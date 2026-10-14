EXPERIENȚĂ Sony ULT TOWER 5 versus Sony ULT TOWER 7 – ce înseamnă o boxă de petrecere portabilă în 2026 și care este cea mai potrivită pentru amatorul de bass din tine
În urmă cu aproximativ o lună și jumătate, cei de la Sony și-au reînnoit gama de boxe portabile și cărabile pentru amatorii de experiențe audio superlative în aer liber. Actualizarea a implicat trei modele Sony ULT TOWER 5, Sony ULT TOWER 7 și ULT TOWER MAX, cu mențiunea foarte importantă că doar primele două se laudă cu o autonomie de 20, respectiv 30 de ore, în timp ce modelul MAX funcționează doar la priză. În contextul puterii maxime de 2150W, probabil că ți-ar fi trebuit oricum o baterie de mașină electrică pentru a o ține departe de priză o perioadă de timp rezonabilă.
Lăsând la o parte aspectele de context, pe 1 septembrie am publicat recenzia la modelul de mijloc dintre cele trei și, dacă ai vreo curiozitate cu domeniul boxelor de mutat pereții, îl poți parcurge integral aici – REVIEW Sony ULT TOWER 7 – o boxă portabilă de 420W și 30 de ore de autonomie care pune accent pe bas și energie maximă. Din fericire, în ultimele zile, am avut privilegiul de a testa și versiunea semnificativ mai accesibilă ULT TOWER 5. Deși o mare parte dintre particularitățile audio, amprenta experienței, este similară, dacă tot mai aveam și ULT 7, le-am scos pe amândouă la teste în curte.
Ca o notă foarte importantă de subsol, acestea nu sunt boxe de interior, nu trebuie testate în interior, iar dacă faci o investiție deloc neglijabilă într-un astfel de monstru audio pentru a muta pereții vecinilor de la bloc, ar fi bine să reții că deschizi ușa către compromisuri majore în privința experienței pe care o vor livra între patru pereți, dincolo de eventualele vizite de la autorități pentru perturbarea liniștii publice. Nici măcar nu contează pentru ce model optezi, sunetul va fi semnificativ mai închis decât în cazul utilizării la exterior, mai puțin viu, mai puțin strident în cel mai bun mod cu putință, cu o spațialitatea redusă. Nu va fi impozant sau la fel de impresionant, doar puternic.
În plus, dacă vrei o experiență audio de interior, există soluții semnificativ mai atrăgătoare din punct de vedere estetic, inclusiv de la Sony. ULT TOWER 5 și ULT TOWER 7, prin natura lor portabilă, rezistentă la intemperii, certificate IPX4, sunt un pic mai „de război”. Nu se justifică să le ții într-un spațiu din care nu le mai muți și, revin la paragraful anterior, nu pentru asta au fost create. E păcat să le închizi în casă.
Sony ULT TOWER 5 versus Sony ULT TOWER 7 – povestea completă din spatele specificațiilor tehnice
Începând cu aspectele constructive, diferențele dintre cele două boxe sunt cât se poate de evidente, dar nu neapărat în direcția în care te-ai aștepta. Sony ULT TOWER 5 măsoară 358 x 534 x 280 milimetri și cântărește 12,7 kilograme, în timp ce ULT TOWER 7 ajunge la 421 x 710 x 347 milimetri și o greutate de 22,8 kilograme. Cu alte cuvinte, modelul mai mare este cu aproape 80% mai greu, o diferență deloc neglijabilă când vrei să muți petrecerea dintr-un colț al curții în altul sau să transporți boxa în portbagaj. Din fericire, Sony a compensat masa suplimentară prin integrarea unor roți mai late și a unor mânere ergonomice, în timp ce ULT TOWER 5 mizează pe patru mânere pentru transport. Ambele pot funcționa vertical sau orizontal, deși certificarea IPX4 pentru rezistență la stropire este valabilă exclusiv în poziție verticală, cu protecțiile de cauciuc de pe spate aferente porturilor închise corespunzător. Nu vorbim despre dispozitive pe care să le lași în ploaie torențială, dar câțiva stropi accidentali sau umiditatea asociată unei petreceri în aer liber lângă piscină nu ar trebui să reprezinte o problemă.
