O pictură furată dintr-o biserică acum 20 de ani a fost găsită cu ajutorul AI. Cum a reușit poliția italiană să descopere falsul

Cazul arată cum AI poate deveni un instrument important în combaterea traficului ilegal de opere de artă. Sistemul folosit de carabinierii italieni compară milioane de imagini, inclusiv fotografii vechi, deteriorate sau de calitate slabă, și poate identifica lucrări chiar dacă au fost modificate după furt. Potrivit BBC, tehnologia a contribuit deja la recuperarea a sute de picturi și sculpturi, dar și a peste 165.000 de obiecte de dimensiuni mai mici.

Tabloul Sfintei Agnese a fost modificat pentru a nu mai putea fi recunoscut

Povestea a început în octombrie 2024, la un târg de antichități organizat în Parma, Italia. Ofițerii unității pentru Protecția Patrimoniului Cultural din cadrul carabinierilor fotografiau lucrările expuse la standuri. Nu căutau neapărat obiecte suspecte la prima vedere, ci adunau imagini care urmau să fie comparate cu baza de date a operelor de artă furate.

Printre fotografiile realizate se afla și cea a unui tablou care înfățișa o tânără cu pielea deschisă la culoare, îmbrăcată în nuanțe de turcoaz și roșu, care ținea un sul de pergament desfăcut parțial. La doar câteva ore după încărcarea imaginilor în sistem, algoritmul a semnalat o posibilă potrivire.

A doua zi, polițiștii s-au întors la târg și au confiscat pictura pentru o examinare amănunțită. Locotenent-colonelul Salvatore Rapicavoli, din cadrul unității specializate în recuperarea operelor de artă, a observat că anumite detalii nu se potriveau. „Era ceva în neregulă”, a explicat acesta pentru BBC.

Investigația a confirmat că tabloul avea aproximativ un metru înălțime și data din secolul al XVII-lea. Reprezenta Sfânta Agnese și fusese furat în noaptea de 11 august 2004 din mica biserică Virgo Potens, din Sulmona, în apropiere de Napoli, la peste 500 de kilometri de locul în care fusese descoperit.

Hoții modificaseră pictura pentru a-i ascunde identitatea. Mielul ținut inițial de sfântă fusese transformat într-un pergament, iar aureola și ramura de palmier fuseseră eliminate. În acest fel, personajul religios părea să fie o tânără din lumea antică, fără legătură evidentă cu reprezentarea originală.

Cum recunoaște AI operele de artă chiar dacă au fost modificate

Sistemul folosit de poliția italiană se numește Stolen Works of Art Detection System, prescurtat Swoads. Ideea dezvoltării sale a apărut în 2020, când echipa condusă de Rapicavoli a căutat o metodă de a accelera compararea obiectelor întâlnite la târguri, licitații și în magazinele de antichități cu lucrările declarate furate.