Tesla Cybercab ascunde un joystick pe ecran: soluția neașteptată pentru mașina fără volan și pedale
Tesla Cybercab a fost prezentat ca un robotaxi construit fără volan și fără pedale, dar un detaliu observat într-un vehicul de test ridică o întrebare practică. Ce se întâmplă atunci când mașina trebuie mutată într-un spațiu îngust, urcată pe o platformă sau repoziționată într-un depou? Răspunsul ar putea fi un joystick virtual afișat direct pe ecranul central.
Interfața a apărut într-un Cybercab observat la începutul lunii septembrie. Partea stângă a ecranului afișa controlul direcției și al mișcării, iar restul suprafeței era ocupat de imaginile camerelor. Soluția nu dovedește că pasagerii vor conduce mașina astfel pe drumurile publice, dar arată că vehiculele fără comenzi tradiționale au nevoie totuși de o metodă manuală de rezervă.
Un control de service, nu neapărat o funcție pentru pasageri
Cel mai probabil, joystick-ul este destinat personalului tehnic și operațiunilor la viteză mică. Un robotaxi poate rămâne blocat într-o parcare, poate avea un senzor murdar sau poate trebui așezat exact într-o zonă de încărcare. În asemenea situații, comenzile tactile ar putea evita montarea permanentă a unui volan într-un vehicul proiectat în jurul unei cabine simple.
Imaginile surprinse au arătat și cadre aparent înghețate pe unele camere, ceea ce întărește ideea unui mod experimental, nu a unei interfețe pregătite pentru public. Controlul direcției prin atingerea unui ecran ridică probleme evidente de precizie și feedback. O denivelare sau o atingere accidentală ar fi mult mai dificil de gestionat decât printr-un volan fizic.
Președinta consiliului de administrație Tesla a admis anterior că pot fi adăugate comenzi tradiționale dacă reglementările o cer. Această posibilitate ar afecta designul, costul și procesul de omologare, dar ar oferi autorităților o soluție mai familiară pentru situațiile de urgență.
Omologarea devine testul mai greu decât tehnologia
Tesla a lansat Cybercab la începutul lunii septembrie, iar autoritatea americană pentru siguranță rutieră a inițiat în aceeași zi un audit privind certificarea unui lot de aproximativ 1.000 de vehicule. Lipsa comenzilor și a oglinzilor obișnuite obligă producătorul să demonstreze că alternativele oferă un nivel de siguranță echivalent.
Pentru Europa și România, problema este și mai complexă. Normele de omologare, răspunderea în caz de accident și condițiile pentru operarea unui serviciu fără șofer trebuie clarificate înainte ca un astfel de vehicul să transporte clienți. Faptul că tehnologia poate parcurge singură o rută nu înseamnă că orașul, asigurătorul și legislația sunt pregătite.
Joystick-ul virtual este fascinant tocmai pentru că expune o limită rar discutată. Autonomia nu elimină nevoia de control uman în toate situațiile, ci mută acel control într-un alt loc și îl rezervă altui operator. Până când sistemele vor demonstra că pot gestiona fiecare caz-limită, o comandă de rezervă, fie ea și ascunsă în software, rămâne indispensabilă.
Weird #cybercab situation! When I got in the vehicle, the display was in a different configuration with a virtual joystick for manual driving! I have a feeling I wasn’t supposed to see this… but I try to manually drive the vehicle anyway! 😂 @wholemars @DirtyTesLa @DavidMoss… pic.twitter.com/mQsoDFDbEJ
— Matthew Skrzypczak (@MatthewSkrzypc1) September 7, 2026