Când apare riscul ca o centrală pe gaz de apartament să explodeze? Semnele care anunță o defecțiune gravă

Când există cu adevărat riscul ca o centrală pe gaz să explodeze FOTO: Arhiva

Debranșarea de la sistemul centralizat de încălzire le oferă multor români sentimentul de independență energetică. Ai apă caldă și căldură când dorești, dar rămâi dependent de furnizorul de gaze naturale.

Totuși, în ciuda confortului, centralele de apartament ridică și unele semne de întrebare legate de siguranță. Una dintre cele mai frecvente temeri este legată de posibilitatea unei explozii.

Cum pot apărea defecțiuni la centralele de apartament

Mulți proprietari de centrale pe gaz neglijează accesoriile de control al temperaturii, precum termostatele sau cronotermostatele. Aceste dispozitive nu doar optimizează consumul de energie, ci și protejează sistemul împotriva supraîncălzirii.

De exemplu, dacă pleci pentru o perioadă mai lungă, este recomandat să nu scoți centrala din priză. În acest fel, sistemul de protecție împotriva înghețului rămâne activ, prevenind avariile din sezonul rece.

O altă greșeală frecventă este setarea unei temperaturi prea ridicate, care duce la uzura rapidă a centralei și la un consum crescut de gaz. Durata de viață a echipamentului poate fi prelungită printr-o utilizare corectă și prin instalarea unor filtre magnetice și anticalcar, esențiale mai ales în locuințele cu țevi vechi sau apă dură.

Sunt nocive centralele de apartament?

Cercetările recente atrag atenția asupra efectelor nocive ale noxelor eliminate de centralele pe gaz. Din păcate, unele modele instalate incorect nu evacuează corect gazele arse, transformându-se în pericole reale pentru sănătate.

Printre substanțele eliberate se numără oxizii de azot, care pot provoca hipertensiune și alte afecțiuni cardiovasculare grave.

Specialiștii avertizează că aceste gaze pot ajunge chiar în interiorul apartamentului dacă sistemul de evacuare nu este funcțional, ceea ce transformă centrala într-o sursă de poluare periculoasă.

În ce situații există risc de explozie

Centralele moderne sunt concepute să respecte norme stricte de siguranță, iar riscul de explozie este redus. Totuși, pericolul poate apărea din cauza unor factori precum:

  • Instalare sau întreținere necorespunzătoare – lucrările efectuate de persoane neautorizate pot duce la scurgeri de gaze;
  • Defecțiuni ale echipamentului – supapele de siguranță, senzorii sau alte componente pot ceda dacă nu sunt verificate periodic;
  • Presiune excesivă – creșterea presiunii în sistem poate cauza fisuri sau chiar o explozie;
  • Erori umane – utilizarea greșită a centralei sau neglijarea semnelor de avertizare pot avea consecințe grave.

Pentru a preveni orice incident, este important să apelezi doar la firme autorizate pentru instalare și verificări, să programezi revizii anuale, să instalezi detectoare de gaze și să fii atent la orice miros suspect. De asemenea, nu depozita materiale inflamabile în apropierea centralei.

Cu întreținerea corectă și respectarea regulilor de siguranță, riscul ca o centrală pe gaz de apartament să explodeze este aproape inexistent. Totuși, o simplă neglijență poate transforma un sistem sigur într-o sursă de pericol.

