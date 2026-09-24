Centrul Pământului nu stă pe loc: NASA a descoperit că se deplasează odată cu anotimpurile. Ce au dezvăluit sateliții despre planeta noastră

Cum au reușit oamenii de știință să măsoare deplasarea centrului Pământului

Pentru a înțelege fenomenul, trebuie făcută o distincție între centrul geometric al Pământului și centrul său de masă, numit și geocentru. Primul este determinat de forma planetei, în timp ce al doilea reprezintă punctul în care poate fi considerată concentrată întreaga sa masă pentru calcularea anumitor proprietăți fizice. Dacă Pământul ar fi o sferă perfect rigidă, cu masa distribuită uniform, cele două puncte ar coincide.

În realitate, planeta nu este o sferă perfectă, iar distribuția masei se modifică permanent. Cercetătorii de la Jet Propulsion Laboratory (JPL), alături de specialiști de la Universitatea din Nevada, Universitatea din Montana și Centrul Helmholtz pentru Geoștiințe din Germania, au dezvoltat o metodă care permite estimarea mult mai precisă a acestor variații. Rezultatele au fost prezentate într-un studiu publicat în revista științifică Geophysical Journal International.

Metoda utilizează observațiile realizate cu ajutorul sateliților, ale căror orbite sunt influențate de câmpul gravitațional al Pământului. Prin măsurarea extrem de precisă a distanțelor dintre sateliți și stațiile de la sol, oamenii de știință pot determina modificările poziției centrului de masă.

Primele experimente importante de acest tip datează din 1976, când NASA a lansat satelitul LAGEOS 1. Acesta a fost urmat de LAGEOS 2, lansat în 1992. Sateliții au suprafețe acoperite cu retroreflectoare care permit reflectarea impulsurilor laser transmise de stațiile terestre. Măsurând timpul necesar întoarcerii semnalelor, cercetătorii pot calcula cu mare precizie distanțele până la sateliți.

Noua metodă completează observațiile laser cu date GPS și informații orbitale provenite de la mai mulți sateliți aflați pe orbita joasă a Pământului. În plus, cercetătorii au luat în considerare un factor important: greutatea apei și a gheții poate deforma scoarța terestră, modificând inclusiv poziția stațiilor de măsurare.

Prin corectarea acestor efecte, echipa a obținut estimări mai precise ale deplasărilor sezoniere ale geocentrului, reducând incertitudinile care afectau măsurătorile anterioare.

Zăpada, ploile din Amazon și oceanele mută centrul de masă al planetei

Rezultatele studiului arată că centrul de masă al Pământului urmează un tipar sezonier, influențat de distribuția apei pe continente și în oceane. În martie, atunci când acumularea zăpezii din America de Nord și Eurasia atinge niveluri maxime, centrul de masă se deplasează cu aproximativ 3 milimetri spre Polul Nord.