Scandalul Nvidia ia amploare. Compania ar fi intervenit într-o anchetă a guvernului SUA privind contrabanda cu cipuri AI către China. Donald Trump știa despre relația lui Jensen Huang cu o presupusă spioană chineză

Potrivit unei investigații publicate de The New York Times, relatată ulterior și de Futurism, situația este legată de Megaspeed, o companie din Singapore suspectată că ar fi redirecționat procesoare Nvidia către China, încălcând restricțiile americane de export. În centrul controversei se află și Alice Huang, fostă executivă Megaspeed, despre care serviciile americane suspectează că ar avea legături cu serviciile de informații chineze. Jensen Huang a recunoscut recent că a avut o relație extraconjugală, însă acuzațiile de spionaj și contrabandă nu au fost demonstrate definitiv.

Nvidia ar fi încercat să intervină într-o anchetă privind contrabanda cu cipuri către China

Investigația autorităților americane asupra companiei Megaspeed a început după apariția suspiciunilor că aceasta ar fi cumpărat procesoare avansate Nvidia pentru a le transfera ulterior către China.

Cazul era analizat de Biroul pentru Industrie și Securitate (BIS), instituție aflată în subordinea Departamentului Comerțului și responsabilă de aplicarea restricțiilor americane privind exporturile tehnologice.

În august 2025, Tim Teter, directorul juridic al Nvidia, a contactat oficiali ai Departamentului Comerțului în legătură cu investigația.

Potrivit informațiilor publicate de The New York Times și Bloomberg, Teter a încercat inclusiv să organizeze întâlniri cu angajații implicați în anchetă, susținând că avea permisiunea lui Jeffrey Kessler, subsecretar al Comerțului responsabil de controalele asupra exporturilor.

Demersul ar fi provocat îngrijorare în rândul investigatorilor, care considerau că o asemenea intervenție ar putea afecta independența procedurilor.

Ulterior, Departamentul Justiției a solicitat Departamentului Comerțului să își suspende activitatea în acest caz, iar investigația a continuat sub coordonarea autorităților judiciare.

Sursele citate de presa americană susțin că transferul a fost neobișnuit și a provocat nemulțumirea unor investigatori care lucraseră luni întregi la dosar.

Totuși, nu există dovezi publice care să demonstreze că Nvidia a determinat în mod ilegal suspendarea anchetei.

Un purtător de cuvânt al BIS a respins sugestiile privind încălcarea procedurilor și a susținut că instituția aplică regulile de control al exporturilor în mod riguros.

Jensen Huang a recunoscut relația extraconjugală. Nvidia a declanșat o investigație internă

Controversa a devenit mult mai sensibilă după apariția informațiilor privind relația personală dintre Jensen Huang și Alice Huang, o fostă executivă Megaspeed.

Cei doi nu sunt rude, în ciuda numelui de familie comun.

Potrivit relatărilor din presa americană, serviciile de informații ale Statelor Unite suspectează că Alice Huang ar fi colaborat cu structuri de spionaj chineze.

Jensen Huang a recunoscut duminică, 8 noiembrie, că i-a fost infidel soției sale și și-a cerut scuze familiei, angajaților și acționarilor Nvidia.

În aceeași zi, consiliul de administrație al companiei a anunțat deschiderea unei investigații independente privind posibilitatea ca directorul general să fi fost vizat de o operațiune de informații străină.

Nvidia a precizat că, până în prezent, nu are motive să creadă că secretele comerciale sau informațiile relevante pentru securitatea națională ar fi fost compromise.

Compania și-a exprimat, totodată, încrederea în conducerea lui Jensen Huang.

Așa cum Playtech a relatat anterior, Congresul american a solicitat explicații în legătură cu presupusele contacte dintre șeful Nvidia și o persoană suspectată de spionaj.

Autoritățile chineze au respins acuzațiile de spionaj, calificându-le drept nefondate.

Donald Trump ar fi fost informat despre relație încă din 2025

Unul dintre cele mai controversate aspecte ale scandalului privește informațiile deținute de administrația americană.

Potrivit The New York Times, Donald Trump ar fi fost informat despre relația dintre Jensen Huang și Alice Huang încă din octombrie 2025.

Ulterior, secretarul de stat Marco Rubio ar fi coordonat elaborarea unui memorandum clasificat, care avertiza asupra posibilelor implicații de securitate națională.

Documentul ar fi fost distribuit unor oficiali de rang înalt ai administrației americane în primăvara anului 2026.

Întrebat despre aceste informații, Trump a declarat că este posibil ca serviciile de informații să îi fi prezentat documentul, dar că nu își amintește acest lucru.

Președintele american l-a apărat public pe Jensen Huang, descriindu-l drept o persoană valoroasă și afirmând că directorul Nvidia trece printr-o perioadă dificilă.

Trump a confirmat și că FBI analizează anumite aspecte ale cazului, fără să ofere detalii despre obiectul exact al investigației.

Aceste declarații au alimentat întrebările privind modul în care administrația americană a gestionat informațiile referitoare la relația personală a directorului Nvidia și la posibilele implicații pentru securitatea națională.

Miza uriașă a scandalului: cine controlează accesul Chinei la cele mai avansate cipuri AI

Dincolo de aspectele personale și politice, investigația are implicații importante pentru industria globală a inteligenței artificiale.

Nvidia produce unele dintre cele mai performante acceleratoare utilizate pentru antrenarea modelelor AI, iar accesul Chinei la aceste tehnologii reprezintă o problemă strategică pentru Washington.

Statele Unite au introdus restricții succesive asupra exporturilor de procesoare avansate, încercând să limiteze dezvoltarea capacităților tehnologice și militare chineze.

Cu toate acestea, anumite companii chineze au primit aprobări pentru achiziționarea unor cipuri Nvidia, în condiții stricte.

Megaspeed neagă acuzațiile privind redirecționarea ilegală a procesoarelor. Compania susține că o investigație desfășurată în Singapore s-a încheiat fără măsuri împotriva sa.

În același timp, Nvidia afirmă că a interzis vânzările către Megaspeed în iunie 2025 și că anumite livrări ulterioare de componente au beneficiat de aprobări oficiale.

Scandalul apare într-un moment în care rivalitatea tehnologică dintre Statele Unite și China pentru controlul semiconductorilor avansați devine tot mai intensă.

Pentru Nvidia, consecințele ar putea depăși prejudiciul de imagine. Investigația internă, solicitările Congresului și anchetele autorităților americane ar putea aduce noi informații despre relațiile companiei cu partenerii comerciali și despre modul în care sunt respectate restricțiile de export.

Deocamdată, nu există o concluzie oficială care să stabilească faptul că Jensen Huang a transmis informații secrete sau că Nvidia a împiedicat ilegal o investigație guvernamentală.

Cazul rămâne însă unul dintre cele mai sensibile scandaluri care au afectat industria inteligenței artificiale în 2026, tocmai pentru că reunește interese comerciale de miliarde de dolari, suspiciuni de spionaj și decizii luate la cel mai înalt nivel al administrației americane.