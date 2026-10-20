O centrală electrică instalată lângă un vulcan submarin a produs energie pentru prima dată. Ce planuri are compania
O companie americană a reușit să producă energie electrică folosind căldura unui vulcan submarin din Oceanul Pacific. Testul a durat doar câteva secunde în condiții de producție net pozitivă, dar a demonstrat că o centrală geotermală instalată pe fundul oceanului poate genera mai multă energie decât consumă pentru a funcționa.
Proiectul este dezvoltat de startup-ul Endurance Energy din Seattle, care vrea să transforme căldura din adâncurile oceanului într-o sursă de electricitate pentru insulele din Pacific. Pentru țările care depind de combustibili importați, energia geotermală submarină ar putea deveni o alternativă, dacă tehnologia va putea funcționa constant și la costuri competitive, scrie Ars Technica.
Testul a avut loc la peste 1.500 de metri sub ocean
Experimentul s-a desfășurat în septembrie 2026, în apropierea vulcanului submarin Axial Seamount, din nord-estul Oceanului Pacific. Timp de trei săptămâni, echipa a testat un prototip de centrală electrică de aproximativ trei tone, conceput pentru a valorifica fluidele hidrotermale fierbinți din scoarța oceanică.
Pentru instalarea sistemului, echipa a folosit o instalație de foraj submarină, coborâtă de pe nava Ocean Guardian, operată de Stabbert Maritime. La o adâncime de aproximativ 1.524 de metri, aceasta a forat două puțuri în fundul oceanului. Fluidele hidrotermale care au început să iasă prin găuri aveau o temperatură de aproximativ 260 de grade Celsius.
Echipa a căptușit și a cimentat al doilea puț, apoi a instalat o valvă pentru a forma o sondă. Ulterior, centrala Adélie, cu o putere nominală de 100 de kilowați, a fost conectată la instalație cu ajutorul robotului subacvatic telecomandat ROPOS, din Canada.
Sistemul a fost conectat și la centrul de comandă al Endurance Energy din Seattle prin Regional Cabled Array, o rețea de cabluri submarine de aproximativ 900 de kilometri, care asigură alimentarea cu energie și transmiterea datelor pentru instrumentele științifice de pe fundul oceanului. Rețeaua este finanțată de Fundația Națională pentru Știință din Statele Unite și operată de Universitatea din Washington.
Centrala Adélie a produs energie netă timp de 8,7 secunde
Prima sondă forată de echipă nu a furnizat suficient fluid hidrotermal pentru a alimenta centrala. Puțul avea o adâncime de numai 16 metri și un diametru de aproximativ cinci centimetri, dimensiuni care au limitat cantitatea de fluid disponibilă.
Andrew Redd, fondatorul și directorul general al Endurance Energy, a explicat că prima sondă a fost concepută în principal pentru a demonstra că echipa poate fora, căptuși, cimenta și închide un puț pe fundul oceanului. În viitoarele teste, compania vrea să folosească sonde mai adânci, capabile să aducă la suprafață un volum mai mare de fluid. Instalația de foraj actuală poate ajunge la aproximativ 80 de metri în fundul oceanului.
Pentru testarea centralei, echipa a mutat Adélie lângă un orificiu hidrotermal natural, unde fluidul ieșea la aproximativ 281 de grade Celsius. Pe 27 septembrie, turbina a ajuns la aproximativ 26.000 de rotații pe minut, iar generatorul a produs 60 de wați-oră de electricitate.
Centrala a generat mai multă energie decât a consumat timp de aproximativ 8,7 secunde. În acel interval, puterea netă mediană a fost de circa doi kilowați, cu un vârf de 16,5 kilowați.
Rezultatul a fost important pentru echipă deoarece a demonstrat că sistemul poate trece de pragul producției nete pozitive. Totuși, testul nu a arătat că instalația poate furniza electricitate în mod continuu.
Două defecțiuni au oprit testul
Experimentul s-a încheiat după apariția unor probleme tehnice. În timpul pornirii, un modul al bateriei a înregistrat o creștere bruscă a curentului și a încetat să mai transmită date. Centrala a continuat să folosească ultima valoare înregistrată, iar software-ul a oprit automat instalația pentru siguranță.
La încercarea de repornire, un alt defect a afectat cablul electric care alimenta pompa pentru agentul frigorific. O imperfecțiune a învelișului a permis apei să pătrundă în cablu și să provoace un scurtcircuit între doi conductori. Incidentul a pus capăt testului.
Compania intenționează să folosească aceste probleme pentru a îmbunătăți proiectarea și testarea cablurilor submarine, precum și funcționarea sistemelor de control.
Endurance Energy a declarat că a monitorizat și posibilele efecte asupra mediului marin. Echipa a ales un loc considerat cât mai puțin perturbator, a prelevat probe de apă și a documentat organismele de pe fundul oceanului, inclusiv viermi tubicoli, melci, crabi și colonii bacteriene. Rezultatele au fost comparate cu datele unor senzori independenți, iar probele de apă, roci și minerale au fost trimise pentru analize de laborator.
Endurance Energy vrea să instaleze centrale de 2 MW în Tonga
Următorul test este planificat pentru iarna 2026-2027. Compania intenționează să folosească o versiune recondiționată și îmbunătățită a instalației Adélie, redenumită Gentoo, cu obiectivul de a menține o producție mai mare de energie.
Planurile comerciale sunt mai ambițioase. Endurance Energy dezvoltă un generator de doi megawați pentru primul proiect comercial, planificat în Regatul Tonga în 2027. Statul insular din Pacificul de Sud își alimentează rețeaua electrică în principal cu motorină importată, ceea ce îl face vulnerabil la creșterea prețurilor combustibililor fosili.
Potrivit lui Andrew Redd, fiecare generator comercial va avea aproximativ dimensiunea unui container de transport maritim, iar proiectul din Tonga ar putea include până la șase astfel de unități instalate în larg.
Tehnologia are însă o provocare majoră: costurile. Roland Horne, profesor de știința și ingineria energiei la Universitatea Stanford, a declarat că producerea energiei geotermale submarine pare fezabilă din punct de vedere tehnic, dar ar fi, fără îndoială, mai scumpă decât exploatarea resurselor geotermale de pe uscat.