„Baywatch” revine în 2027 cu o nouă generație de salvamari. Cine îi înlocuiește pe Pamela Anderson și David Hasselhoff VIDEO

Noul trailer Baywatch păstrează rețeta serialului original

Primele imagini din noua producție sugerează că Fox nu încearcă să schimbe radical formula consacrată de serialul lansat în 1989. Trailerul prezintă salvamari care intervin în situații extreme, scene de acțiune pe plajă și numeroase momente filmate în slow motion, un element devenit emblematic pentru „Baywatch”.

Una dintre situațiile prezentate în avanpremieră implică prăbușirea unui avion în apă. Salvamarii trebuie să ajungă pe fundul oceanului pentru a salva pilotul, într-o intervenție care promite să ducă acțiunea la nivelul exagerat și spectaculos asociat francizei.

Imaginile includ și o plajă cuprinsă de flăcări, o explozie de proporții și secvențe în care personajele aleargă pe nisip. Tonul pare să păstreze combinația de pericol, dramă și spectacol care a contribuit la popularitatea producției originale.

Stephen Amell îl interpretează pe fiul lui Mitch Buchannon

Stephen Amell îl joacă pe Hobie Buchannon, fiul personajului interpretat de David Hasselhoff în serialul original. În noua versiune, Hobie conduce echipa de salvamari în calitate de căpitan și are responsabilitatea de a menține siguranța pe plajă.

Povestea nu se limitează însă la intervențiile de salvare. Viața personajului este complicată de apariția neașteptată a fiicei sale înstrăinate, Charlie Vale, interpretată de Jessica Belkin. Relația dintre cei doi adaugă o componentă personală poveștii, în paralel cu situațiile periculoase în care este implicată echipa.

Amell este cunoscut în special pentru rolul principal din „Arrow”, iar distribuirea sa în noul „Baywatch” îl aduce într-o producție care combină acțiunea cu drama și elementele vizuale spectaculoase.

Megan Thee Stallion și alte nume din distribuție

Megan Thee Stallion apare pentru scurt timp în trailer. Artista fusese văzută anterior în timpul filmărilor pentru o apariție în serial, iar participarea sa adaugă un nume cunoscut din muzică distribuției.