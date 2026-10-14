„Baywatch” revine în 2027 cu o nouă generație de salvamari. Cine îi înlocuiește pe Pamela Anderson și David Hasselhoff VIDEO
Serialul „Baywatch” revine pe ecrane în ianuarie 2027, iar primul trailer oficial complet arată că noua producție păstrează ingredientele care au făcut celebru originalul: salvări periculoase, explozii, drame personale și secvențe filmate cu încetinitorul.
Proiectul este realizat de Fox și îi are în rolurile principale pe Stephen Amell, cunoscut din „Arrow”, și Jessica Belkin. Printre aparițiile anunțate se numără și artista Megan Thee Stallion.
Noul trailer Baywatch păstrează rețeta serialului original
Primele imagini din noua producție sugerează că Fox nu încearcă să schimbe radical formula consacrată de serialul lansat în 1989. Trailerul prezintă salvamari care intervin în situații extreme, scene de acțiune pe plajă și numeroase momente filmate în slow motion, un element devenit emblematic pentru „Baywatch”.
Una dintre situațiile prezentate în avanpremieră implică prăbușirea unui avion în apă. Salvamarii trebuie să ajungă pe fundul oceanului pentru a salva pilotul, într-o intervenție care promite să ducă acțiunea la nivelul exagerat și spectaculos asociat francizei.
Imaginile includ și o plajă cuprinsă de flăcări, o explozie de proporții și secvențe în care personajele aleargă pe nisip. Tonul pare să păstreze combinația de pericol, dramă și spectacol care a contribuit la popularitatea producției originale.
Stephen Amell îl interpretează pe fiul lui Mitch Buchannon
Stephen Amell îl joacă pe Hobie Buchannon, fiul personajului interpretat de David Hasselhoff în serialul original. În noua versiune, Hobie conduce echipa de salvamari în calitate de căpitan și are responsabilitatea de a menține siguranța pe plajă.
Povestea nu se limitează însă la intervențiile de salvare. Viața personajului este complicată de apariția neașteptată a fiicei sale înstrăinate, Charlie Vale, interpretată de Jessica Belkin. Relația dintre cei doi adaugă o componentă personală poveștii, în paralel cu situațiile periculoase în care este implicată echipa.
Amell este cunoscut în special pentru rolul principal din „Arrow”, iar distribuirea sa în noul „Baywatch” îl aduce într-o producție care combină acțiunea cu drama și elementele vizuale spectaculoase.
Megan Thee Stallion și alte nume din distribuție
Megan Thee Stallion apare pentru scurt timp în trailer. Artista fusese văzută anterior în timpul filmărilor pentru o apariție în serial, iar participarea sa adaugă un nume cunoscut din muzică distribuției.
Din distribuția principală mai fac parte Hassie Harrison, Shay Mitchell, Thaddeus LaGrone, Noah Beck, Livvy Dunne și Brooks Nader. David Chokachi, care a jucat în versiunea originală a serialului, va reveni într-un rol recurent.
Producția este realizată de Fox și Fremantle. Matt Nix, cunoscut pentru serialul „Burn Notice”, ocupă funcțiile de showrunner și producător executiv, scrie Polygon.
De ce revine Baywatch după aproape patru decenii
Serialul original „Baywatch” a debutat în 1989, cu David Hasselhoff și Pamela Anderson în distribuție. Producția a avut 11 sezoane și a generat și un spin-off de scurtă durată, „Baywatch Hawaii”. Guinness World Records a prezentat serialul drept una dintre cele mai urmărite producții de televiziune din toate timpurile.
Franciza a mai primit o adaptare cinematografică, în care Dwayne Johnson și Zac Efron au interpretat personajele într-o versiune cu accent pe comedie. Filmul a fost primit negativ de critici.
Noua producție Fox pare să se întoarcă la elementele vizuale și narative care au definit serialul de televiziune: salvamari, intervenții riscante, conflicte personale și secvențe spectaculoase pe plajă. Premiera este programată pentru ianuarie 2027, iar trailerul oferă prima imagine amplă asupra direcției alese de echipa de producție.