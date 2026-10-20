O centrală electrică instalată lângă un vulcan submarin a produs energie pentru prima dată. Ce planuri are compania

Testul a avut loc la peste 1.500 de metri sub ocean

Experimentul s-a desfășurat în septembrie 2026, în apropierea vulcanului submarin Axial Seamount, din nord-estul Oceanului Pacific. Timp de trei săptămâni, echipa a testat un prototip de centrală electrică de aproximativ trei tone, conceput pentru a valorifica fluidele hidrotermale fierbinți din scoarța oceanică.

Pentru instalarea sistemului, echipa a folosit o instalație de foraj submarină, coborâtă de pe nava Ocean Guardian, operată de Stabbert Maritime. La o adâncime de aproximativ 1.524 de metri, aceasta a forat două puțuri în fundul oceanului. Fluidele hidrotermale care au început să iasă prin găuri aveau o temperatură de aproximativ 260 de grade Celsius.

Echipa a căptușit și a cimentat al doilea puț, apoi a instalat o valvă pentru a forma o sondă. Ulterior, centrala Adélie, cu o putere nominală de 100 de kilowați, a fost conectată la instalație cu ajutorul robotului subacvatic telecomandat ROPOS, din Canada.

Sistemul a fost conectat și la centrul de comandă al Endurance Energy din Seattle prin Regional Cabled Array, o rețea de cabluri submarine de aproximativ 900 de kilometri, care asigură alimentarea cu energie și transmiterea datelor pentru instrumentele științifice de pe fundul oceanului. Rețeaua este finanțată de Fundația Națională pentru Știință din Statele Unite și operată de Universitatea din Washington.

Centrala Adélie a produs energie netă timp de 8,7 secunde

Prima sondă forată de echipă nu a furnizat suficient fluid hidrotermal pentru a alimenta centrala. Puțul avea o adâncime de numai 16 metri și un diametru de aproximativ cinci centimetri, dimensiuni care au limitat cantitatea de fluid disponibilă.

Andrew Redd, fondatorul și directorul general al Endurance Energy, a explicat că prima sondă a fost concepută în principal pentru a demonstra că echipa poate fora, căptuși, cimenta și închide un puț pe fundul oceanului. În viitoarele teste, compania vrea să folosească sonde mai adânci, capabile să aducă la suprafață un volum mai mare de fluid. Instalația de foraj actuală poate ajunge la aproximativ 80 de metri în fundul oceanului.

Pentru testarea centralei, echipa a mutat Adélie lângă un orificiu hidrotermal natural, unde fluidul ieșea la aproximativ 281 de grade Celsius. Pe 27 septembrie, turbina a ajuns la aproximativ 26.000 de rotații pe minut, iar generatorul a produs 60 de wați-oră de electricitate.