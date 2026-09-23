Tesla Cybercab ascunde un joystick pe ecran: soluția neașteptată pentru mașina fără volan și pedale

Un control de service, nu neapărat o funcție pentru pasageri

Cel mai probabil, joystick-ul este destinat personalului tehnic și operațiunilor la viteză mică. Un robotaxi poate rămâne blocat într-o parcare, poate avea un senzor murdar sau poate trebui așezat exact într-o zonă de încărcare. În asemenea situații, comenzile tactile ar putea evita montarea permanentă a unui volan într-un vehicul proiectat în jurul unei cabine simple.

Imaginile surprinse au arătat și cadre aparent înghețate pe unele camere, ceea ce întărește ideea unui mod experimental, nu a unei interfețe pregătite pentru public. Controlul direcției prin atingerea unui ecran ridică probleme evidente de precizie și feedback. O denivelare sau o atingere accidentală ar fi mult mai dificil de gestionat decât printr-un volan fizic.

Președinta consiliului de administrație Tesla a admis anterior că pot fi adăugate comenzi tradiționale dacă reglementările o cer. Această posibilitate ar afecta designul, costul și procesul de omologare, dar ar oferi autorităților o soluție mai familiară pentru situațiile de urgență.

Omologarea devine testul mai greu decât tehnologia

Tesla a lansat Cybercab la începutul lunii septembrie, iar autoritatea americană pentru siguranță rutieră a inițiat în aceeași zi un audit privind certificarea unui lot de aproximativ 1.000 de vehicule. Lipsa comenzilor și a oglinzilor obișnuite obligă producătorul să demonstreze că alternativele oferă un nivel de siguranță echivalent.

Pentru Europa și România, problema este și mai complexă. Normele de omologare, răspunderea în caz de accident și condițiile pentru operarea unui serviciu fără șofer trebuie clarificate înainte ca un astfel de vehicul să transporte clienți. Faptul că tehnologia poate parcurge singură o rută nu înseamnă că orașul, asigurătorul și legislația sunt pregătite.

Joystick-ul virtual este fascinant tocmai pentru că expune o limită rar discutată. Autonomia nu elimină nevoia de control uman în toate situațiile, ci mută acel control într-un alt loc și îl rezervă altui operator. Până când sistemele vor demonstra că pot gestiona fiecare caz-limită, o comandă de rezervă, fie ea și ascunsă în software, rămâne indispensabilă.