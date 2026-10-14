EXPERIENȚĂ Sony ULT TOWER 5 versus Sony ULT TOWER 7 – ce înseamnă o boxă de petrecere portabilă în 2026 și care este cea mai potrivită pentru amatorul de bass din tine

Ca o notă foarte importantă de subsol, acestea nu sunt boxe de interior, nu trebuie testate în interior, iar dacă faci o investiție deloc neglijabilă într-un astfel de monstru audio pentru a muta pereții vecinilor de la bloc, ar fi bine să reții că deschizi ușa către compromisuri majore în privința experienței pe care o vor livra între patru pereți, dincolo de eventualele vizite de la autorități pentru perturbarea liniștii publice. Nici măcar nu contează pentru ce model optezi, sunetul va fi semnificativ mai închis decât în cazul utilizării la exterior, mai puțin viu, mai puțin strident în cel mai bun mod cu putință, cu o spațialitatea redusă. Nu va fi impozant sau la fel de impresionant, doar puternic.

În plus, dacă vrei o experiență audio de interior, există soluții semnificativ mai atrăgătoare din punct de vedere estetic, inclusiv de la Sony. ULT TOWER 5 și ULT TOWER 7, prin natura lor portabilă, rezistentă la intemperii, certificate IPX4, sunt un pic mai „de război”. Nu se justifică să le ții într-un spațiu din care nu le mai muți și, revin la paragraful anterior, nu pentru asta au fost create. E păcat să le închizi în casă.

Sony ULT TOWER 5 versus Sony ULT TOWER 7 – povestea completă din spatele specificațiilor tehnice

Începând cu aspectele constructive, diferențele dintre cele două boxe sunt cât se poate de evidente, dar nu neapărat în direcția în care te-ai aștepta. Sony ULT TOWER 5 măsoară 358 x 534 x 280 milimetri și cântărește 12,7 kilograme, în timp ce ULT TOWER 7 ajunge la 421 x 710 x 347 milimetri și o greutate de 22,8 kilograme. Cu alte cuvinte, modelul mai mare este cu aproape 80% mai greu, o diferență deloc neglijabilă când vrei să muți petrecerea dintr-un colț al curții în altul sau să transporți boxa în portbagaj. Din fericire, Sony a compensat masa suplimentară prin integrarea unor roți mai late și a unor mânere ergonomice, în timp ce ULT TOWER 5 mizează pe patru mânere pentru transport. Ambele pot funcționa vertical sau orizontal, deși certificarea IPX4 pentru rezistență la stropire este valabilă exclusiv în poziție verticală, cu protecțiile de cauciuc de pe spate aferente porturilor închise corespunzător. Nu vorbim despre dispozitive pe care să le lași în ploaie torențială, dar câțiva stropi accidentali sau umiditatea asociată unei petreceri în aer liber lângă piscină nu ar trebui să reprezinte o problemă.

La interior, lucrurile devin semnificativ mai interesante, iar diferența de putere dintre cele două modele nu spune întreaga poveste. ULT TOWER 5 livrează o putere maximă declarată de 300W, în timp ce ULT TOWER 7 urcă până la 420W, un avantaj de 40% care nu trebuie însă confundat cu o creștere similară a volumului perceput. Mai importantă mi se pare arhitectura acustică, construită în jurul unor woofere circulare de dimensiuni generoase, al volumului interior al carcasei și al sistemului ULT DUCT, conceput pentru a amplifica impactul frecvențelor joase. Modelul superior beneficiază în plus de tehnologia 360° Party Sound, care distribuie sunetul în mai multe direcții și încearcă să ofere o experiență relativ uniformă persoanelor aflate în jurul boxei, în timp ce ULT TOWER 5 utilizează o configurație mai convențională, fără această facilitate tridimensională. Din fericire, ambele includ Enhanced Sound Field Optimization, tehnologie care analizează poziționarea boxei și nivelul zgomotului ambiental pentru a adapta echilibrul frecvențelor. Apropo de personalitatea acustică, Sony a colaborat inclusiv cu producători și ingineri de sunet din industria hip-hop, precum Dot Da Genius, Daru Jones, Dready și Dennis „ROC.am” Jones, pentru a ajusta reproducerea bassului, impactul ritmic și claritatea vocilor. Nu este o simplă coincidență că muzica electronică și hip-hop-ul reprezintă două dintre genurile pe care asemenea boxe încearcă să le pună în valoare.

