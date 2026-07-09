Decizia de la Bruxelles care permite citirea mesajelor tale private – cum funcționează Chat Control 1.0 și de ce va alimenta un val masiv de conspirații

Problema reală nu stă doar în scopul declarat, care este greu de contestat moral, ci în mecanismul ales, în marja de eroare a tehnologiilor folosite, în riscul ca o excepție temporară să devină obișnuință și, mai ales, în felul în care Bruxellesul a ajuns să reactiveze o măsură pe care Parlamentul o respinsese anterior. Din acest motiv, Chat Control 1.0 nu va alimenta doar dezbateri juridice și tehnologice, ci și un val previzibil de conspirații, unele absurde, altele pornite de la întrebări perfect legitime.

Cum a trecut o măsură respinsă de majoritatea votanților

Cazul Chat Control 1.0 este important nu doar pentru ce permite în materie de scanare automată a comunicațiilor, ci și pentru felul în care a trecut prin instituțiile europene. În martie 2026, Parlamentul European a votat împotriva prelungirii acestei derogări temporare, iar măsura a expirat pe 3 aprilie. Pentru mulți observatori, acela părea sfârșitul unei soluții provizorii introduse în 2021, într-o perioadă în care Uniunea Europeană încerca să împace protecția copiilor cu regulile stricte privind confidențialitatea comunicațiilor.

Doar că mecanismul legislativ european are o particularitate care a schimbat complet situația. După ce Consiliul Uniunii Europene a adoptat poziția Comisiei ca poziție de a doua lectură, Parlamentul nu mai putea respinge textul cu o simplă majoritate a celor prezenți și votanți, ci avea nevoie de o majoritate absolută din totalul membrilor, adică 361 de voturi din 720. În plen, 314 eurodeputați au votat pentru respingerea măsurii, mai mulți decât cei care au susținut-o, dar insuficient pentru pragul cerut. Astfel, o lege pe care majoritatea votanților prezenți nu o voia a mers mai departe pentru că absențele, abținerile și voturile favorabile au funcționat practic în avantajul textului Consiliului.

Această situație este una dintre cele mai fertile zone pentru suspiciuni publice. Pentru cetățeanul obișnuit, explicația procedurală poate suna ca un truc birocratic prin care „nu” devine „da”, iar exact această percepție va fi exploatată de politicieni eurosceptici, influenceri conspiraționiști și activiști care vor prezenta cazul drept dovada că instituțiile europene ignoră votul democratic atunci când rezultatul nu le convine. Realitatea este mai tehnică, dar nu neapărat mai liniștitoare: regula există în tratatele europene, însă folosirea ei într-un context în care Parlamentul respinsese deja politic măsura ridică o problemă serioasă de legitimitate.

Mai mult, procedura de urgență invocată înaintea vacanței parlamentare de vară a amplificat impresia de grabă și de manevră instituțională. Grupul Partidului Popular European, cel mai mare din Parlament, a împins revenirea rapidă a dosarului în plen, evitând o etapă obișnuită de analiză în comisie. Chiar dacă această mișcare poate fi explicată procedural, ea a fost descrisă de critici drept ocolire a dezbaterii normale, iar când o lege despre scanarea mesajelor private trece într-un asemenea climat, efectul politic este previzibil: chiar și oamenii care nu urmăresc dreptul european ajung să creadă că ceva li se ascunde.

Ce permite de fapt Chat Control 1.0

Chat Control 1.0 nu obligă platformele să scaneze mesajele private, ci le permite să o facă, în mod voluntar, fără a încălca anumite prevederi ale Directivei ePrivacy. Această distincție este esențială, pentru că în spațiul public se va spune inevitabil că „UE îți citește mesajele”, deși arhitectura juridică este mai nuanțată. Nu vorbim despre funcționari europeni care intră manual în conversații, ci despre companii care pot folosi sisteme automate pentru detectarea conținutului suspect, după care semnalările pot ajunge către autorități sau organizații specializate.

Metodele folosite sunt, în principiu, trei. Prima este compararea imaginilor cu baze de date de materiale deja cunoscute de abuz sexual asupra copiilor, prin așa-numite amprente digitale sau hash-uri perceptuale. A doua presupune clasificare bazată pe inteligență artificială pentru imagini care nu apar deja în bazele de date. A treia vizează analiza textului pentru detectarea unor tipare de grooming, adică situații în care un adult încearcă să manipuleze sau să exploateze sexual un minor prin conversații online. În teorie, scopul este identificarea rapidă a unor situații grave, iar susținătorii legii insistă că întreruperea acestor instrumente ar reduce capacitatea de a descoperi victime și agresori.