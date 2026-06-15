O echipă din spatele Signal pregătește o schimbare importantă pentru Slack și Google Docs: proiectul care ar putea redefini confidențialitatea online
Aplicațiile de colaborare au devenit indispensabile pentru milioane de utilizatori, fie că vorbim despre companii, instituții, organizații non-guvernamentale sau echipe care lucrează de la distanță. Platforme precum Slack, Google Docs sau Discord simplifică munca în grup, însă această comoditate vine la pachet cu o problemă despre care se discută tot mai des: cantitatea uriașă de informații care ajunge să fie stocată și gestionată de servicii centralizate.
Un grup de dezvoltatori care include persoane implicate în crearea protocolului Signal, specialiști din mediul academic și experți cu experiență în companii importante din industria tehnologică încearcă acum să schimbe această situație. Ei lucrează la un proiect open-source numit Encrypted Spaces, o inițiativă care urmărește să aducă nivelul de protecție oferit de criptarea end-to-end și în aplicațiile de colaborare, scrie Gizmodo.
Ce este Encrypted Spaces și de ce ar putea deveni important
Spre deosebire de serviciile clasice care oferă direct aplicații pentru utilizatori, Encrypted Spaces nu este gândit ca un concurent pentru Google Docs sau Slack. Proiectul reprezintă mai degrabă o fundație tehnologică pe care alți dezvoltatori o pot utiliza pentru a construi propriile aplicații securizate.
Ideea din spatele proiectului este simplă: utilizatorii ar trebui să poată colabora, să partajeze documente și să lucreze împreună fără ca serverele care găzduiesc informațiile să aibă acces la conținutul acestora.
Potrivit echipei implicate în dezvoltare, utilizarea serviciilor cloud centralizate a creat în ultimii ani noi riscuri legate de pierderea controlului asupra datelor și de expunerea informațiilor sensibile. Pentru categorii precum jurnaliștii, activiștii, organizațiile sociale sau persoanele care gestionează date confidențiale, aceste probleme nu sunt doar teoretice.
Encrypted Spaces încearcă să elimine o parte dintre aceste vulnerabilități prin integrarea unor tehnologii criptografice avansate direct în infrastructura pe care sunt construite aplicațiile. Astfel, dezvoltatorii nu mai trebuie să implementeze singuri mecanisme complexe de securitate și pot beneficia de protecție încă de la nivelul de bază al platformei.
Un rol important îl joacă și așa-numitele dovezi cu cunoaștere zero (zero-knowledge proofs), o tehnologie care permite verificarea anumitor informații fără dezvăluirea datelor efective. Cu ajutorul acestei metode, serverele pot sincroniza documentele și actualizările dintre utilizatori fără să vadă conținutul real al fișierelor.
De ce ar putea proiectul reaprinde conflictul dintre tehnologie și autorități
Deși se află încă într-o etapă timpurie de dezvoltare, Encrypted Spaces are potențialul de a alimenta din nou una dintre cele mai vechi dispute din industria tehnologică: confruntarea dintre susținătorii criptării puternice și autoritățile care solicită acces la comunicații și date.
Discuțiile despre criptarea end-to-end nu sunt deloc noi. De zeci de ani, guvernele din diferite state au susținut că accesul la anumite informații este necesar pentru combaterea criminalității și pentru protejarea securității naționale. De cealaltă parte, companiile și organizațiile care promovează confidențialitatea avertizează că orice mecanism care slăbește criptarea poate crea vulnerabilități pentru toți utilizatorii.
Recent, reprezentanții Signal au reafirmat poziția fermă a companiei în privința protejării comunicațiilor private, insistând că nu sunt dispuși să facă compromisuri care ar afecta securitatea utilizatorilor.
Chiar dacă există deja soluții criptate pentru colaborare online, inclusiv servicii alternative la ecosistemul Google, dezvoltatorii Encrypted Spaces consideră că avantajul principal al proiectului lor este caracterul reutilizabil. Practic, orice echipă de dezvoltare ar putea integra rapid aceste funcții într-o aplicație nouă, fără să reinventeze mecanismele de securitate de la zero.