Un alt aspect important este că Sony nu a rezervat funcționalitățile audio avansate exclusiv modelului mai scump. Ambele boxe oferă aceleași patru profiluri sonore, ULT1, ULT2, FLAT și LIVE, iar diferențele dintre acestea sunt suficient de importante încât să schimbe radical experiența de audiție. ULT1 pune accent pe profunzimea bassului, ULT2 privilegiază impactul și presiunea sonoră, FLAT urmărește o reproducere mai echilibrată a materialului original, iar LIVE încearcă să recreeze spațialitatea unui concert, fără să sacrifice claritatea vocilor. Mai mult decât atât, poți interveni manual asupra egalizării prin intermediul aplicației Sony Sound Connect, poți sincroniza iluminarea LED cu ritmul muzicii folosind efectele BEAT, WAVE sau MELLOW și poți conecta mai multe boxe compatibile prin Party Chain, bazat pe Auracast. La capitolul conectivitate, ambele oferă intrări și ieșiri XLR pentru scenarii de DJ și evenimente, conexiuni RCA, intrare pentru microfon, USB-A și USB-C, acesta din urmă fiind utilizabil inclusiv pentru redarea audio. Poți încărca și dispozitive externe prin porturile USB, astfel încât telefonul care asigură coloana sonoră a petrecerii să nu rămână fără baterie înaintea boxei. Practic, din perspectiva funcționalității, ULT TOWER 5 nu se simte precum o versiune artificial limitată a modelului mai scump, ci ca o alternativă compactă construită în jurul aceleiași filozofii.

În privința autonomiei, Sony promite până la 20 de ore pentru ULT TOWER 5 și 30 de ore pentru ULT TOWER 7, valori care merită însă puțin context. Aceste rezultate au fost obținute cu iluminarea dezactivată, cu unul dintre modurile ULT activat și la un nivel al volumului de 16, respectiv 17, pe scara utilizată de producător, astfel încât nu trebuie interpretate drept promisiunea că poți asculta muzică la putere maximă timp de aproape o zi și jumătate. Cu toate acestea, diferența de 50% în favoarea modelului superior reprezintă un avantaj important pentru evenimentele prelungite, mai ales în condițiile în care acesta dispune și de o rezervă mai mare de putere. În sfârșit, ajungem la prețuri, capitol unde decizia de achiziție începe să capete contur. Sony ULT TOWER 5 a fost lansată la un preț european recomandat de 400 de euro (aproximativ 2100 de lei în magazinele online de la noi), în timp ce ULT TOWER 7 ajunge la 600 de euro (aproximativ 3100 de lei). Pentru cei 200 de euro suplimentari primești un sistem semnificativ mai voluminos și mai greu, dar și 120W în plus, distribuție sonoră la 360 de grade, roți pentru transport și încă zece ore de autonomie declarată. Dacă aceste avantaje justifică o investiție cu 50% mai mare este însă o întrebare la care specificațiile tehnice nu pot răspunde singure, motiv pentru care am considerat necesar să le ascult în paralel, în aceleași condiții, cu aceleași melodii și la niveluri comparabile ale volumului.

Sony ULT TOWER 5 versus Sony ULT TOWER 7 – de ce banii în plus s-ar putea să nu fie justificați pentru toată lumea

Mulți oameni confundă numărul de wați cu volumul, puterea audio. Deși există o corelație între cele două, nu este directă, 1:1. Mai corect ar fi să folosim decibelii, cum de altfel face poliția când analizează o acuzație de perturbare a liniștii publice folosind un decibelmetru. Din păcate, decibelii nu pot spune decât la ce nivel ajunge un sunet, cât de tare se aude, nu reflectă și nici nu definește sub nicio formă o experiență audio complexă. Ce vreau să spun în foarte multe cuvinte este că ULT TOWER 5 din nicio perspectivă nu se aude încet și nu sunt convins că ULT TOWER 7 se aude cu 40% mai tare, cât ar fi diferența numerică între 300 și 420W.