La interior, lucrurile devin semnificativ mai interesante, iar diferența de putere dintre cele două modele nu spune întreaga poveste. ULT TOWER 5 livrează o putere maximă declarată de 300W, în timp ce ULT TOWER 7 urcă până la 420W, un avantaj de 40% care nu trebuie însă confundat cu o creștere similară a volumului perceput. Mai importantă mi se pare arhitectura acustică, construită în jurul unor woofere circulare de dimensiuni generoase, al volumului interior al carcasei și al sistemului ULT DUCT, conceput pentru a amplifica impactul frecvențelor joase. Modelul superior beneficiază în plus de tehnologia 360° Party Sound, care distribuie sunetul în mai multe direcții și încearcă să ofere o experiență relativ uniformă persoanelor aflate în jurul boxei, în timp ce ULT TOWER 5 utilizează o configurație mai convențională, fără această facilitate tridimensională. Din fericire, ambele includ Enhanced Sound Field Optimization, tehnologie care analizează poziționarea boxei și nivelul zgomotului ambiental pentru a adapta echilibrul frecvențelor. Apropo de personalitatea acustică, Sony a colaborat inclusiv cu producători și ingineri de sunet din industria hip-hop, precum Dot Da Genius, Daru Jones, Dready și Dennis „ROC.am” Jones, pentru a ajusta reproducerea bassului, impactul ritmic și claritatea vocilor. Nu este o simplă coincidență că muzica electronică și hip-hop-ul reprezintă două dintre genurile pe care asemenea boxe încearcă să le pună în valoare.
Un alt aspect important este că Sony nu a rezervat funcționalitățile audio avansate exclusiv modelului mai scump. Ambele boxe oferă aceleași patru profiluri sonore, ULT1, ULT2, FLAT și LIVE, iar diferențele dintre acestea sunt suficient de importante încât să schimbe radical experiența de audiție. ULT1 pune accent pe profunzimea bassului, ULT2 privilegiază impactul și presiunea sonoră, FLAT urmărește o reproducere mai echilibrată a materialului original, iar LIVE încearcă să recreeze spațialitatea unui concert, fără să sacrifice claritatea vocilor. Mai mult decât atât, poți interveni manual asupra egalizării prin intermediul aplicației Sony Sound Connect, poți sincroniza iluminarea LED cu ritmul muzicii folosind efectele BEAT, WAVE sau MELLOW și poți conecta mai multe boxe compatibile prin Party Chain, bazat pe Auracast. La capitolul conectivitate, ambele oferă intrări și ieșiri XLR pentru scenarii de DJ și evenimente, conexiuni RCA, intrare pentru microfon, USB-A și USB-C, acesta din urmă fiind utilizabil inclusiv pentru redarea audio. Poți încărca și dispozitive externe prin porturile USB, astfel încât telefonul care asigură coloana sonoră a petrecerii să nu rămână fără baterie înaintea boxei. Practic, din perspectiva funcționalității, ULT TOWER 5 nu se simte precum o versiune artificial limitată a modelului mai scump, ci ca o alternativă compactă construită în jurul aceleiași filozofii.
În privința autonomiei, Sony promite până la 20 de ore pentru ULT TOWER 5 și 30 de ore pentru ULT TOWER 7, valori care merită însă puțin context. Aceste rezultate au fost obținute cu iluminarea dezactivată, cu unul dintre modurile ULT activat și la un nivel al volumului de 16, respectiv 17, pe scara utilizată de producător, astfel încât nu trebuie interpretate drept promisiunea că poți asculta muzică la putere maximă timp de aproape o zi și jumătate. Cu toate acestea, diferența de 50% în favoarea modelului superior reprezintă un avantaj important pentru evenimentele prelungite, mai ales în condițiile în care acesta dispune și de o rezervă mai mare de putere. În sfârșit, ajungem la prețuri, capitol unde decizia de achiziție începe să capete contur. Sony ULT TOWER 5 a fost lansată la un preț european recomandat de 400 de euro (aproximativ 2100 de lei în magazinele online de la noi), în timp ce ULT TOWER 7 ajunge la 600 de euro (aproximativ 3100 de lei). Pentru cei 200 de euro suplimentari primești un sistem semnificativ mai voluminos și mai greu, dar și 120W în plus, distribuție sonoră la 360 de grade, roți pentru transport și încă zece ore de autonomie declarată. Dacă aceste avantaje justifică o investiție cu 50% mai mare este însă o întrebare la care specificațiile tehnice nu pot răspunde singure, motiv pentru care am considerat necesar să le ascult în paralel, în aceleași condiții, cu aceleași melodii și la niveluri comparabile ale volumului.
