urmărească efectele operațiunii militare și să furnizeze informații care pot ajuta autoritățile federale să evalueze eventualele consecințe asupra mediului.
NASA folosește și instrumentul TEMPO (Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution), instalat pe un satelit comercial aflat pe orbită în jurul Pământului. Acesta permite monitorizarea poluării atmosferice deasupra Americii de Nord și poate contribui la identificarea modificărilor produse în timpul detonării.
Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că agenția a fost implicată tocmai pentru a pune la dispoziția autorităților cele mai avansate instrumente de cercetare disponibile.
Potrivit acestuia, senzorii utilizați în aer și în spațiu, alături de expertiza cercetătorilor NASA, pot furniza date importante într-o situație dificilă. Agenția a precizat că lucrează împreună cu alte instituții federale pentru a colecta informații despre mediul înconjurător și compoziția atmosferei.
De ce trebuie distruse cinci tone de explozibili vechi
Armata americană intenționează să distrugă aproximativ cinci tone de explozibili învechiți, depozitați la instalația din Iowa. Materialele includ azidă de plumb și alte componente toxice, iar degradarea lor a devenit o problemă pentru autoritățile militare.
Operațiunea a fost amânată inițial cu o săptămână, după ce au apărut îngrijorări privind posibila contaminare a zonei. Printre riscurile luate în calcul se numără împrăștierea prafului de plumb și a altor substanțe periculoase în urma exploziei.
Potrivit informațiilor prezentate de autorități, temperaturile scăzute din timpul iernii sau încercările de neutralizare chimică a materialelor ar putea favoriza o explozie accidentală, necontrolată. În acest context, armata a considerat că detonarea controlată reprezintă o modalitate de a elimina pericolul asociat depozitării explozibililor degradați.
Operațiunea era programată pentru 25 noiembrie 2026, în jurul orei locale 10:00, echivalentul orei 14:00 GMT. Monitorizarea realizată de NASA are rolul de a oferi date suplimentare despre eventualele emisii și depuneri de particule rezultate în urma detonării.
Îngrijorările nu se limitează la momentul exploziei. Autoritățile le-au recomandat locuitorilor din apropiere să rămână în interior, cu ușile și ferestrele închise, timp de 24-28 de ore după operațiune, pentru a reduce posibilitatea expunerii la substanțe toxice.
CDC intervine, iar locuitorii sunt avertizați asupra prafului de plumb
Situația a atras și atenția Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC). Instituția a activat un răspuns de urgență pentru a oferi informații corecte despre riscurile pentru sănătate și asistență tehnică autorităților implicate.
Una dintre principalele preocupări este reprezentată de particulele de plumb care ar putea ajunge pe suprafețele din apropierea instalației militare. Expunerea la plumb este asociată cu efecte negative asupra sănătății, motiv pentru care monitorizarea eventualelor depuneri este importantă chiar și după încheierea detonării.
CDC a pus la dispoziția populației recomandări pentru reducerea contactului cu praful de plumb și alte materiale periculoase. Recomandarea de a păstra ferestrele și ușile închise timp de aproape o zi după explozie face parte din măsurile de precauție comunicate localnicilor.
O hartă realizată de Corpul de Ingineri al Armatei SUA, pe baza datelor satelitare, indică zonele în care depunerile de plumb ar putea depăși limitele maxime admise de Agenția pentru Protecția Mediului (EPA). Reprezentarea diferențiază suprafețele expuse, inclusiv ferestrele și podelele, pentru a ilustra posibila distribuție a contaminării.
Prezența NASA în această operațiune are, așadar, și un rol de documentare independentă a condițiilor atmosferice. Datele colectate de aeronave și de instrumentul TEMPO pot contribui la înțelegerea modului în care substanțele rezultate în urma detonării se deplasează și se dispersează.
De ce NASA respinge comparația cu accidentul de la Cernobîl
Temerile populației au dus la comparații cu accidentul nuclear de la Cernobîl, însă administratorul NASA a respins public această asociere. Jared Isaacman a calificat drept iresponsabilă prezentarea operațiunii militare drept un eveniment similar celui produs în 1986 la centrala nucleară din Ucraina.
Argumentul său este că detonarea din Iowa nu implică un reactor nuclear și nici produse rezultate din fisiunea nucleară. Este vorba despre distrugerea controlată a unor explozibili vechi, o operațiune militară care, potrivit oficialului, este gestionată cu măsuri de precauție.
Declarația nu elimină însă preocupările legate de contaminarea cu plumb și alte substanțe toxice. Acestea reprezintă un risc de mediu diferit de cel asociat unui accident nuclear, dar necesită monitorizare și măsuri de protecție pentru populația din apropiere.