De ce contează memoria video atunci când rulezi modele AI local

Rularea unui model lingvistic de mari dimensiuni pe propriul calculator presupune resurse hardware considerabile. Pe lângă puterea de procesare, memoria video disponibilă influențează direct dimensiunea modelelor care pot fi încărcate și viteza cu care acestea pot genera răspunsuri.

NVIDIA GeForce RTX 3090 dispune de 24 GB de VRAM, o capacitate care îi oferă un avantaj important în fața unor plăci video mai recente, dar cu mai puțină memorie. Un model cu 32 de miliarde de parametri poate necesita aproximativ 20 GB de memorie video pentru o experiență de utilizare rezonabilă, în funcție de nivelul de cuantizare și de configurație.

Cu 16 GB de VRAM, chiar și o placă video performantă poate întâmpina dificultăți în rularea unor asemenea modele. O parte din date trebuie transferată în memoria RAM a sistemului, care este mai lentă decât memoria video, iar acest lucru poate afecta performanța.

Există însă un detaliu important: încărcarea integrală a modelului în memoria video nu garantează că toate resursele vor fi suficiente. Procesul de inferență, prin care AI generează răspunsuri, are nevoie de memorie suplimentară pentru contextul conversației. Cu cât discuția devine mai lungă și acumulează mai mulți tokeni, cu atât crește cantitatea de VRAM necesară.

Antrenarea și ajustarea suplimentară a modelelor sunt și mai solicitante, deoarece trebuie păstrate în memorie și alte informații, precum gradienții și stările optimizatorului. Din acest motiv, o placă video cu mai multă memorie poate fi mai utilă decât una mai rapidă, dar limitată la modele mai mici.

RTX 3090 poate rula modele AI cu 27 sau 32 de miliarde de parametri

Cei 24 GB de memorie video permit experimentarea cu modele care depășesc categoria celor mici, de 7 sau 8 miliarde de parametri. RTX 3090 poate gestiona și modele de 14 sau 27 de miliarde de parametri, cu condiția alegerii unei versiuni cuantizate potrivite.

Un exemplu este Qwen3.6 27B, pentru care Ollama indică un necesar de aproximativ 19 GB de memorie. Modelul poate încăpea în VRAM-ul plăcii RTX 3090, deși spațiul rămas pentru fereastra de context și celelalte operațiuni este limitat.