Sony ULT TOWER 5 versus Sony ULT TOWER 7 – de ce banii în plus s-ar putea să nu fie justificați pentru toată lumea
Mulți oameni confundă numărul de wați cu volumul, puterea audio. Deși există o corelație între cele două, nu este directă, 1:1. Mai corect ar fi să folosim decibelii, cum de altfel face poliția când analizează o acuzație de perturbare a liniștii publice folosind un decibelmetru. Din păcate, decibelii nu pot spune decât la ce nivel ajunge un sunet, cât de tare se aude, nu reflectă și nici nu definește sub nicio formă o experiență audio complexă. Ce vreau să spun în foarte multe cuvinte este că ULT TOWER 5 din nicio perspectivă nu se aude încet și nu sunt convins că ULT TOWER 7 se aude cu 40% mai tare, cât ar fi diferența numerică între 300 și 420W.
Diferența se simte mai degrabă în felul în care modelul mai mare reușește să umple spațiul cu muzică, să păstreze frecvențele joase convingătoare la volum ridicat și să ofere senzația unui sunet mai amplu, mai aerisit. În definitiv, când asculți muzică în aer liber, nu te interesează doar cât de tare îți vibrează timpanele, ci și cât de bine reușește boxa să transmită energia piesei fără să transforme toate instrumentele într-un amalgam de zgomote.
Dacă ar fi să înveți ceva din acest articol, m-aș bucura să ții minte următorul aspect desprins din fizica sunetului: relația dintre puterea exprimată în wați și nivelul sonor măsurat în decibeli este logaritmică, nu liniară, ceea ce înseamnă că o creștere de 40% a puterii se traduce teoretic în doar 1,46 decibeli suplimentari, presupunând o eficiență acustică identică, în timp ce pentru a percepe un sunet ca fiind aproximativ de două ori mai puternic ai nevoie, în general, de o creștere de circa 10 decibeli, echivalentul unei puteri de zece ori mai mari în aceleași condiții. Nu aș insista pe acest aspect și nu l-am detaliat niciodată în trecut într-un articol pentru că nu îmi servea un scop, acum o face. ULT TOWER 5 se aude suficient de tare pentru majoritatea petrecerilor cu vreo 20 – 30 de oameni fără emoții.
Înainte să detaliez un pic experiența audio efectivă, aș vrea să mai menționez un aspect care m-a entuziasmat teribil. Indiferent pentru ce boxe din seria ULT TOWER optezi, acestea pot funcționa ca pereche stereo cu o separație foarte bună a experienței audio stânga-dreapta, cu condiția esențială ca cele două exemplare să fie identice, ULT 5 cu ULT 5, ULT 7 cu ULT 7 și așa mai departe. În același timp însă, dacă nu ții neapărat la acest detaliu și îți dorești doar să se audă muzica mai tare și la fel de clar, există pe spate acel buton cu zale care se întrepătrund (Partychain).
Apeși câteva secunde pe acel buton de la prima boxă, câteva secunde pe același buton de la a doua boxă, cu condiția să fie relativ aproape una de alta în procesul împerecherii, iar în câteva momente vei auzi un clinchet ce va confirma succesul operațiunii. Din acea clipă, indiferent ce boxă selectezi ca output pe Bluetooth de exemplu, muzica se va auzi din amândouă. Cum am explicat și în review-ul de ULT TOWER 7, un clip video niciodată nu poate fi folosit ca referință pentru performanța audio, dar integrez unul mai jos doar ca să ai o viziune mai clară asupra modului în care aceste două boxe pot conlucra simplu și eficient.
