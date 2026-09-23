O nouă tehnologie de editare genetică ar putea fi mai veche decât CRISPR. Cercetătorii au găsit-o în virusuri

CRISPR ar putea avea originea într-o armă folosită de virusuri

CRISPR nu a fost inventat de oameni. Cercetătorii l-au descoperit în bacterii și alte microorganisme, unde sistemul funcționează ca o formă de apărare împotriva virusurilor. Proteinele CRISPR lucrează împreună cu molecule de ARN care se potrivesc cu anumite secvențe din materialul genetic al virusurilor.

Atunci când găsește secvența potrivită, ARN-ul se fixează pe aceasta, iar proteina asociată taie ADN-ul virusului și îl dezactivează. De aici a pornit transformarea CRISPR într-un instrument de editare genetică folosit în cercetare și în dezvoltarea unor tratamente medicale.

Întrebarea care a rămas mult timp fără răspuns era însă de unde a apărut acest mecanism. Dacă bacteriile folosesc CRISPR pentru a se apăra de virusuri, cine a avut primul o astfel de armă?

Jennifer Doudna, biochimistă la University of California, Berkeley și laureată a Premiului Nobel pentru chimie în 2020 pentru contribuțiile sale la dezvoltarea CRISPR, a început să caute răspunsul la această întrebare. Ideea ei a fost că un sistem atât de complex trebuia să aibă o origine și că urmele acelei origini ar putea fi încă ascunse în biologie.

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În loc să compare doar genele care codifică sistemele CRISPR, Peter Yoon, care la momentul respectiv era doctorand în laboratorul lui Doudna, a ales să studieze proteinele produse de aceste gene. Motivul este că forma unei proteine poate rămâne asemănătoare chiar și atunci când secvența genei care o codifică s-a schimbat foarte mult în milioane sau miliarde de ani.

Yoon și colegul său Kenneth Loi au analizat aproximativ 2,3 milioane de proteine și au căutat unele care semănau cu moleculele asociate CRISPR, dar care nu făceau parte din sistemele CRISPR cunoscute la microorganisme.

Rezultatul i-a surprins: aproape toate proteinele de acest tip proveneau din virusuri.