Pe partea practică, am testat experiența audio cu amele boxe conectate simultan la iPhone Air cu opțiunea de sunet necomprimat activă în Apple Music. Deși acest sistem imortalizat în captura de ecran de mai sus nu îți permite să scoți sunetul pe ambele boxe simultan, cum se întâmplă pe AirPlay unde poți bifa toate boxele din casă, m-a ajutat să sar în timp real de la una la alta și, în același timp, să mă joc cu volumul. Am început cu DJ Shadow feat. Run the Jewels – Nobody Speak și ULT TOWER 5 strălucește maxim mai ales la volum mare. ZERO distorsiuni, bass puternic ce te lovește, o bucurie. Unde fură vârful ULT TOWER 7 este spațialitatea și partea cu sunetul la 360 de grade, e o experiență mai complexă, mai amplă, mai ales la distanță mică în jurul boxei. De la 5 metri și volum maxim, în „punctul dulce” (fix în fața boxelor), distincția este semnificativ mai puțin evidentă. Cred că este evident pentru oricine că ULT TOWER 7 se aude mai tare, în anumite situații semnificativ mai tare, dar cum am explicat mai sus, nu vorbim de 40%, poate 15% în condiții ideale.
Pe partea de dance, Who You Are de la Mihail, o altă piesă pe care o ascult de 15 ani în contextul testelor, din nou ULT TOWER 5 a făcut valuri în curte. Chiar și profanii într-ale audiției își vor da seama că vorbim de o experiență premium și, deși are 12,7 kilograme, sunt de părere că se aude mai tare decât ai crede raportat la dimensiune. E un sunet viu, mai ales când ai o curte generoasă. Cel mai ciudat ar fi să nu consemnezi joasele din altă ligă specifice seriei ULT. Are You Even Real de la Teddy Swims proiectează exact senzația aia de dat din cap sau din șolduri aproape necontrolat și, din nou, fără distorsiuni. Tot acum ar fi bine să reiterez utilitatea butonului de dimensiuni generoase de pe partea din față. Acel ULT activabil și din aplicația de mobil îți permite să adaugi o dimensiune adițională basului. Aici, mi se pare foarte comparabil cu ULT TOWER 7.
Ca o ultimă mențiune la fel de importantă, dacă te gândești să faci o investiție în ULT TOWER 5 sau ULT TOWER 7, găsește-ți trei piese rap/hip-hop cu care rezonezi și experimentează-le la un volum generos pe o astfel de boxă. Piese precum Dr. Dre – Xxplosive, 50 Cent – In Da Club sau 2 Pac ft. Dr. Dre – California Love îți dau energia autentică de club, sentimentul acela că strigi un pic mai tare ca să te înțelegi cu persoana de lângă tine, dar este foarte în regulă. E o emoție palpabilă, plăcută și memorabilă. Dacă ar fi să trag o linie, cred că despre asta e vorba la aceste boxe, ambele te lovesc cu joase memorabile, cu un volum de care nu ai nevoie 50% din timp, dar dacă spațiul și momentul zilei o permit, te transpun într-o lume în care nu mai asculți muzica, ci o simți.
La finalul acestei experiențe comparative, cred că cea mai importantă concluzie este că Sony ULT TOWER 5 reprezintă o investiție semnificativ mai inspirată decât ai crede, mai ales dacă nu ai avut ocazia să asculți în paralel cele două modele. Pentru aproximativ 2.100 de lei, primești o boxă surprinzător de puternică, cu un bass care se simte în tot corpul, o claritate excelentă inclusiv la volum maxim și suficientă energie pentru a transforma o petrecere obișnuită într-un eveniment memorabil. ULT TOWER 7, la aproximativ 3.100 de lei, nu este neapărat de două ori mai spectaculoasă, dar oferă acea experiență audio mai amplă, mai aerisită, cu o distribuție spațială superioară la 360 de grade și o rezervă de putere pe care o vei aprecia mai ales în spații generoase, la evenimente cu mulți participanți. Dacă mai adaugi autonomia de 30 de ore și roțile pentru transport, începi să înțelegi fără niciun fel de dubii unde se duc cei 1.000 de lei suplimentari.
Cu toate acestea, după ce le-am ascultat pe amândouă, separat și împreună, mi se pare greu să justific diferența de preț pentru majoritatea utilizatorilor. ULT TOWER 5 oferă probabil 80 – 85% din satisfacția audio a surorii sale mai mari, într-un pachet semnificativ mai compact și mai ușor de transportat. Iar dacă există un lucru pe care Sony l-a demonstrat cu această generație de boxe, este că nu trebuie să faci compromisuri majore în privința calității sunetului pentru a economisi niște bani. Trebuie doar să fii conștient de dimensiunea petrecerilor pe care vrei să le organizezi și, mai ales, de cât de mult bass sunt dispuși să suporte cei din jurul tău.